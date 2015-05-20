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Apple Türkiye, iPhone fiyatlarına yeniden zam yaptı

4 yıl
9,9b
1
213
iPhone
Oğuz Avcı
Editör
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Apple Türkiye, iPhone fiyatlarına yeniden zam yaptı

Apple, bugün itibariyle Türkiye'den iPhone satın almak isteyen kullanıcılarına üzücü bir haber verdi. İntenet mağazasındaki fiyatları güncelleyen üretici iPhone 5, iPhone 6 ve 6+ modellerinin yanında bu cihazlar için üretilen kılıflara da zam yaptı.

Apple'ın bu zammı sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Hatırlanacağı üzere şirket en son 1 Ocak 2015 tarihinde mağazada bulunan bir çok cihazının fiyatlarını yükseltmişti. Ancak özellikle son günlerde dolar kurunun da bir miktar aşağıya inmesi cihazlara ikinci zam gelmesinin önüne geçememiş gibi gözüküyor.

İlk çıktığı tarihte  2349 TL olarak satılan 16 GB iPhone 6 modeli 1 Ocak zammı ile birlikte 2499 TL'den satılmaya başlanmıştı. Aynı cihaz bugün gelen ikinci zam ile bilikte 2699TL fiyat seviyesine ulaştı. En düşük model için baktığımızda 16 GB iPhone 6 fiyatı çıkışından itibaren 350 TL yükselirken, en yüksek fiyattan satılan 128 GB iPhone 6+'nın fiyatı çıkışından itibaren iki zam ile birlikte 650 TL yükselmiş durumda. 
Yeni fiyatları haberin alt kısmında bulabilirsiniz. 
Bugün Apple kanadından yaşanan başka bir gelişme de Lightning Dock'un mağazada yerini alması oldu. Lightning port bulunan modeller için üretilen dock ünitesi üzerine yerleştirdiğiniz cihazı dik konumda şarj etmeyi sağlıyor. Arka kısmında 3.5mm jack bulunan ünite, cihazınızı yerleştirdiğinizde alt kısımda kalarak kapanan ses girişini kullanmanıza izin vermiş oluyor. Bu arada ünite Lightning Portu bulunan iPod Touch'lar ile de uyumlu olarak çalışabiliyor. Üreticinin kendi geliştirdiği orjinal kılıflar ile kullanıma imkan sunan ürün 139 TL fiyat etiketine sahip.
Apple Türkiye yeni iPhone fiyatları 
16 GB   iPhone 6        Eski Fiyatı: 2499    Yeni Fiyatı: 2699
64 GB   iPhone 6        Eski Fiyatı: 2849    Yeni Fiyatı: 3099
128 GB iPhone 6        Eski Fiyatı: 3199    Yeni Fiyatı: 3499  
16 GB   iPhone 6+      Eski Fiyatı: 2849    Yeni Fiyatı: 3099
64 GB   iPhone 6+      Eski Fiyatı: 3199    Yeni Fiyatı: 3499
128 GB iPhone 6+      Eski Fiyatı: 3499    Yeni Fiyatı: 3899 
16 GB iPhone 5S        Eski Fiyatı: 2049    Yeni Fiyatı: 2249 


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McLaren64 4 yıl
Dolar şuan 2,58. 1 ay önce 2,75'i görmüştü. Dolar düşerken zam yapmak kimse kusura bakmasın hırsızlıktır benim için. Samsung alırım, LG alırım, Sony alırım ama ıPhone almam. 5 ayda 350 TL zam yaptılar.
Dolar şuan 2,58. 1 ay önce 2,75'i görmüştü. Dolar düşerken zam yapmak kimse kusura bakmasın hırsızlıktır benim için. Samsung alırım, LG alırım, Sony alırım ama ...
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Fx_57,5 4 yıl
ne oldu apple nin 1 yıl fiyat sabit garantisine apple türkiyeye gelmesi hiç bir avantaj sağlamıyor artık
kur a bağlıyorlarsa bu zamları kur düşünce ne olacak?
bıraksınlar bu işleri ''öyle ülkeye böyle tarife'' uyguluyorlar resmen...
ne oldu apple nin 1 yıl fiyat sabit garantisine apple türkiyeye gelmesi hiç bir avantaj sağlamıyor artıkkur a bağlıyorlarsa bu zamları kur düşünce ne olaca...
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Elma'nın belli bir satış politikası var. Sonuçta marka satın alıyorsun. Tahmin ettiğim gibi Galaxy s6'tan sonra karizma yerle bir olunca son kozlarını oynuyor. Kısaca paranız b?k ise ya da ezikliğinizi bu yolda tatmin edecekseniz yine Elma sizi bekliyor. Bunun dışında akıl işi değil. Ve Elma, Pazarlama olgusunun günümüz kapital devrinde nasıl ürünün kendisinin bile önüne geçtiğinin göstergesi olacak. Özetlersek sen bir telefon almıyorsun bir statü satın alıyorsun. Yerim statüsünü demen mantıklı ama dünyada o kadar çok bunun peşinde koşan adam var ki. Bu kişiler ezik tiplerde olabilir gayet başarılı kişilerde. Tercih meselesi. Bazıları statü peşinde koşar haklı nedenleri vardır. Kimisi ezikliğini bu şekilde aborbe eder. Kimisi de rahattır, adamın parası boldur. Bol kazanır bol harcar. Bunları tartışmak abesle iştigaldir.
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@koray.tekler 3 yıl
Bu saatten sonra
Yurtdışı cihaz almak daha mantıklı
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mafaky 3 yıl
US Dollar males 2.80 TL sınırına dayandı. Seçim sonuçlarının ilk tepkisi mi, yoksa artık frenlenemeyecek bir durum mu: birkaç hafta içinde cevabını göreceğiz...

