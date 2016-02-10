Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu?

4 Şubat Perşembe günü saat 21.00 itibariyle ülkemizde hizmete sunulan Apple Music, 3 aylık ücretsiz kullanımın da avantajı ile kısa sürede ciddi ilgi gördü. En azından çoğu kullanıcı bu ücretsiz dönemde Apple Music’ten faydalanıp sonrasında Spotify, Turkcell Müzik gibi servisleri de plana dahil edip, kendilerine göre en uygun olan servisten faydalanma yoluna gitmeyi planlamıştı belki ancak Apple tarafında olaylar biraz garip bir hal almaya başladı.

iTunes üzerinden Türkiye’de dijital müzik yapımcıları ile önemli anlaşmaları bulunan Apple’ın şimdi böylesi bir işe girişmiş olması kulağa pek de mantıklı gelmiyor ancak taraflar arasında bir şekilde mutabakat sağlanamadığı aşikar. Türkiye’de yabancı müziğin dijital satışlardaki payının %10-15 seviyelerinde olduğunu da düşünürsek Türkçe müzik tarafına hakim olmadan Apple Music ya da türevi herhangi bir servisin pazarda etkin olabileceğini düşünmek pek de mantıklı olmayacaktır. Bakalım ilerleyen günlerde bu durum nasıl sonuçları ortaya çıkaracak.

Aşağıdan Apple Music için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz:

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Apple Music için iddialar aslında şirketin marka imajını ciddi anlamda sekteye uğratacak cinsten. Kullanıcılar, Apple Music açıldığı anda kullanıma sunulmuş bir çok parçanın bir gün sonra sistemden kaldırıldığından, listelerinde yer alan şarkılarınsa çalma sorunları yaşadığından bahsediyor.Bu ve benzeri nitelikteki durumlara sebep olaraksa Apple’ın anlaşma şartları sağlanmadan Türkçe içerikleri sunmaya başlaması gösteriliyor. Konuya ilişkin hususlar netlik kazanmamış ve sadece iddia aşamasında olsa da çeşitli mecralarda DMC ve Avrupa Müzik şirketlerinin arkasındaki isimlerce de bu iddiaların doğrulanması olaya farklı bir boyut kazandırıyor. Her iki şirketin de dijital ortamdaki haklarını elinde burundurduğu 200.000’den fazla parça bulunuyor.