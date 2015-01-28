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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple 2015 ilk mali yılında 5.5 Milyon Mac satışı gerçekleştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Oğuz Avcı
Editör
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Apple 2015 ilk mali yılında 5.5 Milyon Mac satışı gerçekleştirdi

 Apple 2015'in ilk mali yılı satış rakamlarını açıkladı. 2014 yılının son çeyreğini (Ekim-Kasım-Aralık) kapsayan raporda 5.5 Milyon Mac satıldığı açıklandı. Analistler Mac satışlarını 5.68 Milyon olarak tahmin etmişti, Apple bu hedefin altında kalsa da bir önceki çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) yaptığı satış rakamını korumayı başardı. Ayrıca bu rakam Ekim-Kasım-Aralık 2013 dönemine göre %14'lük bir artış olduğunu da gösteriyor. 5K ekranlı iMac, Mac Mini gibi ürünlerin satışlarda etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.

Apple açıkladığı iPhone ve iPad satışları ile bu mobil pazardaki hakimiyetini gösteriyor. Şirketin odak noktasının mobil ürünler olduğu düşünülürse bilgisayar sektöründe ki satışlar da başarılı olarak değerlendiriliyor. Ancak bilgisayar sektöründe satışlar olumlu yönde devam etse de henüz herhangi bir hakimiyet söz konusu değil. Apple'ın OS X'e yeni güncellemeler ile iOS ile birlikte daha entegre bir ekosistem oluşturması iPhone sahiplerinin bilgisayar sektöründeki tercihlerini değiştirebilir.
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Lene 4 yıl
Ne var Imac lerde ya resmen para Tuzağı ;şöyle bir inceledim de Özgür bir yana yok Windows gibi.
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imdatbes 4 yıl
şimdi Windows ta ne var dicem kavga çıkacak :)

Windows her yeni çıkardığı sürüm e ayrı ayrı para istiyor, Mac bedava veriyor, işletim sistemlerinin parasını üst üste koysanız mac fiyatını geçer.
Windows 8.0 çıkardı, tasarım çok değişmiş, kimseden ses çıkmadı herkes alışmak zorunda kaldı.

Bilgisayar kullanımı açısından hiç bilmeyen birisi hangisine daha çabuk alışır derseniz benim fikrim Mac Os olurdu.

fiyatlar yüksek mi evet yüksek ama dizayn ve tasarım da buna keza mükemmel, porche neden çok pahalı dizayn ve güç yüzünden, yoksa kiloya vursanız diğer araçlarla aynı ağırlıkta :)

Bence biz alışkanlıklarımız yüzünden mac i bir türlü kabullenemiyoruz, oysa ki android çıktı herkes paşa paşa öğrendi, zorlansa da kullanmaya başladı.

Windows u 3.1 versiyonundan beri kullanıyorum, çok gelişti buna lafım yok ama Mac de çok gelişmiş bir sistem.

Şirkette Win 7 ve Ubuntu aynı anda kullanıyorum, ubuntu da son sürümüyle harika oldu, kullanım tarzı menüler Mac gibi, hepimiz ubuntuya da alıştık nihayetinde.

Evde iMac kullanıyorum, Windows u hiç aratmıyor, farklı işletim sistemleri denemek, kullanmak gerçekten farkı anlamamıza ve fikir edinmemize neden oluyor, herkese tavsiye ederim.
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javaprof 4 yıl
beyler 3000 liraya geçen özellikleri çok iyi olan bir laptop aldım içine mac os kursam performansı nasıl olur.i7 işlemci var.
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doctor_bey 4 yıl
Ülkemizde fahiş fiyatlara satılmasa bende o 5.5 milyonun içinde olurdum herhalde, pahalı yav.
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General. 4 yıl
Bu fiyatlarla hakimiyet kurması biraz zor.Macbook pro almaya niyetlendim 3000tl'den aşağı bulamadım aynı özelliklerde 1099tl'ye Acer laptop almak zorunda kaldım.
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Elsa 4 yıl General.
General.
Bu fiyatlarla hakimiyet kurması biraz zor.Macbook pro almaya niyetlendim 3000tl'den aşağı bulamadım aynı özelliklerde 1099tl'ye Acer laptop almak zorunda kaldım.

Hackintosh kur gitsin
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