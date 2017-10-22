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Anlık Uygulamalar artık Google Play’de

İçeriğinde ne olduğunu tam bilemediğiniz uygulamaları artık indirmeden önce deneyebileceksiniz. Anlık Uygulamaları özelliği Google Play mağazasında aktif hale geldi.
1 yıl
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7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın Android uygulamalarını indirmeden deneme imkanı sunan Anlık Uygulamalar özelliği kapalı beta sürecinden çıktı ve herkesin erişimine açıldı. Şimdilik bir kaç uygulama bu özelliği destekliyor.

Önce dene

Anlık Uygulamalar özelliği son Google Play güncellemesi ile mağazaya dahil oldu. New York Times Kare Bulmaca gibi bir kaç uygulamanın sayfasında Hemen Dene butonu görünmeye başladı. Kullanıcılar bu butona tıklayarak indirmeden önce uygulamanın neler sunduğunu görebilecekler.

Anlık Uygulamalar özellikle etkileşimin arttırılması açısından önem taşıyor. Uygulamayı indirmek isteyen ancak ne sunduğunu tam olarak bilemeyen veya isminden dolayı tercih etmeyen kullanıcılar böylece indirmeden deneme imkanına sahip olacaklar.

Ayrıca Bkz. "Üçüncü taraf uygulamalarda açık bulana Google’dan ödül"

Bunun yanında güncelleme ile birlikte Oyunlar kısmı biraz daha geliştirilmiş ve ücretli oyunların fragmanları biraz daha öne çıkarılmış. Editörün Seçimi bölümü ise 17 ülkede erişilebilir durumda.

Diğer taraftan bir yılı geçen aboneliklerde Google tarafından kesilen yüzde 30 pay yüzde 15’e düşecek. Abonelik sunan içerik üreticilerinin böylece aboneyi uzun süre tutmak için daha yenilikçi yöntemler bulabileceği düşünülüyor. Güncelleme zaman içerisinde cihazlara dağıtılacak.

 

https://www.engadget.com/2017/10/19/android-instant-apps-come-to-google-play-store/ Yorum Yaz
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System32Deleted 1 yıl
Hadi Bakalım..
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simbolmina 1 yıl
Bu özellik tanitilali iki yıl oldu ve sadece altı uygulama destekliyor. Harika gerçekten.
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V4LKyR 1 yıl
simbolmina

Bu özellik tanitilali iki yıl oldu ve sadece altı uygulama destekliyor. Harika gerçekten.

İki yıl mı oldu? İki gün demek istedin herhalde.
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Mianfei 1 yıl simbolmina
simbolmina
Bu özellik tanitilali iki yıl oldu ve sadece altı uygulama destekliyor. Harika gerçekten.

Pardon beyim beğendiremedik
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bkaakco 1 yıl
Bunun gibi özelliklerin yaygınlaşması şart. Eskisi gibi kısıtlı uygulama yok. Gün geçtikçe uygulama sayısı artıyor. Her birini indirecek veya satın alacak değiliz. (Bu sözüm, dijital ürün satışı yapan -ürün anahtarı satanlar hariç- tüm sistemler için geçerli.)
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theJuDGe_41 1 yıl
Bu link üzerinden deneme seçeneği olan oyunlara ulaşabilirsiniz: play.google.com/...
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ccguven 1 yıl
Reklamında 2D olmasına rağmen 3D PS4 oyunuymuş gibi, Metin tabanlı olmasına rağmen Elder Scroll tipi oynanış gösteren, ikide birde çıkan işkence edilen oyuncak ayı reklamlarını önce bir engellesinler. Şikayet ediyoruz ama google parasına bakıyor belli ki engelleme yok.
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