Androidli ve ''Nova'' ekranlı LG Optimus Black, Güney Kore'de satışa sunuluyor

LG Mobile'ın, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi kapsamında sergilediği modeli Optimus Black, Güney Kore sahillerine vuruyor.

Sadece 9.2 mm kalınlığındaki sade tasarımıyla rakipleri arasından sıyrılan Optimus Black, dört band GSM şebekesi ile HSPA alt yapısı desteğiyle geliyor, 1 GHz saat hızında çalışan TI OMAP3630 işlemciden ve 512 MB RAM'den güç alıyor, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' sürümünü kullanıyor. (İleri vadede Android 2.3 güncellemesinin kullanıma sunulacağı düşünülmekte)

Günümüzde bir standart haline gelmeye başlayan Wi-Fi, GPS ve Bluetooth üçlüsünü bünyesinde barındıran 5 megapiksel led flaşlı kameraya sahip Optimus Black'in en ön plana çıkan özelliği ise ekranı. LG Mobile'ın NOVA olarak isimlendirdiği 4.0-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekran, 700 nit parlaklık seviyesi sunmakta. Optimus Black'in fiyatıyla ilgili detay verilmemekle beraber örnek verecek olursak İngiltere'de 404 Pound'dan ön sipariş alınmakta.