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Huawei, ABD yasağına rağmen yüzde 30 gelir artışı bildirdi

Mayıs ayından bu yana ABD'nin ticari yasağına maruz kalan Huawei, 2019 yılının ilk yarısı için gelir artışı kaydetti. Şirketin yıllık bazdaki gelirinin yüzde 30 arttığı açıklandı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Huawei için 2019 yılının çok çalkantılı geçtiğini söyleyebiliriz. Şirket ABD'nin ticaret ambargosuna karşın geçen yılın aynı dönemine kıyasla gelirini arttırmayı başardı. ABD kısıtlamaları olmasaydı, bu artışın daha da yüksek olacağı belirtiliyor.

5G sözleşmeleri kurtarıcı oldu

Huawei, 2019 yılının ilk yarısı boyunca şirket gelirlerinde yüzde 30 artış kaydettiğini açıkladı. Artış, ilk çeyrekte yüzde 39'du ancak ABD ticaret yasağının başlamasıyla birlikte Mayıs ve Haziran aylarında işler beklenildiği gibi gitmedi. Şirketin 5G ağları kurmak için imzaladığı 50 ticari sözleşme ise bu gelir artışının ana sebebi olarak gösteriliyor.
ABD ile yaşanan bu ambargoyu aşmaya çalışan Huawei, Trump hükümetinden gelecek olan olumlu haberi bekliyor. Zira Trump geçtiğimiz günlerde bu yasağın kalkabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Önümüzdeki haftalarda Huawei'nin ABD'li şirketlerle ticaret yapmasının tekrar serbest hale getirilmesi bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_still_making_doubledigit_gains_in_h1_2019-news-38312.php Yorum Yaz
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yorumculuklar 1 sa.
HongMeng yalanlarından sonra pek inanamıyorum bu tip haberlere artık Huawei'nin.
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Satan In Me 1 sa. yeni yorumcu yorumculuklar
Bu hawehawe allah 1 dese sen 3 tanedir demen lazım çünkü hepsi çinli ve dolandırıcı. Çinli demek zaten dolandırıcı demektir. Hong Mengmiş. Hahahahahaha. IOS çakması Android yetmedi bir de Hong Meng, Çong Meng, Çöp Meng çıktı gerçi çıkamadı hahahahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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smart1978 2 sa.
Ar-Ge si araklama olunca ucuza maliyetli olmaktadir. Bu hirsizligi ortak olanlar da ilginc nede olsa ucuzmus ...
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Satan In Me 1 sa. yeni yorumcu smart1978
Hırsızlık malı trojan atı ajan telefonla şekil şükül yapanlar türemiş birde. Bazıları telefoncuya götürse telefoncunun 500 lira verem diyeceği markayla iphone şekillerine girmişler
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sreylare 3 sa.
Bence insanların varsa yanlışlarını forumu takip edenler şahit onbinlerin önünde yüze çarpmak yerine daha sakin, anlaşmaya yatkın bir dil kullanılmalı. Pimi çekilmiş el bombası gibi tetikte olmak gereksiz eskiden insanlarımız böyle değildi şimdi yanlış bulayım da lafı oturtayım derdindeler. Yeri bu tip konular değil.
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Birseyadam 3 sa.
1. evet doğru ilk yarısı için (yazıyı bütünüyle okuyup anlayamıyorsun heralde)
2. evet mayıs ayı yılın 5. ayıdır.zaten mayıs ve haziran ayına vurgu yapmış yazar.sadece bu aylarda işlerin beklenildiği gibi gitmediğini 5G ağları kurmak için imzaladığı 50 ticari sözleşmeden gelir elde ettiğini söylüyor.
bence belli bir yaş sınırı getirilmeli
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TR_001 3 sa.
Bu tür ekonomi ile ilgili haberlere belli bir yaş sınırı getirilmeli. Çoluk çocuk haberi bırakın anlamayı, henüz okuma yetisine dahi sahip değil.
Bknz: yukarıdaki mesaj.
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al-ozaria 3 sa.
1- "2019 yılının ilk yarısı için gelir artışı kaydetti."
2- Mayıs ayı yılın 5. (beşinci) ayıdır.
siz tamamlarsınız..
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