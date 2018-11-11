Apple, 2019 model iPhone'larda farklı anten teknolojisi kullanabilir

Apple'a yöneltilen eleştirilerden biri de iPhone fiyatlarının her geçen yıl daha da artarak fahiş seviyelere ulaşması. Şirketin yeni amiral gemisi telefonları ABD'de 1.000 dolar başlangıç fiyatı ile satılıyor. Türkiye'de ise durum içler acısı. Geçtiğimiz günlerde n11'de satışa sunulan iPhone Xs serisi telefonlar almaz seviyedeki fiyatlarıyla dudak uçuklattı.

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iPhone Xs’in 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ülkemizde 12.999 TL’lik bir fiyat etiketi ile satışa sunulurken iPhone Xs Max’ın 64 GB'lık versiyonu 14.999 TL gibi eşsiz fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Ancak bu konuyla ilgili bazı iyi haberler var. 2019'da piyasaya sürülecek iPhone'ların fiyatı aynı seviyede kalabilir.

Son kullanıcıya nasıl yansıyacak?

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni telefonlarında üretim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilecek farklı anten teknolojileri kullanabileceğini söylüyor. Maliyetin düşmesi şüphesiz ki tüketiciler için daha ucuz iPhone anlamına gelmeyecek ancak en azından fiyatların aynı kalmasını sağlayabilir.

Apple'ın son çıkardığı iPhone Xs, Xs Max ve XR modellerinde altı adet LCP (Sıvı Kristal Polimer) anten yer alıyor. Ancak Kuo'ya göre şirket önümüzdeki yıl bunun yerine LCP ve MPI (Modifiye Poliimid) teknolojisini kullanacak. Apple'ın yeni iPhone'larda dört MPI anten ve iki LCP anten kullanmayı planladığı belirtiliyor. Anten teknolojisinin değişmesinin son kullanıcıya nasıl yansıyacağı belli değil ancak herhangi bir fark olmayacağını umuyoruz.

https://appleinsider.com/articles/18/11/10/apples-2019-iphones-to-adopt-mpi-antenna-technology-in-favor-of-lcp/