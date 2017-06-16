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Angry Birds Evolution indirmeye sunuldu

Angry Birds Evolution oyunu Action versiyonundaki pinball tarzı oynanış mekaniğini benimsemiş. En iyi kuşlarınızdan oluşturduğunuz ekibiniz ile bir arena içerisinde domuzlara karşı mücadele ediyoruz
1 yıl
2,7b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Rovio’nun Angry Birds evrenindeki son oyunu olan RPG tabanlı Angry Birds Evolution indirmeye sunuldu. Sevdiğimiz tonton yapıdaki 2D kuşlardan 3 boyutlu grafiklere sahip agresif kuş tasarımlarına geçiş yapan Rovio bakalım ne kadar başarılı olacak.

Evrim mi?

Özellikle Angry Birds sinema filmlerinin de etkisiyle kuşlar aleminde artık daha detaylı ve 3 boyutlu karakter grafikleri görür olduk. Özellikle Angry Birds Action ile bu değişiklik kendisini belli etmişti. Angry Birds Evolution bunu bir adım daha ileri götürüyor.

Önceki tahminlerin aksine Angry Birds Evolution oyunu Action versiyonundaki pinball tarzı oynanış mekaniğini benimsemiş. En iyi kuşlarınızdan oluşturduğunuz ekibiniz ile bir arena içerisinde domuzlara karşı mücadele ediyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "App Store tamamen yenilendi"

Sıra tabanlı ilerleyen oyunda kuşları çek bırak yaparak belirli bir strateji ile domuzlara fırlatmanız gerekiyor. Her kuşun kendine göre özelliği olduğu için zamanla en iyi ekibi kuruyorsunuz. Elde ettiğiniz paralar ile kuşlarınızı geliştiriyor, premium karakter kartları ile de birleştirme yaparak evrim geçirmesini ve farklı özellikler kazanmasını sağlıyorsunuz.

100’den fazla Angry Birds ve 90’dan fazla domuz karakteri barındıran oyunda ayrıca klanlara katılıp dünya çapında oyuncular ile de kapışabiliyorsunuz. Aylık bir abonelik sistemi sayesinde oyun içerisinde daha fazla premium karakter kartları ve yüzde 10 daha fazla para kazanabiliyorsunuz.

Angry Birds Evolution: Google Play II App Store


 

 

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JoeyBane 1 yıl
Oyun güzele benziyor. Umarım herşeyde para para diye tutturmaz da bari bu oyundan keyif alırız. Pay to win tarzına oldum olası karşıyım.
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destroy00 1 yıl
Oyun güzel bi önceki pvpye benziyor
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kadirirdem 1 yıl
Denemeye değer...
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K E N 1 yıl
Denenebilirliği var gibi gözükmekte.
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gcb1903 1 yıl
Her indirdiğimiz Angry Birds Messi, Ronaldo, Neymar olarak dönecek mi? Boşuna uğraştırmayın milleti bu sefer.
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NorthShield 1 yıl
Benim kuşum senin kuşunu döver (PVP) moduda varmış...
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