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Apple CEO’su Tim Cook’un 2017 kazancı: 12.8 milyon dolar

2017 yılında net kâr ve cirosunu arttıran Apple'da şirketin üst düzey yöneticilerinin maaş teşviklerinde ciddi artış yaşandı. Tim Cook'un yıllık prim miktarı yüzde 74 arttı.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Apple CEO’su Tim Cook’un 2017 kazancı: 12.8 milyon dolar
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Yıl sonu açıklanan rakamlara göre Apple’ın CEO’su Tim Cook’un 2017 yılındaki kazancı belli oldu. Apple’ın hisse senedi fiyatlarında geçen yıla göre gerçekleşen önemli artış sayesinde 2017’de büyük bir bonus kazandı.

Tim Cook’un Apple’dan elde ettiği kazanç 102 milyon dolara ulaştı. Tim Cook’un sadece 2017 yılındaki kazancı ise 12.825.066 dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıl kazancı 8.747.719 dolar, 2015’teki kazancı ise 10.281.327 dolardı.

Tim Cook’un 2017’de elde ettiği 12,8 milyon dolarlık gelirin yaklaşık 3 milyon doları ana maaşından geldi. Cook’un ana maaşı geçtiğimiz yıla göre hemen hemen aynı.

Kazancın büyük bölümü teşviklerden oluşuyor 

2017’deki kazancının büyük bölümü ana maaşından değil şirketin performansa orantılı verdiği teşviklerden ya da bir başka deyişle bonuslardan oluşuyor.

Cook’un 2017 yılında kazandığı teşvik miktarı 9,3 milyon dolar olarak hesaplandı. 2016’da elde ettiği teşvik miktarı ise yaklaşık 5 milyon dolardı. Cirosu ve net karı artan Apple’da Tim Cook’un aldığı yıllık prim miktarı geçen yıla göre yüzde 74 arttı.


http://www.businessinsider.com/apple-ceo-tim-cook-salary-in-2017-128-million-2017-12 Yorum Yaz
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12 Angry Men 1 yıl en beğenilen
Acaba Ekrem71 ne kadar teşvik alıyor. :D
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ahmet056 1 yıl
Fatih terime kıyasla normal
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ardicli2000 1 yıl
12 milyon inanılmaz az. 30-40 milyar dolarlık fonları yönetenlerin aldıkları paralara bir bakın. 150 milyar dolardan fazla kasasında para olan bir firmadan bahsediyoruz.
12 milyon dolar olsa olsa maaşı olur. Primleri, kardan aldığı pay vs derken yüz milyon dolarları geçer geçmesi de lazım...
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stylememo 1 yıl
zencinun mali züğürdün çenesini yorayi :)
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esmerbuyucu 1 yıl
Aylık yaklaşık 1 milyona denk geliyor. Bana kalırsa pozisyonuna göre düşük bir rakam.
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_vezir_ 1 yıl
çok mu yani apple için samsung ona yaptığı ekranlardan 22 milyon dolar kazanmış
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_vezir_ 1 yıl
çok mu yani appele için samsung ona yaptığı ekranlardan 22 milyon dolar kazanmış
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TheNewAtilla 1 yıl
ilk milyar okudum oha dedim ama 12 milyon dolar bence komik bir rakam
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ahmet056 1 yıl
Fatih terime kıyasla normal
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Astforum 1 yıl
Himmet Abi kaçtı?
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kaazto28 1 yıl
İç huzur olmadıktan sonra milyar doların olmuş neye yarar. Ha belki iç huzuru vardır o zaman iş değişir. Ama zannetmiyorum.
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Whippoorwill 1 yıl kaazto28
Bu adama kalsa çok iyi işler yapar diye düşünüyorum ama yatırımcı baskısı yüzünden saçma sapan sadece kar amacı güden şeylerle geliyorlar önümüze.
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BekirARSLAN 1 yıl kaazto28
kaazto28
İç huzur olmadıktan sonra milyar doların olmuş neye yarar. Ha belki iç huzuru vardır o zaman iş değişir. Ama zannetmiyorum.

Bana her yıl değil sadece 1 yıl o kadar parayı versinler ömür boyu iç huzurum olur
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BlackHeart89 1 yıl
iphone neden pahalı belli oluyor
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