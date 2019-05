Apple, Twitter'la görüşüyor; satın alım ya da milyarlık yatırım yolda

117,2 milyar dolarlık nakit varlığı ile teknoloji dünyasının ekonomik açıdan en refah şirketlerinin başında gelen Apple, küçük bazlı firmaları satın alarak yatırıma devam ediyor. Ancak NYT'ın ortaya attığı son yatırım iddiası ise ses getirecek cinsten; Apple, Twitter ile ilgileniyor.

İos 5 ve OS X ML ile Twitter'a resmi olarak destek vermeye başlayan Apple, iddiaya göre Twitter ile yaklaşık bir senedir görüşmeler yapıyor. Görüşmelerin temel noktasının büyük bir pay alımı ya da yatırım desteği olduğunu belirten New York Times, Apple'ın yaklaşık 1 senedir Twitter için yüzlerce milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını ifade ediyor. NYT'ın kaynakları, her iki ismin de karşılıklı görüşmelerinin teklif içermediğini ve kesin bir anlaşmaya varılacağı anlamını taşımadığını söylerken; ilk görüşmelerin sıkı bir iş ortaklığının habercisi olduğunu belirtiyor.

New York Times'ın bu iddiasından kısa bir süre sonra ise The Wall Street Journal'ın kaynakları ise her iki firma arasındaki yaklaşık 1 sene önce kısa mesaj servisi üzerine stratejik bir iş birliği için görüşmeler yapıldığını ancak şimdilik bir satın alım ya da resmi yatırım görüşmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

2008 yılından sonra yaşanan küresel krize rağmen ekonomik açıdan kendisini sürekli geliştiren Apple, son çeyrekte 8,8 milyar dolar kar açıklayarak birçok teknoloji firmasını geride bırakmayı başarmış; devletlerin rezervlerini geride bırakan nakit varlığı ise 117,2 milyar dolara yükselmişti.