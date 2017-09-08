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App Store'da haftanın ücretsizi: Streaks Workout

App Store'da bu hafta Streaks Workout adındaki egzersiz antrenörü uygulaması ücretsiz. Uygulamanın Türkçe dil desteği de bulunuyor. Detaylar ve indirme linki haberimizde.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
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App Store'da haftanın ücretsizi: Streaks Workout
 

App Store’da her hafta bir uygulama ücretsiz verilmeye devam ediyor. Bu hafta Streak Workut adındaki kişisel antrenör uygulamasını ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

Kullanması oldukça basit olan Streak Workout ile herhangi bir ekipmana sahip olmadan egzersiz yapılabiliyor. Seçtiğiniz yoğunluk programına göre size özel egzersizler hazırlanıyor. Egzersiz sonucunda günlük antrenman performansınızı görebiliyor ve buna göre uygulama içi başarımlar kazanıyorsunuz.

Uygulama iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV’ye yüklenebiliyor. Türkçe dil desteği, basit tasarımı ve anlaşılır yapıdaki egzersiz tanımları sayesinde uygulamayı kullanmak oldukça kolay.

Önümüzdeki Perşembe akşamına kadar Streaks Workout’u ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.


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forgot 1 yıl
kayıt tutmak için çok uygun.
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~Lion King~ 1 yıl
Apple kalitesine yakışır bir uygulama olmuş
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face1tr 1 yıl
On numaranın ötesinde bir program!
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koyunsavar 1 yıl
Yusuf nedir bu işe yararmi saldiralimmi.?
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