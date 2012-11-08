Angry Birds Star Wars, Android, iOS, Windows Phone, PC ve Mac için yayınlandı





Kısa süre önce Disney tarafından satın alınan Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm ile Rovio Games, Angry Birds serisinin yeni oyunu için birlikte çalıştıklarını duyurmuştu. Angry Birds Star Wars olarak adlandırılan ve bünyesinde filmden birçok öge barındıran yapım, bugün resmen Android, iOS, Windows Phone, PC ve Mac platformları için indirmeye sunuldu.





"Uzun zaman önce, çok ama çok uzak bir galakside bir grup umutsuz isyancı kuş, galaktik bir tehditle karşı karşıya geldi: İmparatorluğun şeytani domuz askerleri!

Gizli bir üs üzerinden saldıran isyancı kuşlar, kötü imparatorluk domuzlarına karşı ilk galibiyetlerini aldılar. Mücadele sırasında isyancı casuslar, imparatorluğun güçlü bir silahına, PIG STAR'a ait gizli planları çalmayı başardılar ve bu planları isyancı kuşlara ulaştırabilmek için senin yardımına ihtiyaçları var!"

Star Wars evreninde geçen yeni Angry Birds oyunu, benimsediği hikayeye uygun çok farklı güçleri beraberinde getiriyor. 80'den fazla bölüm, yeni oyun içi mekanikleri, ücretsiz güncellemeler ve uygulama içi ödeme sistemi desteğine sahip oyunda, Star Wars'un simgeleşmiş mekanları ve karakterlerini görebilecek, mobil cihazlarınız ve bilgisayarınızda Angry Birds'ü bu farklı uzay temasıyla yeniden tecrübe edebileceksiniz.

İlk kullanıcı incelemelerinden oldukça yüksek puanlar alan Angry Birds Star Wars, Android için ücretsiz reklamlı ve HD grafiklere sahip 2.99$'lık sürümlerle geliyor. iOS'ta iPhone/iPod Touch için 0.99$, iPad için 2.99$ ödeyerek edinilebiliyor. Windows Phone 8 ve üstünü destekleyen telefon versiyonuna 0.99$, Windows destekli sürüme 4.95€ ve Mac bilgisayarlar içinse 4.99$ ödeyerek Finlandiyalı oyun geliştiricisinin son oyununu edinebilirsiniz. Oyunun resmi internet sitesi, oynanış videosu ve indirme bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://angrybirds.com/starwars