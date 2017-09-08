App Store'da haftanın ücretsizi: Streaks Workout

App Store’da her hafta bir uygulama ücretsiz verilmeye devam ediyor. Bu hafta Streak Workut adındaki kişisel antrenör uygulamasını ücretsiz olarak indirilebilirsiniz.

Kullanması oldukça basit olan Streak Workout ile herhangi bir ekipmana sahip olmadan egzersiz yapılabiliyor. Seçtiğiniz yoğunluk programına göre size özel egzersizler hazırlanıyor. Egzersiz sonucunda günlük antrenman performansınızı görebiliyor ve buna göre uygulama içi başarımlar kazanıyorsunuz.

Uygulama iPhone, iPad, Apple Watch ve Apple TV’ye yüklenebiliyor. Türkçe dil desteği, basit tasarımı ve anlaşılır yapıdaki egzersiz tanımları sayesinde uygulamayı kullanmak oldukça kolay.

Önümüzdeki Perşembe akşamına kadar Streaks Workout’u ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.