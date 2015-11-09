Anno 2205 mobilde renk eşlemeye döndü









Anno 2205 : Asteroid Miner renk eşleme tarzına dayansa da oyunda elde ettiğiniz nadir bulunan madenleri masaüstündeki Anno 2205 oyununa aktarabiliyor ve burada kullanabiliyorsunuz. Bunun için her iki oyunda da Uplay hesabınızın olması gerekiyor.





Renk eşleştirerek asteroidleri patlattığınız oyunda bölümleri geçtikçe çeşitli nadir bulunan madenler kazanıyorsunuz. Renk eşleştirme ise birbirine değen blokları işaretleyerek oluyor. 180'den fazla bölüm olan oyunda geminizi güçlendirebiliyor ve zorlaşan asteroidlere karşı avantaj elde edebiliyorsunuz. Ayrıca oyun içerisinde kullanabileceğiniz çeşitli güçlendirmeler bulunuyor. Renk eşleme zaten ilgi gören bir tür olduğu için Anno 2205 : Asteroid Miner oyunu da beğenilecektir. Grafikleri ile emek harcandığını gösteren oyun ücretsiz.







