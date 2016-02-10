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Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu?

Ülkemizde de hizmete giren Apple Music, şu sıra kullanıcıların büyük tepkisi ile karşı karşıya. Şarkı listeleri, uygulama sorunları derken şimdi de Türkçe müziklerdeki lisans sorunları gündemde.
3 yıl
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27
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu?
4 Şubat Perşembe günü saat 21.00 itibariyle ülkemizde hizmete sunulan Apple Music, 3 aylık ücretsiz kullanımın da avantajı ile kısa sürede ciddi ilgi gördü. En azından çoğu kullanıcı bu ücretsiz dönemde Apple Music’ten faydalanıp sonrasında Spotify, Turkcell Müzik gibi servisleri de plana dahil edip, kendilerine göre en uygun olan servisten faydalanma yoluna gitmeyi planlamıştı belki ancak Apple tarafında olaylar biraz garip bir hal almaya başladı.

Apple Music için iddialar aslında şirketin marka imajını ciddi anlamda sekteye uğratacak cinsten. Kullanıcılar, Apple Music açıldığı anda kullanıma sunulmuş bir çok parçanın bir gün sonra sistemden kaldırıldığından, listelerinde yer alan şarkılarınsa çalma sorunları yaşadığından bahsediyor.

Bu ve benzeri nitelikteki durumlara sebep olaraksa Apple’ın anlaşma şartları sağlanmadan Türkçe içerikleri sunmaya başlaması gösteriliyor. Konuya ilişkin hususlar netlik kazanmamış ve sadece iddia aşamasında olsa da çeşitli mecralarda DMC ve Avrupa Müzik şirketlerinin arkasındaki isimlerce de bu iddiaların doğrulanması olaya farklı bir boyut kazandırıyor. Her iki şirketin de dijital ortamdaki haklarını elinde burundurduğu 200.000’den fazla parça bulunuyor.

iTunes üzerinden Türkiye’de dijital müzik yapımcıları ile önemli anlaşmaları bulunan Apple’ın şimdi böylesi bir işe girişmiş olması kulağa pek de mantıklı gelmiyor ancak taraflar arasında bir şekilde mutabakat sağlanamadığı aşikar. Türkiye’de yabancı müziğin dijital satışlardaki payının %10-15 seviyelerinde olduğunu da düşünürsek Türkçe müzik tarafına hakim olmadan Apple Music ya da türevi herhangi bir servisin pazarda etkin olabileceğini düşünmek pek de mantıklı olmayacaktır. Bakalım ilerleyen günlerde bu durum nasıl sonuçları ortaya çıkaracak.
Aşağıdan Apple Music için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz:

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M.M.G 3 yıl en beğenilen
Bükemediği eli öpecek Apple olacak bitecek. Her ne kadar mesam müyap vs kuruluşlardan pek haz etmesemde 'Türkiye' üzerinde hizmet sağlıyorsan ya şartlara uyarsın ya da Spotify karşısında 'Türkiye pazarında' erir gidersin.

Apple'a özel fiyat indirimi yapmalarıda mümkün değil. Diğer servis sağlayıcıları Apple'a sunulan ve Apple'ın kabul etmediği şartları kabul ettiler. Bu sebepten ötürü böyle bir çıkar yolu da yok firmanın.

Peşinen Edit: Şimdi birazdan 'Türkçe parçalar olmasa da olur yabancılar olsun yeter' ciler gelir kusura bakmayın ama herkes sizin zevkinize göre müzik dinlemek zorunda değil. Zaten %10-15 oran söz konusu. Ayrıca burası Türkiye tabiki de çoğunluk kullanıclar Türkçe parçalar dinleyecektir. Ha ben çok dinliyormuyum, hem yabancı hem yerel parçaları her zaman dinlerim. O yüzden 'Şu an' Spotify fersah fersah önde. Radyo liste falan demeyin açıkcası Beats 1'ı bir iki kez 3-4 dk'lık periyotlarla dinledim bi eprisi yok 'bence'.
Bükemediği eli öpecek Apple olacak bitecek. Her ne kadar mesam müyap vs kuruluşlardan pek haz etmesemde 'Türkiye' üzerinde hizmet sağlıyorsan ya şartlara uyars...
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MyWorldLife 3 yıl korayalttantire
korayalttantire

