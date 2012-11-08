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Angry Birds Star Wars, Android, iOS, Windows Phone, PC ve Mac için yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
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75
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kısa süre önce Disney tarafından satın alınan Star Wars filmlerinin yapımcısı Lucasfilm ile Rovio Games, Angry Birds serisinin yeni oyunu için birlikte çalıştıklarını duyurmuştu. Angry Birds Star Wars olarak adlandırılan ve bünyesinde filmden birçok öge barındıran yapım, bugün resmen Android, iOS, Windows Phone, PC ve Mac platformları için indirmeye sunuldu. 

"Uzun zaman önce, çok ama çok uzak bir galakside bir grup umutsuz isyancı kuş, galaktik bir tehditle karşı karşıya geldi: İmparatorluğun şeytani domuz askerleri!
Gizli bir üs üzerinden saldıran isyancı kuşlar, kötü imparatorluk domuzlarına karşı ilk galibiyetlerini aldılar. Mücadele sırasında isyancı casuslar, imparatorluğun güçlü bir silahına, PIG STAR'a ait gizli planları çalmayı başardılar ve bu planları isyancı kuşlara ulaştırabilmek için senin yardımına ihtiyaçları var!"
Star Wars evreninde geçen yeni Angry Birds oyunu, benimsediği hikayeye uygun çok farklı güçleri beraberinde getiriyor. 80'den fazla bölüm, yeni oyun içi mekanikleri, ücretsiz güncellemeler ve uygulama içi ödeme sistemi desteğine sahip oyunda, Star Wars'un simgeleşmiş mekanları ve karakterlerini görebilecek, mobil cihazlarınız ve bilgisayarınızda Angry Birds'ü bu farklı uzay temasıyla yeniden tecrübe edebileceksiniz.
İlk kullanıcı incelemelerinden oldukça yüksek puanlar alan Angry Birds Star Wars, Android için ücretsiz reklamlı ve HD grafiklere sahip 2.99$'lık sürümlerle geliyor. iOS'ta iPhone/iPod Touch için 0.99$, iPad için 2.99$ ödeyerek edinilebiliyor. Windows Phone 8 ve üstünü destekleyen telefon versiyonuna 0.99$, Windows destekli sürüme 4.95€ ve Mac bilgisayarlar içinse 4.99$ ödeyerek Finlandiyalı oyun geliştiricisinin son oyununu edinebilirsiniz. Oyunun resmi internet sitesi, oynanış videosu ve indirme bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz.

http://angrybirds.com/starwars Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Ne kadar kısa sürede ne kadar büyüdü şu oyun. Tamam cidden baya güzel ve insanı düşünmeye sevk ediyor orasına diyecek bir şey yokta adamlar senelerdir fanatiklikten kasıp kavrulan pes serisini geçti sadece bir kaç senede ben onu hazmedemiyorum. Bir oyun resmen telefon için bulunup sonra hemen hemen her platforma uydurulur mu ya pes cidden demek ki adamlar iyi iş çıkarmışlar
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regaibyigit. 7 yıl
ahkbjk
touch 4g oyun kasıyor baya sorun yaşayan varmı arkadaşlar ?

touch 4g var sorunsuz oynuyorum.
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mkozluca 7 yıl
Angry Birds Space makyajlanmış başka bir şey yok bence.
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ahkbjk 7 yıl regaibyigit.
regaibyigit.

ahkbjk

touch 4g oyun kasıyor baya sorun yaşayan varmı arkadaşlar ?


touch 4g var sorunsuz oynuyorum.

ios sürüm nedir hocam sizde ?
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regaibyigit. 7 yıl
Batuist
iosta paralı olsada işi bilen için her zaman beleştir.. :))

+1905
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Bl00dyHell 7 yıl
Bir GNU/Linux versiyonu da yapsalardı ya, çok mu zordu sanki?
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XanthiN 7 yıl
Gayet hoş olmuş bence
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axaxa 7 yıl
mac için niye daha pahalı aynı oyun ne grafik ne bölüm hiçbir faklılığı yok açıkcası :S
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Moribito 7 yıl axaxa
quarizma06

mac için niye daha pahalı aynı oyun ne grafik ne bölüm hiçbir faklılığı yok açıkcası :S

Cunku bir connectora $20-30 dolar odeyen zihniyetin, bedava oyunlarada bol keseden para oduyecegini biliyor bazi sirketler. Bu duruma yol acan bazi sirketlerin kullanicilaridir.
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bukalemun56 7 yıl
yorum larda in out lar bende çalışmıyor aynı sorunu yaşıyan varmı
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FlyingUnderpants 7 yıl
bir ara günde 5 saat oynadığım oyunu artık yükleyip bakmıyorum bile.
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SystemApps 7 yıl
Biraz oynadım.bence çok zevksiz.Domuzlarla araba yapmayı yeğlerim :)
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Menow 7 yıl
Sanıyorum ANGRY BIRDS 'ün baymaya başladığı dönüm noktası budur...
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17mayis 7 yıl
cok eglenceli olmus her seferinde daha basarili olabiliyorlar hayret siradaki Kurtlar vadisi verisoyunu olacak veya bekliyorum :D
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