Huawei, ABD yasağına rağmen yüzde 30 gelir artışı bildirdi

Huawei için 2019 yılının çok çalkantılı geçtiğini söyleyebiliriz. Şirket ABD'nin ticaret ambargosuna karşın geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirini arttırmayı başardı. ABD kısıtlamaları olmasaydı, bu artışın daha da yüksek olacağı belirtiliyor.

5G sözleşmeleri kurtarıcı oldu

Huawei, 2019 yılının ilk yarısı boyunca şirket gelirlerinde yüzde 30 artış kaydettiğini açıkladı. Artış, ilk çeyrekte yüzde 39'du ancak ABD ticaret yasağının başlamasıyla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında işler beklenildiği gibi gitmedi. Şirketin 5G ağları kurmak için imzaladığı 50 ticari sözleşme ise bu gelir artışının ana sebebi olarak gösteriliyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_still_making_doubledigit_gains_in_h1_2019-news-38312.php

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ABD ile yaşanan bu ambargoyu aşmaya çalışan, Trump hükümetinden gelecek olan olumlu haberi bekliyor. Zirageçtiğimiz günlerde bu yasağındair açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki haftalarda Huawei'nin ABD'li şirketlerle ticaret yapmasının tekrargetirilmesi bekleniyor.