Rovio’nun Angry Birds evrenindeki son oyunu olan RPG tabanlı Angry Birds Evolution indirmeye sunuldu. Sevdiğimiz tonton yapıdaki 2D kuşlardan 3 boyutlu grafiklere sahip agresif kuş tasarımlarına geçiş yapan Rovio bakalım ne kadar başarılı olacak.

Evrim mi?

Özellikle Angry Birds sinema filmlerinin de etkisiyle kuşlar aleminde artık daha detaylı ve 3 boyutlu karakter grafikleri görür olduk. Özellikle Angry Birds Action ile bu değişiklik kendisini belli etmişti. Angry Birds Evolution bunu bir adım daha ileri götürüyor.

Önceki tahminlerin aksine Angry Birds Evolution oyunu Action versiyonundaki pinball tarzı oynanış mekaniğini benimsemiş. En iyi kuşlarınızdan oluşturduğunuz ekibiniz ile bir arena içerisinde domuzlara karşı mücadele ediyorsunuz.

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Sıra tabanlı ilerleyen oyunda kuşları çek bırak yaparak belirli bir strateji ile domuzlara fırlatmanız gerekiyor. Her kuşun kendine göre özelliği olduğu için zamanla en iyi ekibi kuruyorsunuz. Elde ettiğiniz paralar ile kuşlarınızı geliştiriyor, premium karakter kartları ile de birleştirme yaparak evrim geçirmesini ve farklı özellikler kazanmasını sağlıyorsunuz.

100’den fazla Angry Birds ve 90’dan fazla domuz karakteri barındıran oyunda ayrıca klanlara katılıp dünya çapında oyuncular ile de kapışabiliyorsunuz. Aylık bir abonelik sistemi sayesinde oyun içerisinde daha fazla premium karakter kartları ve yüzde 10 daha fazla para kazanabiliyorsunuz.



