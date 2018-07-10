Marvel'ın Avengers: Infinity War sonrası ilk filmi olan Ant Man and The Wasp, gişedeki macerasına hızlı başladı. Marvel sinematik evreninin belki de en mütevazı serilerinden Ant-Man'ın ikinci filmi Ant-Man and The Wasp, vizyondaki ilk haftasında dünya genelinde toplam 161 milyon dolarlık hasılata imza attı.
Box Office Mojo'nun verilerine göre Ant-Man and The Wasp; ABD'de 76 milyon dolar, dünyanın geri kalanında ise 85 milyon dolar gelir elde etmiş. Tabi Ant-Man and The Wasp'ın 161 milyon dolarlık bu açılış hasılatı Marvel'ın diğer filmleriyle beraber düşünüldüğünde biraz düşük kalmış gibi görünüyor. Ancak Disney yine de durumdan oldukça memnun. Zira serinin ilk filmi Ant-Man, ABD'de 57 milyon dolarlık açılış yapmıştı. Bu anlamda sadece ABD'de yaklaşık 20 milyon dolarlık bir artış görünüyor. Ayrıca her iki filmin de bütçesi 130 milyon dolardı.
Ayrıca Bkz. "James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi""
Ant-Man and The Wasp'ın gişedeki hızlı açılışı aynı zamanda Marvel'ın da önemli bir ilke imza atmasını sağladı. Buna göre Marvel'ın sinematik evreni dahilinde yayınlanan son 20 filminin her biri, açılış haftalarında üst üste gişede birinci sırayı aldı. Sinemada son yıllara damgasını vuran Marvel Stüdyoları'nın beyaz perdedeki egemenliği bundan tam 10 yıl önce Iron Man filmiyle başlamıştı.
Box Office Mojo'nun verilerine göre Ant-Man and The Wasp; ABD'de 76 milyon dolar, dünyanın geri kalanında ise 85 milyon dolar gelir elde etmiş. Tabi Ant-Man and The Wasp'ın 161 milyon dolarlık bu açılış hasılatı Marvel'ın diğer filmleriyle beraber düşünüldüğünde biraz düşük kalmış gibi görünüyor. Ancak Disney yine de durumdan oldukça memnun. Zira serinin ilk filmi Ant-Man, ABD'de 57 milyon dolarlık açılış yapmıştı. Bu anlamda sadece ABD'de yaklaşık 20 milyon dolarlık bir artış görünüyor. Ayrıca her iki filmin de bütçesi 130 milyon dolardı.
Ayrıca Bkz. "James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi""
20 kez üst üste birinci
Ant-Man and The Wasp'ın gişedeki hızlı açılışı aynı zamanda Marvel'ın da önemli bir ilke imza atmasını sağladı. Buna göre Marvel'ın sinematik evreni dahilinde yayınlanan son 20 filminin her biri, açılış haftalarında üst üste gişede birinci sırayı aldı. Sinemada son yıllara damgasını vuran Marvel Stüdyoları'nın beyaz perdedeki egemenliği bundan tam 10 yıl önce Iron Man filmiyle başlamıştı.
https://screenrant.com/ant-man-wasp-box-office-opening-weekend/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle