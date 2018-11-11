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Apple, 2019 model iPhone'larda farklı anten teknolojisi kullanabilir

iPhone fiyatlarının her geçen yıl rekor seviyelere ulaşması tüketicileri hiç memnun etmiyor. Önümüzdeki yıl anten teknolojisinin değişmesi fiyatların en azından aynı seviyede kalmasını sağlayabilir.
6 ay
5,5b
2
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'a yöneltilen eleştirilerden biri de iPhone fiyatlarının her geçen yıl daha da artarak fahiş seviyelere ulaşması. Şirketin yeni amiral gemisi telefonları ABD'de 1.000 dolar başlangıç fiyatı ile satılıyor. Türkiye'de ise durum içler acısı. Geçtiğimiz günlerde n11'de satışa sunulan iPhone Xs serisi telefonlar almaz seviyedeki fiyatlarıyla dudak uçuklattı.
Ayrıca Bkz. "Huawei ve TSMC çalışmalara başladı: Kirin 990 geliyor"
iPhone Xs’in 64 GB dahili depolama alanına sahip varyantı ülkemizde 12.999 TL’lik bir fiyat etiketi ile satışa sunulurken iPhone Xs Max’ın 64 GB'lık versiyonu 14.999 TL gibi eşsiz fiyatı ile alıcılarını bekliyor. Ancak bu konuyla ilgili bazı iyi haberler var. 2019'da piyasaya sürülecek iPhone'ların fiyatı aynı seviyede kalabilir.

Son kullanıcıya nasıl yansıyacak?

Analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni telefonlarında üretim maliyetlerini azaltmaya yardımcı olabilecek farklı anten teknolojileri kullanabileceğini söylüyor. Maliyetin düşmesi şüphesiz ki tüketiciler için daha ucuz iPhone anlamına gelmeyecek ancak en azından fiyatların aynı kalmasını sağlayabilir.
Apple'ın son çıkardığı iPhone Xs, Xs Max ve XR modellerinde altı adet LCP (Sıvı Kristal Polimer) anten yer alıyor. Ancak Kuo'ya göre şirket önümüzdeki yıl bunun yerine LCP ve MPI (Modifiye Poliimid) teknolojisini kullanacak. Apple'ın yeni iPhone'larda dört MPI anten ve iki LCP anten kullanmayı planladığı belirtiliyor. Anten teknolojisinin değişmesinin son kullanıcıya nasıl yansıyacağı belli değil ancak herhangi bir fark olmayacağını umuyoruz.

https://appleinsider.com/articles/18/11/10/apples-2019-iphones-to-adopt-mpi-antenna-technology-in-favor-of-lcp/ Yorum Yaz
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EyeCoral 6 ay en beğenilen
Tek sebebi maliyeti düşürüp daha fazla kar etmek istemesidir gözü doymaz elmanın. Başka hiçbir sebebi olamaz
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Leon 6 ay
Fark olmayacak demek çok iyimser bir yaklaşım. Apple ile bütün markalar alüminyum ve çelik gibi sağlam kaliteli malzemeden cam gibi ucuz bir malzemeye geçtiler ne oldu? Fiyatlar daha da arttı. Herifler yere düştü mü örümcek ağı gibi dağılan, anahtar veya bozuk paraya değdi mi çizilen sıradan camlı telefonlara 1000$ istiyorlar.
Fark olmayacak demek çok iyimser bir yaklaşım. Apple ile bütün markalar alüminyum ve çelik gibi sağlam kaliteli malzemeden cam gibi ucuz bir malzemeye geçtiler...
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K_Spartakus 6 ay
Anten ve fiyat farkı! İyi de zaten Çinde bu telefonu çok düşük maliyetle ürettiriyor! On cent daha ucuza anten üretse ne olacak! Sanki 1000 küsür dolarlık telefonun fiyatı 200 dolar düşecek. Elde ettiği büyük kar ile dünyanın en büyük şirketi oldu.
Anten ve fiyat farkı! İyi de zaten Çinde bu telefonu çok düşük maliyetle ürettiriyor! On cent daha ucuza anten üretse ne olacak! Sanki 1000 küsür dolarlık tele...
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O.Beverly 6 ay
Şimdiden 2019 başlıklarını söyleyeyim,
1. Sinyal sorunu
2. Ghost screen sorunu

Aman Apple büyük falansın da yeni bir şey denedin mi elin ayağına dolaşıyor, sen en iyisi ne sıkıntısızsa onda kal, o fiyatı verecek olan zaten seve seve veriyor
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canibeyaz 6 ay
6s plus 128 kullanıyorum. Bu yeni modellerde usb-c ye geçilmemesi açıkcası çok canımı sıktı. Xs max 512gb düşünüyorum ama kendimce 9k olacaksa alırım, eğer 15k olursa gider 10bine yeni ipad pro alırım telefonu çok daha az kullanacak pozisyona geçerim.
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esmerbuyucu 6 ay canibeyaz
Birkaç seneye şarj girişi de kalkacak. Hedefleri telefonu sabun gibi tek bir kalıp cam nesne haline getirmek. Jak girişi, kablosuz şarj, esim derken yavaş yavaş...
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dencedenceo 6 ay
Once ülkemiz vergileri bir düşürsün de daha sonra apple'dan ucuz telefon bekleyelim
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EyeCoral 6 ay en beğenilen
Tek sebebi maliyeti düşürüp daha fazla kar etmek istemesidir gözü doymaz elmanın. Başka hiçbir sebebi olamaz
Yanıtla +7
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K_Spartakus 6 ay
Anten ve fiyat farkı! İyi de zaten Çinde bu telefonu çok düşük maliyetle ürettiriyor! On cent daha ucuza anten üretse ne olacak! Sanki 1000 küsür dolarlık telefonun fiyatı 200 dolar düşecek. Elde ettiği büyük kar ile dünyanın en büyük şirketi oldu.
Yanıtla +4
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Cute Hentai 6 ay
Apple: Farklı kazık teknolojisini geliştirmek ve uygulamaya geçirmek için çalışmalara başladık. Planlarımız arasında yağ destekli ürünlerde olacak.
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mailtayfun 6 ay
konuyla ilgili iyi habere bak, seneye de bu fiyatlara satılabilirmiş aman ne sevindik teşekkürler apple tüketici dostu apple !!
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BlueDay_86 6 ay
Tüketiciyi kandırmaktan başka bir şey değil bence haberde de dediği gibi fazla bir fark olmaz
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interwap 6 ay
Yani bunlar umut dağıtmaktan başka bir şey değil. Büyük üreticilerin telefon maliyetleri ile satışları arasında uçurum var. Öyle antene bağlanacak işler değil bunlar.
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Leon 6 ay
Fark olmayacak demek çok iyimser bir yaklaşım. Apple ile bütün markalar alüminyum ve çelik gibi sağlam kaliteli malzemeden cam gibi ucuz bir malzemeye geçtiler ne oldu? Fiyatlar daha da arttı. Herifler yere düştü mü örümcek ağı gibi dağılan, anahtar veya bozuk paraya değdi mi çizilen sıradan camlı telefonlara 1000$ istiyorlar.
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