Yeni konsollar AMD'nin kasasını doldurabilir

Konsol dünyası son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Microsoft Xbox One'ın gelişmiş bir sürümünü düşünürken, Sony de adı Playstation 4 NEO olduğu söylenen yeni konsol üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Diğer taraftan Nintendo ise NX kod adlı konsolunu bu yıl piyasaya sürecek gibi görünüyor.

Ars Technica'nın haberine göre bu üç konsol firmasının yeni ürünleri piyasaya sürecek olmasından ötürü en kârlı firma AMD çıkacak, zira her 3 firma da yarı-özelleştirilmiş yongada sistemleri için AMD ile çalışıyor. Yani konsollar görsel gücünü AMD'den alacaklar.

Bu ürünlerden bir tanesinin üretimine 2016 yılının ortasında başlanacakmış. Burada Nintendo NX'ten bahsedildiğine eminiz. Diğer taraftan bu ürünlerin önümüzdeki 3-4 yılda AMD'ye çok para kazandırılacağı söyleniyor ki 1080p-60 fps deneyimi isteyen oyuncular bu konsollara yöneleceklerdir.

http://www.vg247.com/2016/04/22/ps4-neo-nintendo-nx-amd-rumours/