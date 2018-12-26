Apple, 2020 yılına kadar iPhone'larda çentikli tasarım kullanacak

iPhone'lardaki çentikli tasarımından çok hazzetmiyorsanız buna alışmak veya başka bir alternatif aramak zorunda kalabilirsiniz. Zira sızan bilgilere göre Apple en az 2020 yılına kadar çentikli tasarımla devam edecek. Cupertinolu şirketin daha sonrasında delikli ekrana geçiş yapması bekleniyor.

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Apple'ın 2019'da çentik kullanmaya devam edeceğinin ileri sürülmesi çok da mantıksız gelmiyor. Zira iPhone XS Max ve iPhone XR modelleri henüz yeni piyasaya sürüldü ve Cupertinolu şirket genellikle aynı tasarımı iki nesil boyunca devam ettiriyor. İlginç olan şey ise Apple'ın Samsung ve Huawei gibi şirketlerin fitilini ateşlediği delikli ekrana geçiş yapabileceğinin öne sürülmesi.

Oppo açılır ön kamera ile çentiği ortadan kaldırdı

Kamera deliği kesinlikle iPhone'lardaki çentiğe kıyasla çok daha küçük olsa da, genel kanı bunun da tam anlamıyla göz hoş gelen bir tasarım olmadığı yönünde. Bununla birlikte Oppo gibi bazı şirketlerin yukarıya doğru açılan kızaklı ön kamera mekanizması ile çentikten kurtulmanın yolunu bulduklarını gördük.

Şimdilik ortada çok fazla somut bilgi olmadığı için Apple'ın 2020 sonrasında hangi tasarımla yola devam edeceği konusunda fikir yürütmek zor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Delikli ekranı olan bir iPhone mu yoksa kızaklı ön kamera mekanizmasına sahip bir iPhone mu ilginizi çeker? Yorum kısmından görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

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