App Store'daki uygulama sayısı 700,000'e ulaştı

Apple CEO'su Tim Cook, merakla beklenen 12 Eylül tarihli basın etkinliğinde uygulama mağazası hakkında yeni bilgiler paylaştı. Firmanın 2012 ikinci çeyreği mali raporunun açıklandığı toplantıda 650,000 olarak açıklanan uygulama sayısının 700,000'i aştığı resmen bildirildi.

App Store'daki içeriklerin 250,000'den fazlası iPad'e özel olarak tasarlanmış olduğu yeniden dile getirildi ve yaklaşık %90'ının her ay indirildiğine dikkat çekildi. Son dönemde Amerika merkezli teknoloji devinin uygulama mağazasında binlerce içeriğin hiç indirilmediğini iddia eden bir rapor yayınlanmıştı. Resmi veriler bu raporun tam aksini işaret ederken, mağazanın halen birçok yönüyle işler durumda olduğunu gösterdi.

Cook ayrıca ortalama bir kullanıcının iOS işletim sistemli aygıtında 100'ün üzerinde uygulamanın bulunduğunu müjdeleyerek önemli bir kilometre taşını geride bıraktıklarını söyledi. App Store'u yakından takip eden Google Play Store'un geçtiğimiz Haziran ayında 600,000 uygulama ve 20 milyar indirme barajını aştığı duyurulmuştu.

http://live.cnet.com/Event/CNETs_Apple_event_live_blog_Wednesday_September_12?Page=3