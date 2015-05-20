Apple Türkiye, iPhone fiyatlarına yeniden zam yaptı

Apple, bugün itibariyle Türkiye'den iPhone satın almak isteyen kullanıcılarına üzücü bir haber verdi. İntenet mağazasındaki fiyatları güncelleyen üretici iPhone 5, iPhone 6 ve 6+ modellerinin yanında bu cihazlar için üretilen kılıflara da zam yaptı.

İlk çıktığı tarihte 2349 TL olarak satılan 16 GB iPhone 6 modeli 1 Ocak zammı ile birlikte 2499 TL'den satılmaya başlanmıştı. Aynı cihaz bugün gelen ikinci zam ile bilikte 2699TL fiyat seviyesine ulaştı. En düşük model için baktığımızda 16 GB iPhone 6 fiyatı çıkışından itibaren 350 TL yükselirken, en yüksek fiyattan satılan 128 GB iPhone 6+'nın fiyatı çıkışından itibaren iki zam ile birlikte 650 TL yükselmiş durumda.

Yeni fiyatları haberin alt kısmında bulabilirsiniz.

Bugün Apple kanadından yaşanan başka bir gelişme de Lightning Dock'un mağazada yerini alması oldu. Lightning port bulunan modeller için üretilen dock ünitesi üzerine yerleştirdiğiniz cihazı dik konumda şarj etmeyi sağlıyor. Arka kısmında 3.5mm jack bulunan ünite, cihazınızı yerleştirdiğinizde alt kısımda kalarak kapanan ses girişini kullanmanıza izin vermiş oluyor. Bu arada ünite Lightning Portu bulunan iPod Touch'lar ile de uyumlu olarak çalışabiliyor. Üreticinin kendi geliştirdiği orjinal kılıflar ile kullanıma imkan sunan ürün 139 TL fiyat etiketine sahip.

Apple Türkiye yeni iPhone fiyatları

16 GB iPhone 6 Eski Fiyatı: 2499 Yeni Fiyatı: 2699

64 GB iPhone 6 Eski Fiyatı: 2849 Yeni Fiyatı: 3099

128 GB iPhone 6 Eski Fiyatı: 3199 Yeni Fiyatı: 3499

16 GB iPhone 6+ Eski Fiyatı: 2849 Yeni Fiyatı: 3099

64 GB iPhone 6+ Eski Fiyatı: 3199 Yeni Fiyatı: 3499

128 GB iPhone 6+ Eski Fiyatı: 3499 Yeni Fiyatı: 3899

16 GB iPhone 5S Eski Fiyatı: 2049 Yeni Fiyatı: 2249





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Apple'ın bu zammı sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Hatırlanacağı üzere şirket en son 1 Ocak 2015 tarihinde mağazada bulunan bir çok cihazının fiyatlarını yükseltmişti. Ancak özellikle son günlerde dolar kurunun da bir miktar aşağıya inmesi cihazlara ikinci zam gelmesinin önüne geçememiş gibi gözüküyor.