Şarkıların çalmama sorunu DNS'lerden kaynaklanıyor. Apple Music Desteğe bildirdim. Dönüş yapacaklar. Tabi kaldırılan şarkıların durumu muamma. Bakalım Apple bizim açgözlülere peşin para ödemeyi kabul edecek mi.

Connect servisinin de eksikliği kendini belli ediyor. Umarım kısa zamanda sorunları çözerler.

Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya ?

Elin ABD'li firmasından yana mısın Türkiyeden yana mısın sen ?

Haddini bil. Bizim ülkemizdeki sanatçılara "açgözlü" diyemezsin. Utanmasa "açgözlü köpekler" diyecek.

Eli mahkum o parayı ödeyeceksin sen o kadar. Ödemezsen kapı orda yallah.

Bende Apple ürün kullanıyorum sizin gibi iSheep değilim.

Apple burada %100 HAKSIZ. Aksini iddaa eden varsa beyninden şüphe ederim.

Sanatçıya ödeme yapacaksın. Ne demek ben ödeme yapmıyorum sen kimsin Apple ?
korayalttantireŞarkıların çalmama sorunu DNS'lerden kaynaklanıyor. Apple Music Desteğe bildirdim. Dönüş yapacaklar. Tabi kaldırılan şark...
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N. Chomsky 3 yıl

Türkçe şarkı dinleyen mi kaldı bu devirde? Zaten gittikçe saçmalayıp gereksiz kişileri şarkıcı diye bizimkilere dinlettiriyorlar. Apple'ı fazla sevmem ama bu kişilere taviz vermemesi yerinde olur.
Türkçe şarkı dinleyen mi kaldı bu devirde? Zaten gittikçe saçmalayıp gereksiz kişileri şarkıcı diye bizimkilere dinlettiriyorlar. Apple'ı fazla sevmem ama...
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rocky bayboğa 3 yıl
Eninde sonunda anlaşacaklar
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cosmik 3 yıl
Umarım APPLE bizim sanatçı görünümlü leş gibi müzik yapan ve dünyada hiçbir listeye giremeyen çakal artislerin müziklerini toptan siler. Hatta itunesden de siler.
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Mr.Pacino 3 yıl
Apple kendi kuyusunu kazar bu ulkede, kendi bilecekleri is. Ben uc ay bedavami kullanir spotifya gecerim boyle devam ederlerse, cok da isime gelir hani..
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interwap 3 yıl
Madem o kadar sorun var şimdi mi söylenir?
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ahmtayd 3 yıl
Şöyle haber yazılarına gıcık oluyorum 'iddia ediliyor, düşünülüyor' ulan şarkılar kalktı mı kalmadı mı ? Bi bilgi vermiyor laf dolandırıp duruyor
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Adorer 3 yıl ahmtayd
ahmtayd
Şöyle haber yazılarına gıcık oluyorum 'iddia ediliyor, düşünülüyor' ulan şarkılar kalktı mı kalmadı mı ? Bi bilgi vermiyor laf dolandırıp duruyor

Tarkanin metaformoz albumunu indirdim artik apple muzikte yok album mustafa sandal. Golgede ayni albumunu indirdim oda yok artik bana garip gelense albumleri indirmeme ragmen neden calmamalari ben ne anladim bu muzik indirme isinden
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serkan78689 3 yıl
türk insanının sürekli kötülüğünü düşünen, neredeyse tüm dünyada uganda dahil 1 sene önce çıkmış olan bir uygulamanın ısrarla türkiyeye gelmesini engellemeye çalışan
sözde ''türk'' şirketlerinin ALLAH BİN BELASINI VERSİN kanımızı emdiniz kanımızı YETER ARTIK NAMUSSUZLAR
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kadirirdem 3 yıl
Spotify varken işin oldukça zor Apple...
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Wozzhan 3 yıl
spotify pastayı götürdü bile uzun bir zaman lazım apple music için.
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truckerdriver 3 yıl kadirirdem
kadirirdem

