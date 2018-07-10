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Ant-Man and The Wasp, gişedeki macerasına hızlı başladı

Marvel'ın sevilen kahramanlarından Ant-Man, geçtiğimiz hafta beyaz perdeye geri döndü. Serinin ikinci filmi Ant-Man and The Wasp'ın ilk hafta sonunda elde ettiği hasılat Disney'de yüzleri güldürüyor.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Marvel'ın Avengers: Infinity War sonrası ilk filmi olan Ant Man and The Wasp, gişedeki macerasına hızlı başladı. Marvel sinematik evreninin belki de en mütevazı serilerinden Ant-Man'ın ikinci filmi Ant-Man and The Wasp, vizyondaki ilk haftasında dünya genelinde toplam 161 milyon dolarlık hasılata imza attı.

Box Office Mojo'nun verilerine göre Ant-Man and The Wasp; ABD'de 76 milyon dolar, dünyanın geri kalanında ise 85 milyon dolar gelir elde etmiş. Tabi Ant-Man and The Wasp'ın 161 milyon dolarlık bu açılış hasılatı Marvel'ın diğer filmleriyle beraber düşünüldüğünde biraz düşük kalmış gibi görünüyor. Ancak Disney yine de durumdan oldukça memnun. Zira serinin ilk filmi Ant-Man, ABD'de 57 milyon dolarlık açılış yapmıştı. Bu anlamda sadece ABD'de yaklaşık 20 milyon dolarlık bir artış görünüyor. Ayrıca her iki filmin de bütçesi 130 milyon dolardı.

Ayrıca Bkz. "James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi""

20 kez üst üste birinci


Ant-Man and The Wasp'ın gişedeki hızlı açılışı aynı zamanda Marvel'ın da önemli bir ilke imza atmasını sağladı. Buna göre Marvel'ın sinematik evreni dahilinde yayınlanan son 20 filminin her biri, açılış haftalarında üst üste gişede birinci sırayı aldı. Sinemada son yıllara damgasını vuran Marvel Stüdyoları'nın beyaz perdedeki egemenliği bundan tam 10 yıl önce Iron Man filmiyle başlamıştı. 

https://screenrant.com/ant-man-wasp-box-office-opening-weekend/ Yorum Yaz
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The Ace of Spades 10 ay
Altın yumurtlayan tavuğu yani Marvel'i kesmeseler en az bir 10 yıl daha hakim olacaktır beyazperdeye . DC eğer kendine çekidüzen verirse belki bir şansı olur . Elindeki derin karakterleri değerlendiremiyor DC ve böyle Ant-Man gibi filmler bile geçerse şaşırmıyoruz .
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Ordan Geçenbay 10 ay
Yeni izledim süper kahraman filmi değil. komedi filmi olarak gidin.
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Frost05 10 ay
Çok iyiydi. Açık ara en çok güldüğüm Marvel filmiydi. Bu sefer bu film olmuş.
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halitozbasli 10 ay
İzledim ilki ile arayı açmış konu kalitesi ve akış açısından.
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homebird 10 ay
Marvel evreni, bol süt veren inek gibi maşallah. Sağ sağ bitmiyor. Yapımcılar iyice ihya oldular.
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Erwin-Rommel 10 ay
Filmi henüz izlemedim ama normal şartlarda öyle rekorlar falan kıracak bir film değildir diye düşünüyorum. Infinity War rüzgarı etkili olmuştur.
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Erwin-Rommel 10 ay
Filmi henüz izlemedim ama normal şartlarda öyle rekorlar falan kıracak bir film değildir diye düşünüyorum. Infinity War rüzgarı etkili olmuştur.
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adnan96 10 ay
rekor kırmamış zaten
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