Apple Music’in Türkiye ayağında işler karışıyor mu?

Haber Müdürü
4 Şubat Perşembe günü saat 21.00 itibariyle ülkemizde hizmete sunulan Apple Music, 3 aylık ücretsiz kullanımın da avantajı ile kısa sürede ciddi ilgi gördü. En azından çoğu kullanıcı bu ücretsiz dönemde Apple Music’ten faydalanıp sonrasında Spotify, Turkcell Müzik gibi servisleri de plana dahil edip, kendilerine göre en uygun olan servisten faydalanma yoluna gitmeyi planlamıştı belki ancak Apple tarafında olaylar biraz garip bir hal almaya başladı.
Apple Music için iddialar aslında şirketin marka imajını ciddi anlamda sekteye uğratacak cinsten. Kullanıcılar, Apple Music açıldığı anda kullanıma sunulmuş bir çok parçanın bir gün sonra sistemden kaldırıldığından, listelerinde yer alan şarkılarınsa çalma sorunları yaşadığından bahsediyor.
Bu ve benzeri nitelikteki durumlara sebep olaraksa Apple’ın anlaşma şartları sağlanmadan Türkçe içerikleri sunmaya başlaması gösteriliyor. Konuya ilişkin hususlar netlik kazanmamış ve sadece iddia aşamasında olsa da çeşitli mecralarda DMC ve Avrupa Müzik şirketlerinin arkasındaki isimlerce de bu iddiaların doğrulanması olaya farklı bir boyut kazandırıyor. Her iki şirketin de dijital ortamdaki haklarını elinde burundurduğu 200.000’den fazla parça bulunuyor.
iTunes üzerinden Türkiye’de dijital müzik yapımcıları ile önemli anlaşmaları bulunan Apple’ın şimdi böylesi bir işe girişmiş olması kulağa pek de mantıklı gelmiyor ancak taraflar arasında bir şekilde mutabakat sağlanamadığı aşikar. Türkiye’de yabancı müziğin dijital satışlardaki payının %10-15 seviyelerinde olduğunu da düşünürsek Türkçe müzik tarafına hakim olmadan Apple Music ya da türevi herhangi bir servisin pazarda etkin olabileceğini düşünmek pek de mantıklı olmayacaktır. Bakalım ilerleyen günlerde bu durum nasıl sonuçları ortaya çıkaracak.
Aşağıdan Apple Music için hazırladığımız videoyu izleyebilirsiniz:
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Apple'a özel fiyat indirimi yapmalarıda mümkün değil. Diğer servis sağlayıcıları Apple'a sunulan ve Apple'ın kabul etmediği şartları kabul ettiler. Bu sebepten ötürü böyle bir çıkar yolu da yok firmanın.
Peşinen Edit: Şimdi birazdan 'Türkçe parçalar olmasa da olur yabancılar olsun yeter' ciler gelir kusura bakmayın ama herkes sizin zevkinize göre müzik dinlemek zorunda değil. Zaten %10-15 oran söz konusu. Ayrıca burası Türkiye tabiki de çoğunluk kullanıclar Türkçe parçalar dinleyecektir. Ha ben çok dinliyormuyum, hem yabancı hem yerel parçaları her zaman dinlerim. O yüzden 'Şu an' Spotify fersah fersah önde. Radyo liste falan demeyin açıkcası Beats 1'ı bir iki kez 3-4 dk'lık periyotlarla dinledim bi eprisi yok 'bence'.
Sen neyin kafasını yaşıyorsun ya ?
Elin ABD'li firmasından yana mısın Türkiyeden yana mısın sen ?
Haddini bil. Bizim ülkemizdeki sanatçılara "açgözlü" diyemezsin. Utanmasa "açgözlü köpekler" diyecek.
Eli mahkum o parayı ödeyeceksin sen o kadar. Ödemezsen kapı orda yallah.
Bende Apple ürün kullanıyorum sizin gibi iSheep değilim.
Apple burada %100 HAKSIZ. Aksini iddaa eden varsa beyninden şüphe ederim.
Sanatçıya ödeme yapacaksın. Ne demek ben ödeme yapmıyorum sen kimsin Apple ?
Türkçe şarkı dinleyen mi kaldı bu devirde? Zaten gittikçe saçmalayıp gereksiz kişileri şarkıcı diye bizimkilere dinlettiriyorlar. Apple'ı fazla sevmem ama bu kişilere taviz vermemesi yerinde olur.