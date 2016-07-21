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App Store ve Google Play mücadelesinden ilginç istatistikler

İki sıkı rakip Apple App Store ve Google Play Store arasındaki mücadelede son durum ne? Yılın ikinci çeyrek raporları ilginç istatistikler ortaya koyuyor. Detaylar yazımızda.
2 yıl
5,6b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıllardır, mobil dünyadaki bütün rekabet artık App Store ve Google Play mağazaları arasında yaşanıyor. Her iki mağazanın birbirine üstün tarafları mevcut. Yeni analiz bunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rakamlar

App Annie tarafından, yılın ikinci çeyreğinde yapılan birim analizlerine göre, Google Play indirme rakamları App Store indirme rakamlarından 2 kat daha fazla. Gelir bakımından ise App Store, Google Play’i ikiye katlıyor. Bir önceki çeyreğe göre, App Store gelirleri aradaki farkı 10 puan daha açmış. Platformlar, resmi rakamları vermediği için analizler birim üzerinden yapılmış.

Gelirler

Elbette bazı noktalar ipuçları da verebiliyor. 2016 yılı genelinde, uygulama gelirlerinden 52 milyar dolar elde edileceği tahmin ediliyor. Çeyrek bazda 13 milyar dolar tahmini yaparsak, App Store için 8 milyar dolar, Google Play için ise 4 milyar dolar gelir söz konusu diyebiliriz. Bu rakamların yüzde 30’u firmalarda, yüzde 70’i ise geliştiricilerde kalıyor.

En büyük akıllı telefon pazarı haline gelen Çin, mağaza gelirlerinde kendisini geliştiriyor. App Store gelirlerinde en büyük ülke Çin haline geldi. İkinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Japonya yer alıyor. Android mağazası Çin’de kapalı olduğu için, Japonya pazarı gelir elde etmede lider sayılıyor. ABD ise ikinci sırada. Tüm mağazalar açısından ABD birinci, Japonya ikinci, Çin de üçüncü sırada.

Diğer taraftan, Çin’de 200 civarında alternatif uygulama mağazası yer alıyor ancak elde edilen gelirler resmi rakamlara yansımıyor. Bu bakımdan, yukarıda saydığımız iki katlık resmi gelir farkı, görünenden çok daha az olacaktır.

Müzik ve eğlence uygulamaları, iOS tarafında çok daha popüler ve elde ettiği gelir Android tarafındakilerin yaklaşık olarak 5 katı. Samsung Music, Spotify ve Google Play Music pek çok ülkede ilk 5 müzik uygulaması arasında yer alıyor.

Kullanım

Kullanıcılar, geçmiş yıllardan çok daha fazla uygulamalarda vakit geçiriyor. Hatta bu çeyrek, en fazla vakit harcanan dönem diyebiliriz. Elbette akıllı telefon kullanıcılarının sayısı arttığı için, bu rakamda katlanarak artacaktır. ABD ve Brezilya, global tüketim ortalamasının daha da üzerinde kullanım oranlarına sahip.

Ülkemiz

Uygulama indirme kategorisine baktığımızda ise, ABD lider Çin ise ikinci sırada. Ülkemiz ise 2 sıra gerileyerek dokuzuncu sıraya yerleşmiş. Ülkemizde Google Play indirme sayıları, App Store indirme sayılarının beş katı civarında.

Ayrıca Bkz. "The BFG filmi vizyonda, oyunu mobilde"

Google, Huawei firmasını Nexus programına alarak Çin’de mağazasını erişime açabilmek için önemli bir hamle yapmıştı. Bu yıl sonlarında veya gelecek yıl başlarında, kısıtlı şekilde de olsa Google Play mağazasının ülkede faaliyete geçeceği iddia ediliyor. Sonrasında, bu rakamlar önemli ölçüde değişecektir. 

 

http://www.phonearena.com/news/The-average-iOS-app-made-4x-more-money-than-on-Android-in-Q2-game-revenue-from-China-beats-the-US-now_id83345 Yorum Yaz
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KillerNoob 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle

özetle ; genelin, fakir ve fukara olduğu,
ve android kullandığından bahsediliyor ! :)

Dedi baba parası ile iPhone almış bir kullanıcı...
playstyleözetle ; genelin, fakir ve fukara olduğu,ve android kullandığından bahsediliyor ! :)Dedi baba parası il...
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Yanıtla +13
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***Leopard*** 2 yıl
Boyle olmasi cok normal,nedeni ise cok basit

Apklar

Ios da eger Jailbreak yapmamissaniz markete mahkumsunuz,Android tarafinda ise herkes(illa root gerekmez)apk indirip ucretli uygulamayi kullanabilir.

İste bu yuzden son yillarda yeni bir furya cikti

Ayni uygulama Ios ta ucretli iken,Android markete ucretsiz ama reklamli olarak geliyor

Bundan dolayi da Store geliri dusuk gorunuyor ama gelistirici Ios ta satis basi net para alirken Android de kullanim orani,reklam gosterim ve tiklanma oranlarindan yuruyorlar
Boyle olmasi cok normal,nedeni ise cok basitApklarIos da eger Jailbreak yapmamissaniz markete mahkumsunuz,Android tarafinda ise herkes(illa...
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Yanıtla +12
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ebenebenbebene 2 yıl
android'in bir fork'u çıksa çok iyi olacak mevcut rom'lar cyanogenmod gibi android üstüne geliştiriliyor sadece googledan open handset'den bağımsız bir işletim sistemi çıkarsalar open source değil mi bu.
1 Yanıt Yanıtla
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***Leopard*** 2 yıl ebenebenbebene
iamesen
android'in bir fork'u çıksa çok iyi olacak mevcut rom'lar cyanogenmod gibi android üstüne geliştiriliyor sadece googledan open handset'den bağımsız bir işletim sistemi çıkarsalar open source değil mi bu.

Android Linux temelli ama tamamen acik kaynak degil

Ufak bir kismini Google kapali tutuyor

Bu yuzden sanirim catallanma isine girisilmiyor,kaldi ki ciksa bile yine Google Play Store kullanmak zorunda kalinacak(cogunlukla,yoksa alternatif marketlerde mevcut).Yani durum pekte farkli olmaz
1 Yanıt Yanıtla
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***Leopard*** 2 yıl
Boyle olmasi cok normal,nedeni ise cok basit

Apklar

Ios da eger Jailbreak yapmamissaniz markete mahkumsunuz,Android tarafinda ise herkes(illa root gerekmez)apk indirip ucretli uygulamayi kullanabilir.

İste bu yuzden son yillarda yeni bir furya cikti

Ayni uygulama Ios ta ucretli iken,Android markete ucretsiz ama reklamli olarak geliyor

Bundan dolayi da Store geliri dusuk gorunuyor ama gelistirici Ios ta satis basi net para alirken Android de kullanim orani,reklam gosterim ve tiklanma oranlarindan yuruyorlar
Yanıtla +12
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SEO-Uzmanı 2 yıl
özetle ; genelin, fakir ve fukara olduğu,
ve android kullandığından bahsediliyor ! :)
2 Yanıt Yanıtla +1
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KillerNoob 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

özetle ; genelin, fakir ve fukara olduğu,
ve android kullandığından bahsediliyor ! :)

Dedi baba parası ile iPhone almış bir kullanıcı...
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r4deon 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

özetle ; genelin, fakir ve fukara olduğu,
ve android kullandığından bahsediliyor ! :)

s7 edge yada htc 10 kullananlarsa ya onlar ?
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