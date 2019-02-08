Apex Legends, 3 gün içerisinde 10 milyon oyuncuya ulaştı

Electronic Arts'ın bu hafta tanıtıp yayınladığı free-to-play battle royale oyunu Apex Legends, oyun dünyasına adeta damgasını vurmaya devam ediyor. Geliştirici stüdyo Respawn, sadece 72 saat içerisinde tam 10 milyon farklı kişinin Apex Legends'ı oynadığını açıkladı. Ayrıca 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına da ulaşıldığı belirtildi.Apex Legends'ın yayınlanması çok ani ve sürpriz bir şekilde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz Pazar gününe kadar oyunun ismini bile duymamıştık. Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, bu anlamda büyük bir risk aldıklarını belirtiyor. Ancak geride bıraktığımı üç günlük sürece baktığımızda alınan riskin fazlasıyla sonuç verdiğini görüyoruz.PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanan Apex Legends, şu ana kadar oyuncular tarafından oldukça olumlu tepkilerle karşılandı. Sürpriz bir şekilde yayınlanmasına rağmen oyunun bug ve hatalardan arındırılmış oldukça dengeli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bakalım uzun vadede Fortnite ve PUBG gibi rakiplerine kafa tutmayı başarabilecek mi.Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylemişti. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde solo ve duo oyun modlarının da eklenmesi bekleniyor.