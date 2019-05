Ayrıca Bkz.

Marvel'ın Avengers: Infinity War sonrası ilk filmi olan Ant Man and The Wasp, gişedeki macerasına hızlı başladı. Marvel sinematik evreninin belki deAnt-Man'ın ikinci filmi Ant-Man and The Wasp, vizyondaki ilk haftasında dünya genelindehasılata imza attı.Box Office Mojo'nun verilerine göre Ant-Man and The Wasp;, dünyanın geri kalanında isegelir elde etmiş. Tabi Ant-Man and The Wasp'ın 161 milyon dolarlık bu açılış hasılatı Marvel'ın diğer filmleriyle beraber düşünüldüğünde biraz düşük kalmış gibi görünüyor. Ancak. Zira serinin ilk filmi Ant-Man, ABD'de 57 milyon dolarlık açılış yapmıştı. Bu anlamda sadece ABD'de yaklaşık 20 milyon dolarlık bir artış görünüyor. AyrıcaAnt-Man and The Wasp'ın gişedeki hızlı açılışı aynı zamanda Marvel'ın da önemli bir ilke imza atmasını sağladı. Buna göre Marvel'ın sinematik evreni dahilinde yayınlanan son 20 filminin her biri, açılış haftalarında üst üste gişede birinci sırayı aldı. Sinemada son yıllara damgasını vuran Marvel Stüdyoları'nın beyaz perdedeki egemenliği bundan tam 10 yıl önce Iron Man filmiyle başlamıştı.