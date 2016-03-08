Anonymous: Twitter hesaplarımızı kapatarak IŞİD'e destek oluyor

Bir hacktivist Twitter ile ilgili ciddi bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre Twitter şimdi de Anonymous'a bağlı Twitter hesaplarını kapatmaya başladı. Üstelik bu girişimin terör örgütü İşid'e karşı sanal dünyada mücadele eden gruplara büyük zarar verdiği ve İşid'in işine yaradığı söyleniyor.

Aslında Twitter 2015 yılının ortasından itibaren 125.000 hesabı İşid ile ilgili olduğu gerekçesiyle kapattığını söylüyor. Buna karşın sosyal platformun Anonymous ile ilgili hesapları da kapatmaya başlaması şikayetlere neden oldu. Anonymous'a bağlı hacker'lar Twitter'ın bu girişiminin İşid'in işine yaradığını iddia ediyorlar.

OpISIS adlı en büyük İşid karşıtı grup terör örgütüyle ilgili hesapları bulup kapatılmalarını sağlıyordu. Şimdi bu gruba ait hesaplar kapatılmaya başlandı. Bu hesapların yerine yenileri açılsa da grup durumdan çok şikayetçi. Diğer taraftan hesapların neden kapatıldığı ise henüz netleşmedi. Twitter bu konuda açıklama yapar mı bilemiyoruz.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/twitter-is-shutting-down-anonymous-accounts-because-they-are-harassing-isis-hacktivists-claim-a6917291.html