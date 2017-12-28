Apple CEO’su Tim Cook’un 2017 kazancı: 12.8 milyon dolar

Tim Cook’un Apple’dan elde ettiği kazanç 102 milyon dolara ulaştı. Tim Cook’un sadece 2017 yılındaki kazancı ise 12.825.066 dolar olarak hesaplandı. Bir önceki yıl kazancı 8.747.719 dolar, 2015’teki kazancı ise 10.281.327 dolardı.
Tim Cook’un 2017’de elde ettiği 12,8 milyon dolarlık gelirin yaklaşık 3 milyon doları ana maaşından geldi. Cook’un ana maaşı geçtiğimiz yıla göre hemen hemen aynı.
Kazancın büyük bölümü teşviklerden oluşuyor
2017’deki kazancının büyük bölümü ana maaşından değil şirketin performansa orantılı verdiği teşviklerden ya da bir başka deyişle bonuslardan oluşuyor.
Cook’un 2017 yılında kazandığı teşvik miktarı 9,3 milyon dolar olarak hesaplandı. 2016’da elde ettiği teşvik miktarı ise yaklaşık 5 milyon dolardı. Cirosu ve net karı artan Apple’da Tim Cook’un aldığı yıllık prim miktarı geçen yıla göre yüzde 74 arttı.
http://www.businessinsider.com/apple-ceo-tim-cook-salary-in-2017-128-million-2017-12 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
12 milyon dolar olsa olsa maaşı olur. Primleri, kardan aldığı pay vs derken yüz milyon dolarları geçer geçmesi de lazım...
Bana her yıl değil sadece 1 yıl o kadar parayı versinler ömür boyu iç huzurum olur
1 Misafir
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