Ama benim tahmin ve analizlerime göre, durum kalıcı olursa, 2.85 TL'den sonrasına Apple TR yeniden bir zam yapma zorunluğunda kalabilir...





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AvatarAang 3 yıl
Yuh.
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huseyincarnege 3 yıl
yenileri gelmeden son bikere gecirem dedi
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DH Misafiri 4 yıl
huwai p8 tasarımı daha güzel
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DeepMind 4 yıl
6S herhalde 4000 den baslar.
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Mr. Punk 4 yıl
Millet bu fiyata telefon aldıkça daha fazlasını ödemeyi hak ediyor
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djvietnam 4 yıl
Ersin ÇAKI
djvietnamisterse 5 bin tl olsun ayfonun her zaman alıcısı vardır 2+2= 4
Keriz çok

aynen katılıyorum keriz çok hadi durumun iyi olur anlarım maddi sorunun yoktur tamamda fakirlere ne oluyor onu anlamıyorum
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kemanci07 4 yıl
Arkadaşlar kimse sizi iPhone almak için zorlamıyor yakanıza yapışmıyor. iPhone pahalı, telefona o kadar para mı verilir diyenlerin eminim ki %90' ınında 1500 TL üzeri telefon vardır. Madem o kadar çok biliyosun değerli kardeşim 1500 TL de verme telefona 300-400 TL ye de var telefon git ondan al. Kedi uzanamadığı ete mundar dermiş misali... Birde fiyat politikası yüzünden Apple' ı karalamak çok yanlış bence. sonuçta bu telefonun normal satış fiyatı belli. Maalesef ki ülkemizde yok ÖTV yok KDV diye diye 2 ye katlıyor fiyat. Burda suç Apple' ın mı? Ha şunu da es geçmemek gerekir Apple 3-4 sene önce çıkardığı telefonlara bile hala güncelleme gönderip sorunsuz bir şekilde çalıştırırken Diğer markalar daha yeni çıkardığı bir çok telefona güncelleme göndermiyor gönderdiklerinde de telefon ne kadar kasıyor hepimiz görüyoruz. 2+2=4 ki adamlar kaliteli mal yapıyor ve satıyor. Diğer markalar gibi 2.000 TL'den telefon çıkarıp 4-5 ay sonra 1000 TL ye satmıyor. Telefonun tuşu mu basmıyor götürüyorsun adam şak yenisini veriyor sana. seni aylarca garantide süründürüp sonrasında kullanıcı hatası diyerek senden 300-500 TL talep etmiyor.
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oguzhantezel92 4 yıl
Konu çok aşağılara düşmüş, kimsenin umrunda değil herhalde çoluğuğunun çocuğunun rızkını cep telefonuna yatırmak
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qqyyxx 4 yıl oguzhantezel92
oguzhantezel92

Konu çok aşağılara düşmüş, kimsenin umrunda değil herhalde çoluğuğunun çocuğunun rızkını cep telefonuna yatırmak

düşünce yanlış. insan neden para kazanmak için uğraşır. o parayı biryere yada nesneye harcamak için. telefon asal bir ihtiyaç değildir. insan sevmişse ve karşılayabiliyorsa gidip alabilir. çoluk çocuk rızkıyla alakası yok. zaten insansa ve harcaması gereken daha önemli bir yeri varsa oraya harcayacaktır.
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broodofqueen 4 yıl oguzhantezel92
oguzhantezel92

Konu çok aşağılara düşmüş, kimsenin umrunda değil herhalde çoluğuğunun çocuğunun rızkını cep telefonuna yatırmak

Alma... Sana zorla aldıranmı var? 1. nesilden itibaren iPhone kullanıyorum, ama bu fiyatlara telefon alınmaz dedim ve iPhone 6 almadım.. Hala iPhone 5 kullanıyorum. Sende alma, çoluk çocuğun rızkı ne demek? Ne alakası var? iPhone ekmekmi, sumu, patatesmi, temel besinmi? Alma kardeşim!
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