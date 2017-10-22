Anlık Uygulamalar artık Google Play’de

Google’ın Android uygulamalarını indirmeden deneme imkanı sunan Anlık Uygulamalar özelliği kapalı beta sürecinden çıktı ve herkesin erişimine açıldı. Şimdilik bir kaç uygulama bu özelliği destekliyor.

Önce dene

Anlık Uygulamalar özelliği son Google Play güncellemesi ile mağazaya dahil oldu. New York Times Kare Bulmaca gibi bir kaç uygulamanın sayfasında Hemen Dene butonu görünmeye başladı. Kullanıcılar bu butona tıklayarak indirmeden önce uygulamanın neler sunduğunu görebilecekler.

Anlık Uygulamalar özellikle etkileşimin arttırılması açısından önem taşıyor. Uygulamayı indirmek isteyen ancak ne sunduğunu tam olarak bilemeyen veya isminden dolayı tercih etmeyen kullanıcılar böylece indirmeden deneme imkanına sahip olacaklar.

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Bunun yanında güncelleme ile birlikte Oyunlar kısmı biraz daha geliştirilmiş ve ücretli oyunların fragmanları biraz daha öne çıkarılmış. Editörün Seçimi bölümü ise 17 ülkede erişilebilir durumda.

Diğer taraftan bir yılı geçen aboneliklerde Google tarafından kesilen yüzde 30 pay yüzde 15’e düşecek. Abonelik sunan içerik üreticilerinin böylece aboneyi uzun süre tutmak için daha yenilikçi yöntemler bulabileceği düşünülüyor. Güncelleme zaman içerisinde cihazlara dağıtılacak.