Spotify varken işin oldukça zor Apple...

sonuna kadar haklısın
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NomadCRY 3 yıl
Olayın aslını, derinindekileri, iç boyutunu vs. hiçbir şeyi bilmeden böyle konular açılması ve Apple'ın suçlanmasına anlam veremiyorum. Ulan burada birkaç ay önce MESAM ve diğer müzik birliklerine laf edenler şimdi dönüp Apple'a laf eder olmuş. Apple'ın izin almadan müzikleri eklediği falan yok, böyle bir şey zaten imkansız azıcık mantıklı düşünen anlar. Sorun Apple ile de alakalı değil. MESAM, parayı Apple'dan peşin istiyor. Apple da bunu doğal olarak kabul etmiyor. Hiçbir ülkede peşin ödeme diye bir şey yok kardeşim. Dinlenme sayısına göre para ödenir.

Türkiye'deki müzik meslek birlikleri Apple'dan parasını peşin istiyor, koskoca Apple hayhay efendim mi dyecekti? Çeker miktirini kaldırır şarkıları. Çok da umurlarında sanki. Günlerdir Apple'a bir karalama söz konusu her yerde, her mecrada. Cidden sıkıldım şu durumdan artık. Apple bu konuda haklıdır.

İnternette her okuduğunuza inanmayın.

Metiz Uzelli beyefendinin yazısını da buraya bırakıyorum. Anlayana artık..

Son günlerde basında yer alan bazı haberlere ilişkin bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Maalesef haberlerde gerçeği yansıtmayan ya da gerçeği çarpıtan ifadeler bulunmakta.

Haberlerin bir kısmında bazı yapım şirketleri, albümlerinin Apple tarafından izinsiz bir şekilde Apple Music servisinde kullanıma açıldığından şikayet etmekteler. Şayet bir müzik servisi, yapım şirketlerinin kendisinden ya da çalıştıkları dağıtım şirketlerinden (genelde işleyiş bu şekildedir) izin almaksızın albümleri kullanıma açtıysa bunun haksız bir durum olduğunu peşinen belirtelim.

Böyle bir durumda konunun bu yapım şirketleri ile Apple arasındaki bir sorun olarak anılması doğru olur. Sorun Apple ile tüm müzik endüstrisi arasındaki bir sorunmuş gibi paylaşılmamalıdır.

Haberlerde yer aldığı gibi meslek birlikleriyle yapılması gereken anlaşmaların yapılmadığı bilgisi doğru değildir. Gazetecilerden konuyu paylaşmadan önce meslek birlikleri ile iletişime geçerek kendilerine iletilen bilgiyi teyit etmeleri beklenirdi. Tüm dünyada 30 Haziran 2015 tarihinde açılan Apple Music‘in ülkemizde açılmamasının sebebinin eser sahiplerini temsil eden Mesam ve MSG adlı meslek birlikleriyle olan anlaşmazlık olduğu konuşulmuştu. Bu anlaşmazlığın ilerleyen günlerde giderilmesi ile Apple Music ülkemizde de faaliyete başladı. Özetle Youtube, Spotify, Deezer gibi müzik servislerinin anlaşmış olduğu ve hukuken de anlaşmak zorunda olduğu meslek birlikleriyle Apple Music de anlaşmış durumdadır.

Haberlerde Apple söz konusu servisi ‘bir gece ansızın’ açmış olmakla suçlanıyor. Bu çok komik zira Apple servislerini tüm dünyada ‘bir gece ansızın’ açagelmiştir, özel bir durum yok ortada.

