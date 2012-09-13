App Store'daki uygulama sayısı 700,000'e ulaştı

Haber Editörü
Apple CEO'su Tim Cook, merakla beklenen 12 Eylül tarihli basın etkinliğinde uygulama mağazası hakkında yeni bilgiler paylaştı. Firmanın 2012 ikinci çeyreği mali raporunun açıklandığı toplantıda 650,000 olarak açıklanan uygulama sayısının 700,000'i aştığı resmen bildirildi.
App Store'daki içeriklerin 250,000'den fazlası iPad'e özel olarak tasarlanmış olduğu yeniden dile getirildi ve yaklaşık %90'ının her ay indirildiğine dikkat çekildi. Son dönemde Amerika merkezli teknoloji devinin uygulama mağazasında binlerce içeriğin hiç indirilmediğini iddia eden bir rapor yayınlanmıştı. Resmi veriler bu raporun tam aksini işaret ederken, mağazanın halen birçok yönüyle işler durumda olduğunu gösterdi.
Cook ayrıca ortalama bir kullanıcının iOS işletim sistemli aygıtında 100'ün üzerinde uygulamanın bulunduğunu müjdeleyerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını söyledi. App Store'u yakından takip eden Google Play Store'un geçtiğimiz Haziran ayında 600,000 uygulama ve 20 milyar indirme barajını aştığı duyurulmuştu.
http://live.cnet.com/Event/CNETs_Apple_event_live_blog_Wednesday_September_12?Page=3 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence siz,700.000 uygulamadan kendi isinize yarayanları kendinize ayırınca digerleri cop gibi gelmis.
ornegin diyelim ki avukatsınız,tıpla alakalı herhangi bir program sizin icin coptur.
Ya da benim isim geregi arac takip sistemi uygulaması kullanıyorum,yorumlara bakınca cok az kisinin indirdigini goruyorum.Diger insanların isine yaramadıgı icin onlar onemsemiyor olabilirler.
En basitinden her ulkede sahibinden,turkiye is bankası,vs. birsuru kisi icin uygulamalar oldugunu dusunun.
Ya da belçikada 10 tane tv kanalı varsa 9unun app storeda uygulaması vardır ve bu diger insanlar bu uygulamaları çöp olarak gormuyorlar.
Yani bu liste uzar gider.
applede ozaman xbox sony microsoftdan kopyaladı
safmısın yaaa
Gene mi kopya yani
Android yetişse bile Android markette denetimler sıkı değil.Uygulamaların bir çoğu sahte veya virüslü.IOS'ta bugüne kadar 1 uygulama sahte çıkmıştı.
Hadi bugünün Apple duyurularındaki tüm başlıkları tek tek haber yapalım!
İtibarımız da düşse, web sitemiz de ara sıra açılmasa bile daha çok tıklanırız belki."