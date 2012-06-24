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Apple, App Store aramalarında değişiklik yapıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın popüler uygulama arama motoru Chomp'u satın almasından sonra uygulama mağazasındaki arama algoritmasında bazı değişiklikler olmaya başladığı rapor ediliyor. 
Bazı uygulama geliştiricilerin dikkatini çeken algoritma artık uygulama ismi ve anahtar kelimelere daha az ağırlık veriyor. Böylece uygulamanın üst sıralara çıkması için isim ve anahtar kelime seçimine önem verenlerin çabası biraz boşa çıkmış olacak.
Apple'ın arama algoritmasına ilk müdahalesi indirme sayılarını da entegre etmek oldu. Böylece arama terimlerine yakın isim veya etiketi olan ancak indirme sayısı az olan uygulamalar, indirme sayısı çok olan uygulamaların gerisinde kalacak. Chomp yazılımının da temelinde uygulamaların başlığı, popülaritesi ve fonksiyonlarını öğrenmek yatıyor. Yeni arama algoritmasında Chomp'un büyük etkisinin olacağı açık. 
Apple'ın bu değişikliği şu anda her ülkede aktif değil. İngiltere, Almanya ve Polonya'daki geliştiriciler yaşanan değişikliği rapor ediyor. Daha az kaliteli uygulamalar arama listelerinden artık kayboluyor. Arama sonuçları App Store sıralamalarına daha çok yaklaşmış durumda. 

http://techcrunch.com/2012/06/23/apple-app-store-relevancy/ Yorum Yaz
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Lord Melkor 7 yıl
Mantikli ama indirme sayisinin yaninda oyunda onemi cok olmali
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