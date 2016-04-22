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Yeni konsollar AMD'nin kasasını doldurabilir

Sony, Microsoft ve Nintendo'nun yeni konsolları en çok donanım üreticilerini memnun edecek gibi görünüyor. Özellikle AMD bu konsollar sayesinde kasasını dolduracak gibi.
3 yıl
3,6b
1
12
Oyun Konsolları
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Yeni konsollar AMD'nin kasasını doldurabilir
Konsol dünyası son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Microsoft Xbox One'ın gelişmiş bir sürümünü düşünürken, Sony de adı Playstation 4 NEO olduğu söylenen yeni konsol üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Diğer taraftan Nintendo ise NX kod adlı konsolunu bu yıl piyasaya sürecek gibi görünüyor.
Ars Technica'nın haberine göre bu üç konsol firmasının yeni ürünleri piyasaya sürecek olmasından ötürü en kârlı firma AMD çıkacak, zira her 3 firma da yarı-özelleştirilmiş yongada sistemleri için AMD ile çalışıyor. Yani konsollar görsel gücünü AMD'den alacaklar.
Bu ürünlerden bir tanesinin üretimine 2016 yılının ortasında başlanacakmış. Burada Nintendo NX'ten bahsedildiğine eminiz. Diğer taraftan bu ürünlerin önümüzdeki 3-4 yılda AMD'ye çok para kazandırılacağı söyleniyor ki 1080p-60 fps deneyimi isteyen oyuncular bu konsollara yöneleceklerdir.

http://www.vg247.com/2016/04/22/ps4-neo-nintendo-nx-amd-rumours/ Yorum Yaz
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Amd amd amd
baska firma bulamamislar.
iteleyecekler millete
Boyle diyelim de intelcilerin gonlu olsun.
hem intel daha stabil bikere ayrica intelin suruculerini bir gorseniz bir karniyarik yapiyor ki of of of
Amd amd amdbaska firma bulamamislar.iteleyecekler milleteBoyle diyelim de intelcilerin gonlu olsun.hem intel daha stabil bikere ayrica inteli...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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Like a Sir 3 yıl
bi önceki nesil de amd kullandılar , yine donanımhaberin haberine göre amd bu konsol işinden kar etmiyordu ?
2 Yanıt Yanıtla +9
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AMDR 3 yıl Like a Sir
DH'ye göre AMD her sene batıyor
Yanıtla +4
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MetinDoruk 3 yıl
AMD bu konsollardan 1.5 milyar kar edecekmiş.
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BekirTemel 3 yıl
amd nin yüzünü bir konsollar güldürmüyor mu zaten
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SeKSandDoRT 3 yıl

sadece konsollara chip satmaktan amd nin kasası dolacakmış, o chipleri maliyetine verir amd ... olacak olan 1/2 yıla piyasadaki konsolların amd gpu kullanacak olmasından ötürü oyunların çok büyük çoğunluğunun amd optimizasyonuna sahip olarak, böylece pc dede konsoldada amd hep bir adım önde olması, elveda
nvidia
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DraGonS 3 yıl
Tolgá
hala konsol üreticileri x86 cpu kullanmaktan vazgeçmediler. koy ps3deki cellin güncellenmiş versiyonunu. grafik işlemci o kadar önemli değil eğer polaris ile w/p iyileşti ise.

Hacım nesiller arası geçişlerde oyun entegrasyonu ve yazılım geliştirme zorluğundan dolayı powerpc işlemciler mantıksız kaçıyor.
Oyun geliştiricilerinin işine geliyor böyle. Hem yeniden başka konsollara veya yeni nesil konsola entegrasyon derdi yok, hem e pc'ye entegrasyon çok daha kolay.
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kadirirdem 3 yıl
iki yıl olmadan yine değişirse işle sıkıntı olur konsol tarafında...
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Like a Sir 3 yıl
bi önceki nesil de amd kullandılar , yine donanımhaberin haberine göre amd bu konsol işinden kar etmiyordu ?
2 Yanıt Yanıtla +9
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TearsForFears 3 yıl Like a Sir
kaleci07

bi önceki nesil de amd kullandılar , yine donanımhaberin haberine göre amd bu konsol işinden kar etmiyordu ?

Amd bıraksında intel mi üretsin.
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AMDR 3 yıl Like a Sir
DH'ye göre AMD her sene batıyor
Yanıtla +4
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ozkn_s 3 yıl en beğenilen
Amd amd amd
baska firma bulamamislar.
iteleyecekler millete
Boyle diyelim de intelcilerin gonlu olsun.
hem intel daha stabil bikere ayrica intelin suruculerini bir gorseniz bir karniyarik yapiyor ki of of of
1 Yanıt Yanıtla +12
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umut_baris 3 yıl ozkn_s
ozkn_s

Amd amd amd

baska firma bulamamislar.

iteleyecekler millete

Boyle diyelim de intelcilerin gonlu olsun.

hem intel daha stabil bikere ayrica intelin suruculerini bir gorseniz bir karniyarik yapiyor ki of of of

Iris Pro'nun APU'yu yerle bir ettiğini söyleyenler vardı.
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N. Chomsky 3 yıl

Iki sene sonra yine yetersiz kalırlar.
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amd, playstation 4 neo ve
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