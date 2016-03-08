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Anonymous: Twitter hesaplarımızı kapatarak IŞİD'e destek oluyor

Bir hacktivist'in iddiaları çok konuşulacak gibi görünüyor. Ünlü hacker grubu Anonymous'a bağlı Twitter hesaplarının kapatılmasının sebebinin İşid olduğu öne sürülüyor.
3 yıl
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Web Siteleri
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Anonymous: Twitter hesaplarımızı kapatarak IŞİD'e destek oluyor
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Bir hacktivist Twitter ile ilgili ciddi bir iddia ortaya attı. Bu iddiaya göre Twitter şimdi de Anonymous'a bağlı Twitter hesaplarını kapatmaya başladı. Üstelik bu girişimin terör örgütü İşid'e karşı sanal dünyada mücadele eden gruplara büyük zarar verdiği ve İşid'in işine yaradığı söyleniyor.
Aslında Twitter 2015 yılının ortasından itibaren 125.000 hesabı İşid ile ilgili olduğu gerekçesiyle kapattığını söylüyor. Buna karşın sosyal platformun Anonymous ile ilgili hesapları da kapatmaya başlaması şikayetlere neden oldu. Anonymous'a bağlı hacker'lar Twitter'ın bu girişiminin İşid'in işine yaradığını iddia ediyorlar.
OpISIS adlı en büyük İşid karşıtı grup terör örgütüyle ilgili hesapları bulup kapatılmalarını sağlıyordu. Şimdi bu gruba ait hesaplar kapatılmaya başlandı. Bu hesapların yerine yenileri açılsa da grup durumdan çok şikayetçi. Diğer taraftan hesapların neden kapatıldığı ise henüz netleşmedi. Twitter bu konuda açıklama yapar mı bilemiyoruz.

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/twitter-is-shutting-down-anonymous-accounts-because-they-are-harassing-isis-hacktivists-claim-a6917291.html Yorum Yaz
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benhuraxu 3 yıl en beğenilen
Biriniz de pyd'ye iki laf söylesin. Daeş canidir tamam da nedir bu pyd pkk seviciliği. Ve bu ulkenin liderlerini daes'e yardimla itham edenler bu iddiaları yanlış çıkarsa bunun vebalini zor öderler.
Biriniz de pyd'ye iki laf söylesin. Daeş canidir tamam da nedir bu pyd pkk seviciliği. Ve bu ulkenin liderlerini daes'e yardimla itham edenler bu iddiaları yanl...
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bozok_53_45 3 yıl
benhuraxu
Biriniz de pydye iki laf söylesin. Daeş canidir tamam da nedir bu pyd pkk seviciliği. Ve bu ulkenin liderlerini daese yardimla itham edenler bu iddiaları yanlış çıkarsa bunun vebalini zor öderler.

hani şu liderlerini geçen ay ankarada ağırladığımız üyelerini sınırımızdan kortejlerle geçirdiğimiz türbeyi izinleri sayesinde taşıdığımız teröristler mi?
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Be All My Sins Remembered 3 yıl
Başlığı kaç defa okudum, virgülün önemi işte.
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gcb1903 3 yıl
Şşşşş terörist dediğin Işid, El-Kaide, Hizbullah gibi olur. Pkk, Dhkp-C, Pyd vs onlar özgürlük savaşçıları ve barış isteyen çevreci, yere izmarit bile atmayan, kadın hakları, çocuk hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları. Onlara laf yok.
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DH Misafiri 3 yıl
amerika kendi ağzıyla pyd müttefiğimdir dedi. başka kimin hesabını kapatacaktı ki?
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SEO-Uzmanı 3 yıl
kimin ne b.k olduğu belli bile değil !
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benhuraxu 3 yıl en beğenilen
Biriniz de pyd'ye iki laf söylesin. Daeş canidir tamam da nedir bu pyd pkk seviciliği. Ve bu ulkenin liderlerini daes'e yardimla itham edenler bu iddiaları yanlış çıkarsa bunun vebalini zor öderler.
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