Yapmamız gereken en mühim şey sektörün büyümesinin önündeki engelleri kaldırmak. Pazarın büyümesine yani milletimizin daha çok müzik dinlemesi ve karşılığını ödemesine ilişkin adımlar atmalıyız. İnsanlar kaliteli, yeni deneyimler sunan, gelişmiş servislere ulaşabilmeli, sağlıklı rekabet ortamı oluşmalı.

Bunu yaparken şeffaflığın, adaletin ve dürüstlüğün her yana yayılmasını da sağlamalıyız. Sanatçılar adına hak arayışında bulunanları dikkatle izleyiniz. Aranan hak ‘peşin’ alınacak bir miktar paradan ibaret olmamalı. Batılı en üst düzey sanatçılar dinleyicilerin ödediği bedelden hangi payı alıyorsa ülkemin sanatçıları da aynı payı almalıdır.
Dijital ortamın sunduğu imkanları sektöre yaymalıyız. Her şirket, her sanatçı, her eser sahibi eserine ilişkin verilere tek dokunuşla ulaşabilmeli. Veriler herkesin anlayabileceği kullanabileceği yalınlıkta sunulmalı. Ödemeler hesaplara söz verildiği gün ulaşmalı. Bu imkanlar dijital ortamın olağan unsurlarıdır, olağanüstü olan bu imkanların sunulmuyor olmasıdır.

Batıda kullanılan bu standartları ülkemize getirenleri çökmüş eski sisteme ve düzene zorlamak yerine anlamalı, işbirliğimizi artırmalıyız. Uluslararası servislerin ülkemiz üretimine gereken önemi her alanda ve coğrafyada vermesini sağlamalıyız. Bugün ülkemizde yüzlerce şirket bu standartları kullanmakta, sanatçılarına bu imkanları sunmakta. Umarız müziğe dokunan herkes bir gün aynı imkanlara kavuşur.

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BurcuHale 3 yıl
Apple'ın umrunda mı acaba bu durum. Nerdeyse dünyanın her yerinde Apple Music var. Türkiye'den 10.000 kişi ücretli üyelik açsa Apple için kârdır.
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CoreGame 3 yıl
MyWorldLife
korayalttantire Şarkıların çalmama sorunu DNSlerden kaynaklanıyor. Apple Music Desteğe bildirdim. Dönüş yapacaklar. Tabi kaldırılan şarkıların durumu muamma. Bakalım Apple bizim açgözlülere peşin para ödemeyi kabul edecek mi. Connect servisinin de eksikliği kendini belli ediyor. Umarım kısa zamanda sorunları çözerler.
Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya ? Elin ABDli firmasından yana mısın Türkiyeden yana mısın sen ? Haddini bil. Bizim ülkemizdeki sanatçılara açgözlü diyemezsin. Utanmasa açgözlü köpekler diyecek. Eli mahkum o parayı ödeyeceksin sen o kadar. Ödemezsen kapı orda yallah. Bende Apple ürün kullanıyorum sizin gibi iSheep değilim. Apple burada %100 HAKSIZ. Aksini iddaa eden varsa beyninden şüphe ederim. Sanatçıya ödeme yapacaksın. Ne demek ben ödeme yapmıyorum sen kimsin Apple ?

Evet bir ücret almaları gerekiyor ama bunu abartıyorlarsa yüzsüzlükten başka birşey değil.Gerçekten bazı sanatçılarımız aç gözlüler 10 kere aynı sözü söylüyor şarkı yapıyor bide adamların verdiği parayı beğenmiyorlar al geç işte bari dijital platforma katkın olsun.
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N. Chomsky 3 yıl

Türkçe şarkı dinleyen mi kaldı bu devirde? Zaten gittikçe saçmalayıp gereksiz kişileri şarkıcı diye bizimkilere dinlettiriyorlar. Apple'ı fazla sevmem ama bu kişilere taviz vermemesi yerinde olur.
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