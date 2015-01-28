Apple 2015 ilk mali yılında 5.5 Milyon Mac satışı gerçekleştirdi

Apple 2015'in ilk mali yılı satış rakamlarını açıkladı. 2014 yılının son çeyreğini (Ekim-Kasım-Aralık) kapsayan raporda 5.5 Milyon Mac satıldığı açıklandı. Analistler Mac satışlarını 5.68 Milyon olarak tahmin etmişti, Apple bu hedefin altında kalsa da bir önceki çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) yaptığı satış rakamını korumayı başardı. Ayrıca bu rakam Ekim-Kasım-Aralık 2013 dönemine göre %14'lük bir artış olduğunu da gösteriyor. 5K ekranlı iMac, Mac Mini gibi ürünlerin satışlarda etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.
Apple açıkladığı iPhone ve iPad satışları ile bu mobil pazardaki hakimiyetini gösteriyor. Şirketin odak noktasının mobil ürünler olduğu düşünülürse bilgisayar sektöründe ki satışlar da başarılı olarak değerlendiriliyor. Ancak bilgisayar sektöründe satışlar olumlu yönde devam etse de henüz herhangi bir hakimiyet söz konusu değil. Apple'ın OS X'e yeni güncellemeler ile iOS ile birlikte daha entegre bir ekosistem oluşturması iPhone sahiplerinin bilgisayar sektöründeki tercihlerini değiştirebilir.
Apple'ın finans raporunda yer verdiği diğer ayrıntılar için :
Apple 2015 ilk mali çeyreği finans raporunu açıkladı : 18 milyar dolar kâr
iPhone yılın son çeyreğinde 74.5 Milyon satış rakamına ulaştı
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Windows her yeni çıkardığı sürüm e ayrı ayrı para istiyor, Mac bedava veriyor, işletim sistemlerinin parasını üst üste koysanız mac fiyatını geçer.
Windows 8.0 çıkardı, tasarım çok değişmiş, kimseden ses çıkmadı herkes alışmak zorunda kaldı.
Bilgisayar kullanımı açısından hiç bilmeyen birisi hangisine daha çabuk alışır derseniz benim fikrim Mac Os olurdu.
fiyatlar yüksek mi evet yüksek ama dizayn ve tasarım da buna keza mükemmel, porche neden çok pahalı dizayn ve güç yüzünden, yoksa kiloya vursanız diğer araçlarla aynı ağırlıkta :)
Bence biz alışkanlıklarımız yüzünden mac i bir türlü kabullenemiyoruz, oysa ki android çıktı herkes paşa paşa öğrendi, zorlansa da kullanmaya başladı.
Windows u 3.1 versiyonundan beri kullanıyorum, çok gelişti buna lafım yok ama Mac de çok gelişmiş bir sistem.
Şirkette Win 7 ve Ubuntu aynı anda kullanıyorum, ubuntu da son sürümüyle harika oldu, kullanım tarzı menüler Mac gibi, hepimiz ubuntuya da alıştık nihayetinde.
Evde iMac kullanıyorum, Windows u hiç aratmıyor, farklı işletim sistemleri denemek, kullanmak gerçekten farkı anlamamıza ve fikir edinmemize neden oluyor, herkese tavsiye ederim.
Hackintosh kur gitsin