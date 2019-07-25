Huawei, ABD yasağına rağmen yüzde 30 gelir artışı bildirdi

Teknoloji Editörü
Huawei için 2019 yılının çok çalkantılı geçtiğini söyleyebiliriz. Şirket ABD'nin ticaret ambargosuna karşın geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirini arttırmayı başardı. ABD kısıtlamaları olmasaydı, bu artışın daha da yüksek olacağı belirtiliyor.
5G sözleşmeleri kurtarıcı oldu
Huawei, 2019 yılının ilk yarısı boyunca şirket gelirlerinde yüzde 30 artış kaydettiğini açıkladı. Artış, ilk çeyrekte yüzde 39'du ancak ABD ticaret yasağının başlamasıyla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında işler beklenildiği gibi gitmedi. Şirketin 5G ağları kurmak için imzaladığı 50 ticari sözleşme ise bu gelir artışının ana sebebi olarak gösteriliyor.ABD ile yaşanan bu ambargoyu aşmaya çalışan Huawei, Trump hükümetinden gelecek olan olumlu haberi bekliyor. Zira Trump geçtiğimiz günlerde bu yasağın kalkabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki haftalarda Huawei'nin ABD'li şirketlerle ticaret yapmasının tekrar serbest hale getirilmesi bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/huawei_still_making_doubledigit_gains_in_h1_2019-news-38312.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2. evet mayıs ayı yılın 5. ayıdır.zaten mayıs ve haziran ayına vurgu yapmış yazar.sadece bu aylarda işlerin beklenildiği gibi gitmediğini 5G ağları kurmak için imzaladığı 50 ticari sözleşmeden gelir elde ettiğini söylüyor.
bence belli bir yaş sınırı getirilmeli
Bknz: yukarıdaki mesaj.
2- Mayıs ayı yılın 5. (beşinci) ayıdır.
siz tamamlarsınız..