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Apex Legends, 3 gün içerisinde 10 milyon oyuncuya ulaştı

Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, Apex Legends'ın 72 saat içerisinde 10 milyon kişi tarafından oynandığını açıkladı. Ayrıca 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına da ulaşıldı.
3 ay
3,7b
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14
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Electronic Arts'ın bu hafta tanıtıp yayınladığı free-to-play battle royale oyunu Apex Legends, oyun dünyasına adeta damgasını vurmaya devam ediyor. Geliştirici stüdyo Respawn, sadece 72 saat içerisinde tam 10 milyon farklı kişinin Apex Legends'ı oynadığını açıkladı. Ayrıca 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısına da ulaşıldığı belirtildi.

Apex Legends'ın yayınlanması çok ani ve sürpriz bir şekilde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz Pazar gününe kadar oyunun ismini bile duymamıştık. Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella, bu anlamda büyük bir risk aldıklarını belirtiyor. Ancak geride bıraktığımı üç günlük sürece baktığımızda alınan riskin fazlasıyla sonuç verdiğini görüyoruz.



PC, PS4 ve Xbox One platformlarında aynı anda yayınlanan Apex Legends, şu ana kadar oyuncular tarafından oldukça olumlu tepkilerle karşılandı. Sürpriz bir şekilde yayınlanmasına rağmen oyunun bug ve hatalardan arındırılmış oldukça dengeli bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Bakalım uzun vadede Fortnite ve PUBG gibi rakiplerine kafa tutmayı başarabilecek mi.

Respawn ekibi oyunun sürekli olarak güncelleneceğini ve yeni içeriklerin eklenmeye devam edeceğini söylemişti. Burada Fortnite'dakine benzer bir sezon sistemi kullanılacak. Her yeni sezonda yeni silahlar, kozmetikler ve karakterler eklenecek. Ayrıca önümüzdeki dönemlerde solo ve duo oyun modlarının da eklenmesi bekleniyor. 

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DH Misafiri 3 ay
off acılmıyor bende instaling de takılıyor 3 saatten fazla bekledim açılmadı ea oyun yaparsa bu olur -10/10
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mavizaman 3 ay
bana göre değil.
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DokuzKuyrukluTilki 3 ay
Solo dışında başka eksiği yok. Ben saçma sapan random insanlarla oynamak istemiyorum sırf bu yüzden şimdilik oynamıyorum. 1 man squad bile olsa biraz daha oynayabilirdim yok yani.
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TheNewAtilla 3 ay
Paralı oyun satılacağı zaman son 6 ay pr yapılsın ki oyun satsın. Bunun en iyi örneği de far cry 5
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kruezberq 3 ay
Akıyor
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damn2u 3 ay
Oyun güzel, umarım Türkçe dil desteği de gelir. Hadi benim için sorun değil fakat bazı arkadaşlarım cidden anlamıyorlar. Alışmışlar PUBG'nin Türkçe çevirileri ve mekaniklerine, bir türlü Apex'e sardıramıyorum.
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.PanxeR. 3 ay
Fps oyununda Türkçe dil desteğini ne yapacaksınız çok merak ediyorum yada pubg nin Türkçe olması size ne kazandırıyor bırak o arladaşların gelmesin sen hem dilini geliştirirsin hem oyun keyfini.
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QuexSeeL 3 ay
Şu oyunu 3 ay önce bile olsa duyursalardı bu kadar etkili olamazdı. Millet 3 4 yıl önceden oyun duyuruyor çıkınca bu ne la?! diyoruz. EA pat diye attı oyunu ortaya resmen benzin döküp kibriti çaktı Battle Royale dünyasına.
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Askaparta 3 ay
EA’da hareketlenme var.
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Kevin De Bruyne 3 ay
Sariyorrr
Hızlı, bol çatışmalı ve eğlenceli bir yapısı var. Karakter sayısı arttırılirsa tadından yenmez.
Pubg, diğer adı ile koşu simülasyonu, beni sıkmaya başlamıştı. Apex Ilaç gibi geldi.
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