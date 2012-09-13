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App Store'daki uygulama sayısı 700,000'e ulaştı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Apple CEO'su Tim Cook, merakla beklenen 12 Eylül tarihli basın etkinliğinde uygulama mağazası hakkında yeni bilgiler paylaştı. Firmanın 2012 ikinci çeyreği mali raporunun açıklandığı toplantıda 650,000 olarak açıklanan uygulama sayısının 700,000'i aştığı resmen bildirildi.
App Store'daki içeriklerin 250,000'den fazlası iPad'e özel olarak tasarlanmış olduğu yeniden dile getirildi ve yaklaşık %90'ının her ay indirildiğine dikkat çekildi. Son dönemde Amerika merkezli teknoloji devinin uygulama mağazasında binlerce içeriğin hiç indirilmediğini iddia eden bir rapor yayınlanmıştı. Resmi veriler bu raporun tam aksini işaret ederken, mağazanın halen birçok yönüyle işler durumda olduğunu gösterdi.
Cook ayrıca ortalama bir kullanıcının iOS işletim sistemli aygıtında 100'ün üzerinde uygulamanın bulunduğunu müjdeleyerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını söyledi. App Store'u yakından takip eden Google Play Store'un geçtiğimiz Haziran ayında 600,000 uygulama ve 20 milyar indirme barajını aştığı duyurulmuştu. 

http://live.cnet.com/Event/CNETs_Apple_event_live_blog_Wednesday_September_12?Page=3 Yorum Yaz
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Vasto Lorde 6 yıl
700bin aplikasyondan 699 binden fazlasi ÇÖP. Bir iphone kullanicisi olarak soyluyorum , cidden ÇÖP
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atom239 6 yıl Vasto Lorde
Vasto Lorde

700bin aplikasyondan 699 binden fazlasi ÇÖP. Bir iphone kullanicisi olarak soyluyorum , cidden ÇÖP


Bence siz,700.000 uygulamadan kendi isinize yarayanları kendinize ayırınca digerleri cop gibi gelmis.

ornegin diyelim ki avukatsınız,tıpla alakalı herhangi bir program sizin icin coptur.

Ya da benim isim geregi arac takip sistemi uygulaması kullanıyorum,yorumlara bakınca cok az kisinin indirdigini goruyorum.Diger insanların isine yaramadıgı icin onlar onemsemiyor olabilirler.

En basitinden her ulkede sahibinden,turkiye is bankası,vs. birsuru kisi icin uygulamalar oldugunu dusunun.


Ya da belçikada 10 tane tv kanalı varsa 9unun app storeda uygulaması vardır ve bu diger insanlar bu uygulamaları çöp olarak gormuyorlar.

Yani bu liste uzar gider.
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bird-hunter 6 yıl
WWDC 2012 de en son 500.000 de çok hızlı büyüyor appstore
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regaibyigit. 6 yıl
sene sonuna 1 milyar olmasını bekliyoruz
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Recharged 6 yıl
Bunu hep dile getiriyorum iPhone'un en büyük farkı Samsung'a karşı iOS olması.iOS muhteşem bir sistem ve uygulamalar daha sağlıklı çalışıyor.İşletim sistemi çok stabil.
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Celtic Warrior 6 yıl
iOS gibi saygin bir zistemi tutupta bes para etmez Anroid ile bir tutmayin. Android sadece bas agritmak baska bir ise yaramaz.
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dost1984 6 yıl
rainbow05
dost1984android game center tarzı bişey yaptığında appstore diye bişey kalmaz herhalde diye düşünüyorum
Gene mi kopya yani


applede ozaman xbox sony microsoftdan kopyaladı
safmısın yaaa
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Vladimir İlyiç Lenin 6 yıl
Hızla artıyor
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dost1984 6 yıl
android game center tarzı bişey yaptığında appstore diye bişey kalmaz herhalde diye düşünüyorum
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RainKnight 6 yıl dost1984
dost1984
android game center tarzı bişey yaptığında appstore diye bişey kalmaz herhalde diye düşünüyorum

Gene mi kopya yani

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Glukhovsky 6 yıl
nonpoint
sağlam ama android çabuk yetişmiş

Android yetişse bile Android markette denetimler sıkı değil.Uygulamaların bir çoğu sahte veya virüslü.IOS'ta bugüne kadar 1 uygulama sahte çıkmıştı.
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onurkok 6 yıl
Aslında en az indirilen uygulamalar silinerek kalite artırılabilir.
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LKLC 6 yıl
play store hala appstore ile karşılaştırılabilecek seviyede değil. appstore a hem apple çok önem veriyor hem de uygulamalar çok kaliteli.
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Tora 6 yıl
"Heyooo!
Hadi bugünün Apple duyurularındaki tüm başlıkları tek tek haber yapalım!
İtibarımız da düşse, web sitemiz de ara sıra açılmasa bile daha çok tıklanırız belki."
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