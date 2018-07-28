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Apple Store uygulamasına sesli arama özelliği geldi

iPhone ve iPad cihazlarda kullanılan Apple Store uygulaması, yeniden tasarlanmış araçlar ve sesli arama özelliğini içeren bir güncelleme aldı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
9 ay
2,4b
1
1
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iPhone ve iPad cihazlarda kullanılan Apple Store uygulaması yeni bir güncelleme aldı. 5.1 sürüm numaralı güncelleme uygulamanın arama özelliğine birkaç değişiklik getiriyor. Şirket ayrıca WWDC uygulamasında da bazı güncellemeler yapıldığını açıkladı.

Güncelleme çok sayıda yenilik içeriyor

Apple Store uygulamasının 5.1 sürümündeki arama arayüzü artık ilham alabileceğiniz trend aramaları öne çıkarıyor. Ayrıca uygulamaya gelen sesli arama özelliğini de arama çubuğunun yanındaki mikrofona tıklayarak gerçekleştirebiliyorsunuz. Arama sonuçları sayfası ise yeni bir kart tabanlı arayüz içerecek şekilde değiştirildi.
App Store'a gelen yenilikleri ise Apple şu şekilde açıklıyor: "Arama geliştirilmiş bir tasarımla güncellendi ve şimdi daha iyi arama sonuçları için bu özellik ses tanıma teknolojisi ile güçlendirildi. Yeni bir görünüm ve konuşma teknolojisi ile ürünleri, mağazaları ve daha fazlasını bulmak hiç bu kadar kolay olmamıştı."
Apple ayrıca resmi WWDC uygulamasını da 7.0.3 sürümündeki hata düzeltmeleri ve geliştirmelerle yenilediğini duyurdu. Bu güncelleme ise erişebilirlik, kararlılık, video indirme gibi çeşitli alanlardaki hata düzeltmeleri içeriyor. Ayrıca videolar, TVOS'ta koleksiyon ve platform tarafından görüntülenebiliyor.

https://www.ibtimes.com/apple-store-ios-version-51-adds-voice-search-feature-2703447 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gun 9 ay
Etrafımdaki çoğu insan bu uygulamaların farkında değil halbuki Apple’ın yaptığı ve güncellediği seyrek örnek uygulamalardan.
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