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Apple, 66 kişinin öldüğü uçak kazasından sorumlu tutuluyor

Mısır'ın önde gelen havayolu şirketi EgyptAir'in, 2016 yılında yaşanan ve 66 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazasına patlayan bir iPhone veya iPad Mini'nin neden olduğu iddia ediliyor.
1 yıl
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12
havacılık
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bundan tam iki yıl önce, 16 Mayıs 2016 tarihinde EgyptAir 804 sefer sayılı uçağın düşmesi sonucu 66 kişi hayatını kaybetmişti. Paris'ten Kahire'ye giden Airbus A320-232 model yolcu uçağının enkazın Kerpe Adası'nda bulunmuş ve uçağın düşmesinin kokpitte çıkan bir yangından kaynaklandığı açıklanmıştı.

Kazanın sebebi iPhone 6S veya iPad Mini mi?

Bu feci kazanın ikinci yıl dönümüne girdiğimiz şu günlerde, kazada ölenlerin yakınlarının Apple'ı mahkemeye verdiği ortaya çıktı. Kazazedelerin yakınları, uçağın düşmesine pilotun iPhone 6S veya iPad Mini cihazlarının neden olduğunu ileri sürüyor. Kazanın kokpit görüntülerinde pilotun iPhone ve iPad Mini'yi ön konsolun üzerine koyduğu görülürken, patlamanın da bu cihazların ısınması sonucu meydana geldiği iddia ediliyor.
Flight International dergisinde eski bir pilot ve güvenlik editörü olan David Learmount, bu kazanın cep telefonu patlaması nedeniyle olabileceğini düşünmenin akılla bağdaşmayacağını söylerken, kazada ölenlerin yakınları ise aynı görüşte değil. Apple açılan bu dava hakkında henüz bir açıklama yapmazken, bu iddianın nasıl tespit edileceğini ise kestirmek olduça güç.

http://www.tmz.com/2018/05/11/apple-sued-egyptair-flight-804-crash-phone-fire/ Yorum Yaz
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ImRoyal 1 yıl en beğenilen
Herkes Apple'ı nasıl silkelerim diye fırsat kolluyor.
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Holy-Ghost 1 yıl
durduk yere mi yoksa güneşe maruz kalarak fazladan ısınmasından mı? mesela ikincisiyse yeryüzünden bilmem kaç bin fit yukarı çıkıp güneş gören tek yere koyarsan , e be patlıcan yer mi kalmadı derler, ama yinede appledan para koparmaya çalışmak tabiki temiz iş
durduk yere mi yoksa güneşe maruz kalarak fazladan ısınmasından mı? mesela ikincisiyse yeryüzünden bilmem kaç bin fit yukarı çıkıp güneş gören tek yere koyarsa...
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sniper23 1 yıl
İyi fikir aslında. Bende bilgisayarım bozulduğu için Donanım Haber'e bir dava açabilirim.
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PC_Meraklısı 1 yıl labtek38
Cidden bazı haberlerde uygulamadan atıyor.
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PC_Meraklısı 1 yıl scorpionnn
Çok ısınırsa mümkün-ki başına gelen bir sürü insan var- telefona iyi bakmak lazım.
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PC_Meraklısı 1 yıl
Cihazların kullanım kılacuzunda bile güneşe maruz bırakmayın deniliyor
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PC_Meraklısı 1 yıl
Millet para koparmak için yoktan şeylere dava açıyor. Yoktanı anladınız siz :)
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defected 1 yıl
aynen
kesinlikle apple ceza ödemeli
ipad üretmese patlamazdı
mesela birine otobüs çarparsa, %100 şöför kusurluysa bile şöförün suçu olmamalı, eğer o otobüs hiç üretilmeseydi çarpmazdı. gidip üreten firmayı bulmak lazım.
....
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Valentino 1 yıl
En iyisi olunca bu tür saçma suçlamalara maruz kalmaya alışık olmak gerekiyor.
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deniz_sea 1 yıl
Apple:
Telefonda sorun yok, siz yanlış yere koymuşsunuz.
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scorpionnn 1 yıl
uydurma birsey bu haber durduk yere patlamaz boyle birsey
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sniper23 1 yıl
İyi fikir aslında. Bende bilgisayarım bozulduğu için Donanım Haber'e bir dava açabilirim.
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labtek38 1 yıl
Bu haberi okumaya çalışırken uygulamamın apple telefonumda sürekli çökmesi dış mihrakların oyunu mu yoksa uygulamanın güncellendikten sonra patlaması mı?
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ipad mini, uçak kazası ve
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