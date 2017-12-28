Apple CEO’su Tim Cook’un 2017 kazancı: 12.8 milyon dolar

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Yıl sonu açıklanan rakamlara göre Apple’ın CEO’su Tim Cook’un 2017 yılındaki kazancı belli oldu. Apple’ın hisse senedi fiyatlarında geçen yıla göre gerçekleşen önemli artış sayesinde 2017’de büyük bir bonus kazandı.

Tim Cook’un Apple’dan elde ettiği kazanç 102 milyon dolara ulaştı. Tim Cook’un sadece 2017 yılındaki kazancı ise 12.825.066 dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıl kazancı 8.747.719 dolar, 2015’teki kazancı ise 10.281.327 dolardı.

Tim Cook’un 2017’de elde ettiği 12,8 milyon dolarlık gelirin yaklaşık 3 milyon doları ana maaşından geldi. Cook’un ana maaşı geçtiğimiz yıla göre hemen hemen aynı.

Kazancın büyük bölümü teşviklerden oluşuyor

2017’deki kazancının büyük bölümü ana maaşından değil şirketin performansa orantılı verdiği teşviklerden ya da bir başka deyişle bonuslardan oluşuyor.

Cook’un 2017 yılında kazandığı teşvik miktarı 9,3 milyon dolar olarak hesaplandı. 2016’da elde ettiği teşvik miktarı ise yaklaşık 5 milyon dolardı. Cirosu ve net karı artan Apple’da Tim Cook’un aldığı yıllık prim miktarı geçen yıla göre yüzde 74 arttı.

http://www.businessinsider.com/apple-ceo-tim-cook-salary-in-2017-128-million-2017-12