Apple 2015 ilk mali yılında 5.5 Milyon Mac satışı gerçekleştirdi

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Apple 2015'in ilk mali yılı satış rakamlarını açıkladı. 2014 yılının son çeyreğini (Ekim-Kasım-Aralık) kapsayan raporda 5.5 Milyon Mac satıldığı açıklandı. Analistler Mac satışlarını 5.68 Milyon olarak tahmin etmişti, Apple bu hedefin altında kalsa da bir önceki çeyrekte (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) yaptığı satış rakamını korumayı başardı. Ayrıca bu rakam Ekim-Kasım-Aralık 2013 dönemine göre %14'lük bir artış olduğunu da gösteriyor. 5K ekranlı iMac, Mac Mini gibi ürünlerin satışlarda etkisinin büyük olduğu düşünülüyor.Apple açıkladığı iPhone ve iPad satışları ile bu mobil pazardaki hakimiyetini gösteriyor. Şirketin odak noktasının mobil ürünler olduğu düşünülürse bilgisayar sektöründe ki satışlar da başarılı olarak değerlendiriliyor. Ancak bilgisayar sektöründe satışlar olumlu yönde devam etse de henüz herhangi bir hakimiyet söz konusu değil. Apple'ın OS X'e yeni güncellemeler ile iOS ile birlikte daha entegre bir ekosistem oluşturması iPhone sahiplerinin bilgisayar sektöründeki tercihlerini değiştirebilir.