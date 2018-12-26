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Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak

Gelen son bilgilere göre Apple en az 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanmaya devam edecek. Şirketin daha sonra delikli ekrana geçiş yapacağı söyleniyor.
4 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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iPhone'lardaki çentikli tasarımından çok hazzetmiyorsanız buna alışmak veya başka bir alternatif aramak zorunda kalabilirsiniz. Zira sızan bilgilere göre Apple en az 2020 yılına kadar çentikli tasarımla devam edecek. Cupertinolu şirketin daha sonrasında delikli ekrana geçiş yapması bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "iPad mini 5'in kılıf görseli yeni bir kamera tasarımına işaret ediyor"
Apple'ın 2019'da çentik kullanmaya devam edeceğinin ileri sürülmesi çok da mantıksız gelmiyor. Zira iPhone XS Max ve iPhone XR modelleri henüz yeni piyasaya sürüldü ve Cupertinolu şirket genellikle aynı tasarımı iki nesil boyunca devam ettiriyor. İlginç olan şey ise Apple'ın Samsung ve Huawei gibi şirketlerin fitilini ateşlediği delikli ekrana geçiş yapabileceğinin öne sürülmesi.

Oppo açılır ön kamera ile çentiği ortadan kaldırdı

Kamera deliği kesinlikle iPhone'lardaki çentiğe kıyasla çok daha küçük olsa da, genel kanı bunun da tam anlamıyla göz hoş gelen bir tasarım olmadığı yönünde. Bununla birlikte Oppo gibi bazı şirketlerin yukarıya doğru açılan kızaklı ön kamera mekanizması ile çentikten kurtulmanın yolunu bulduklarını gördük.
Şimdilik ortada çok fazla somut bilgi olmadığı için Apple'ın 2020 sonrasında hangi tasarımla yola devam edeceği konusunda fikir yürütmek zor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Delikli ekranı olan bir iPhone mu yoksa kızaklı ön kamera mekanizmasına sahip bir iPhone mu ilginizi çeker? Yorum kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

https://twitter.com/UniverseIce/status/1076633557265723392 Yorum Yaz
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Kayrabey 4 ay en beğenilen
Çok ilginç... Oysa ki her sene farklı tasarımla karşımıza çıkardı. Şaşırdım...
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mohmla 4 ay
sonra da derler ki apple inovasyoncu en iyisi vs. vs.
herkes bu yüksek ekran gövde oranı için ön kamera ahize vs. sorununu çözmeye çalıştı. xiaomi ilk mix le bunun öncüsü gibi bir şey oldu. esential damla çentik kullandı. apple geniş çentik kullandı.
2018 in özellikle ikinci yarısında her türlü marka oppo vivo xiaomi samsung vs çentik garabetini kaldırmak için çözümler üretmeye çalıştı. çoğu da başarıılı oldu. kimi kamerayı içerden açılı kapanır yaptı kimi kızak ekledi, kimi ekrana delik koydu. bunların hepsi daha iyi için uğraştılar.
ama o çok inovasyoncu, devrimci apple ımız 2020 ye kadar sanırım sadece işlemci güncelleyip antutuda ''bakın biz en yüksek puanı aldık. o yüzden aynı işleri yapacağınız diğer marka telefonlara göre bize 4 kat daha fazla para verin. karşılığında da biz hiçbir şey yapmayıp 2018 başlarının modasını 2 yıl boyunca sıfır gelişimle sürdürelim'' demeye devam edecek anlaşılan o çok inovasyoncu! kimliğine yakışanı yaparak.
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Holy-Ghost 4 ay
vizyonsuzluk 2020
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Kayrabey 4 ay en beğenilen
Çok ilginç... Oysa ki her sene farklı tasarımla karşımıza çıkardı. Şaşırdım...
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ffrisby 4 ay
Bizde ki asgari ücrete gönderme yapıyor herhalde

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matador_mirkhan 4 ay
Apple öyle değişik tasarımlar için zırtpırt arge çalışması yapıpta masraf mı çıkarsın kendine. Ne münasebet?!!
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esmerbuyucu 4 ay
Mümkünse çentikli ekran ve TrueDepth kullanmaya devam etsin. Delikmiş, kızakmış peh.
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abdusauk 4 ay
1 tasarım ile sağabildikleri kadar sağacaklar.
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WB 4 ay
Hayirli isler, ne diyelim..
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