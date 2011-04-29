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Androidli ve ''Nova'' ekranlı LG Optimus Black, Güney Kore'de satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,2b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Androidli ve ''Nova'' ekranlı LG Optimus Black, Güney Kore'de satışa sunuluyor
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LG Mobile'ın, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında sergilediği modeli Optimus Black, Güney Kore sahillerine vuruyor.

Sadece 9.2 mm kalınlığındaki sade tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan Optimus Black, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteğiyle geliyor, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP3630 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. (İleri vadede Android 2.3 güncellemesinin kullanıma sunulacağı düşünülmekte)

Günümüzde bir standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran 5 megapiksel led flaşlı kameraya sahip Optimus Black'in en ön plana çıkan özelliği ise ekranı. LG Mobile'ın NOVA olarak isimlendirdiği 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 700 nit parlaklık seviyesi sunmakta. Optimus Black'in fiyatıyla ilgili detay verilmemekle beraber örnek verecek olursak İngiltere'de 404 Pound'dan ön sipariş alınmakta.

Androidli ve ''Nova'' ekranlı LG Optimus Black, Güney Kore'de satışa sunuluyor
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sangreal_1905 8 yıl
bu model taş çatlasa tr de 1200 olur sıde burdasınız bende burdayım :))
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homeedition88 8 yıl
orhan azeri
Sadece parlaklikla olmaz dokunmatik hasasiyyet ,gornme acisi,renk doygunlugu vs super amoled plusla yarisamaz

Güney koreden mi yazıyorsun bunları????
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orhan azeri 8 yıl

homeedition88
orhan azeri
Sadece parlaklikla olmaz dokunmatik hasasiyyet ,gornme acisi,renk doygunlugu vs super amoled plusla yarisamaz

Güney koreden mi yazıyorsun bunları????

Normal bir lcd ekran oldugunu bildigim icin yaziyorum
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huseyincarnege 8 yıl
TÜRKİYEDE 1500TL İLE 1700TL ARASI OLACAK
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Firaristt 8 yıl
Görüntü olarak gayet sade bir tasarimi var. Ekranin parlakliği oldukça yüksek ama "Nova" kelimesi (yanliş hatirlamiyorsam) ispanyolcada gitmez,yürümez anlamina geliyor :D tek çekirdek ve 512MB ram ile rakipleri sgs2,atrix 4, ... gibi cihazlarin gerisinde kalacaktir. 510£'a sgs2 var ve 500€ ya da bulunabiliyor ülkesine göre...
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Rainbow6 8 yıl
LG nin son donem telefonlari cok iyi bende de su an lg nin androidli optimusu v modeli var ayni klasmandaki samsungdan daha hizli daha hic takilmadi LG reklam yapmasin yeter
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orhan azeri 8 yıl
Sadece parlaklikla olmaz dokunmatik hasasiyyet ,gornme acisi,renk doygunlugu vs super amoled plusla yarisamaz
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TheValoran 8 yıl
Her şeye rağmen şekli güzel.
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qonsensus 7 yıl orhan azeri
orhan azeri

Sadece parlaklikla olmaz dokunmatik hasasiyyet ,gornme acisi,renk doygunlugu vs super amoled plusla yarisamaz

BENCE O KADAR EMİN OLMA CANIM KARDEŞİM samsung LG ile asla yarışamaz--
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cbenlidayi 8 yıl
nasıl çok iyi ? 1025 lira yapıyor oda yurt dışında birde türkiye 2000 liradan girer artık iphone 4 bile pahalı pahalı deniyor yurt dışında 1000 lira altına alınabiliyor
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treamer 8 yıl
lg optimusun ekranı (nova ekranı) 700 nit ise digerleri kaçtır fark nedir bilmiyorum
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yunuss.10 8 yıl
404 pound çok gibi
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