Apple, NFC teknolojisini daha farklı alanlarda kullanabilir





Android ve Windows Phone tarafında uzun yıllardır kullanımda olan yakın alan iletişimi NFC teknolojisi Apple cephesinde ilk olarak bu yıl kendisine yer bulabildi. Apple'ın iPhone 6 serisinde yer verdiği NFC yongasının sadece Apple Pay ödemeleri için, iPad Air 2'de yer verdiği NFC yongasının ise cihaz üzerinde ödeme almak için kullanılacağı dile getirilmişti.





Ancak gelen bilgiler Apple'ın gelecekte NFC teknolojisinden daha farklı alanlarda da faydalanmak istediğini ortaya koyuyor. Bilgilere göre Apple iPhone 6 serisini ve iPad Air 2 modelini güvenlikli bir alana girerken geçiş kartı, toplu taşımada biniş kartı veya bir etkinlikte bilet olarak kullanmanın planlarını yapıyor. Bunun için bazı firmalarla görüşmeler başlamış durumda.





Görüşmeler kapsamında sadece NFC değil Bluetooth üzerinden de Apple cihazlarının önemli roller alması masaya yatırılmış durumda. Hatta Starwood oteller zinciri Apple Watch modelini oda anahtarı olarak kullanmak için çalışmalar başlattı. Elbette şunu söylemeden geçmemek lazım ki Android ve WP tarafında bu tür uygulamalar çoktandır kullanılıyor. Yani aslında Apple yeni bir şey ortaya koymmuş değil.





Otoriteler özellikle Apple Pay sisteminin bazı perakende zincirleri tarafından engellenmesi neticesinde kendisine fayda sağlayacak farklı alanlarda NFC teknolojisinden yararlanmak istediğini tahmin ediyor. Apple'ın NFC ile karşımıza neler çıkaracağını ise en erken gelecek yıl görebileceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Apple-has-plans-for-NFC-that-go-beyond-Apple-Pay_id62210