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Apple, Twitter'la görüşüyor; satın alım ya da milyarlık yatırım yolda

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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117,2 milyar dolarlık nakit varlığı ile teknoloji dünyasının ekonomik açıdan en refah şirketlerinin başında gelen Apple, küçük bazlı firmaları satın alarak yatırıma devam ediyor. Ancak NYT'ın ortaya attığı son yatırım iddiası ise ses getirecek cinsten; Apple, Twitter ile ilgileniyor.

İos 5 ve OS X ML ile Twitter'a resmi olarak destek vermeye başlayan Apple, iddiaya göre Twitter ile yaklaşık bir senedir görüşmeler yapıyor. Görüşmelerin temel noktasının büyük bir pay alımı ya da yatırım desteği olduğunu belirten New York Times, Apple'ın yaklaşık 1 senedir Twitter için yüzlerce milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını ifade ediyor. NYT'ın kaynakları, her iki ismin de karşılıklı görüşmelerinin teklif içermediğini ve kesin bir anlaşmaya varılacağı anlamını taşımadığını söylerken; ilk görüşmelerin sıkı bir iş ortaklığının habercisi olduğunu belirtiyor.

New York Times'ın bu iddiasından kısa bir süre sonra ise The Wall Street Journal'ın kaynakları ise her iki firma arasındaki yaklaşık 1 sene önce kısa mesaj servisi üzerine stratejik bir iş birliği için görüşmeler yapıldığını ancak şimdilik bir satın alım ya da resmi yatırım görüşmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

2008 yılından sonra yaşanan küresel krize rağmen ekonomik açıdan kendisini sürekli geliştiren Apple, son çeyrekte 8,8 milyar dolar kar açıklayarak birçok teknoloji firmasını geride bırakmayı başarmış; devletlerin rezervlerini geride bırakan nakit varlığı ise 117,2 milyar dolara yükselmişti.


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multiTYRT 4 yıl
Çöküş yakındır diyenler bir kez daha yanıldı
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Inque 4 yıl
Twitter'ın suyu çıktı ve modası artık geçti. Almamaları isabet olmuş.

Sırf Goygoy dönen, boşbeleş bir sosyal medya saçmalığı.
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fthkn 4 yıl
117 milyarın tekabül ettiği imkanları daha önemlidir. Çünkü Apple bir para şirketi değildir. Bir teknoloji şirketidir. O yüzden ekonomik kriz de olsa büyümesi normaldir. Yani teknoloji gibi üreten sektörlerde parasal tanımlamalar anlamsızdır. Sahip olduğu mühendis ve mühendis yetiştirme potansiyel ve çevresi, altyapısı, bilimsel birikimi gibi konularda sahip oldukları paradan daha değerlidir. Bizde bu anlamda bir çöp kadar bile hareketlilik yok. Ortadoğu gelişmişlik anlamında bir mezarlıktan daha çok umut vermiyor. En başta da Türkiye.
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Recharged 6 yıl
Apple eğer Twitter'ı alırsa üzerinde bir çok yenilik yapacak ve bu yeniliklerde çoğu kişiyi Twitter'dan soğutacaktır diye düşünüyorum.Ben herkesin kendi yolunda ilerlemesi taraftarıyım.Apple çıkarsın iPhone,iPad,iMac alalım ama bir zahmet Twitter'dan ve onun gibi gelişmekte olan sosyal ağlardan uzak dursunlar.
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Amedra 6 yıl
Haber yalan olmuş bile
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marfoglu 6 yıl
Tweeter gibi buyuyen ve her firma tarafindan fpdesteklenebilecek potansiyele sahip bir platformu hemen satacalarini sanmiyorum zaten haberde bir yildir gorusuluyor diyor yani satilacak degil illede buyuk bir hisse alimi olacaktir veya ortak bir ise girecektir bu iki sirket buyuk ihtimalle ayni zmaanda twitter gibi butun platformlara acik olmasi gerekn bir platformun apple tarafindan kisitlanmasini istemiyorum.Dedigim gibi satilmayabilir apple alabilir tabiki finansal olarak yeter ama satmayabilirler twitteri beli bir kismini alabilir.
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TheFormul 6 yıl
Twitterı milyar dolarlar verselerde satmazlar herhalde çığ gibi büyüyen mükemmel bir site ne diye satsınlar ancak ortaklık olabilir
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E_Aydin35 6 yıl
Bir hisse senedi şirket payı satın alımı olabilir yada başka bir ortaklık ama sanmıyorum Twitter'ın pat diye Apple'a gideceğini..
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nurettinaz 6 yıl
Twitterdan da sogutuldum ya lan apple onceden ne guzel sempatim vardi sana gittin can yoldasim android e saldirdin gozumde bir pirinc kadar degerin kalmadi.
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Burning Desire 6 yıl
Şu yeni güncelleme iPhone için iyi güzelde via web falan yok. O olsa hiçbir sorunum olmayacak zaten gündeme TweetBot'dan bakıyorum
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mutzui1998 6 yıl
Türkiyede ki ilk 100 şirketi altalta topla bir Apple yapmaz nakit rezervi olarak. Elbette satın alır istese ama büyük masraf.
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ErTuFx 6 yıl
paralari var ve bunu kendi gelistirdikleri yeterince doyuma ulasmis sistemlerindne cikartip biraz da pek ortaya cikmamis ama ilerisi icin iyi isler yapabilecek firmalari satin alarak kullaniyorlar twitter bunlardna biri degil ama yatirimlarindaki en taninmis pay olabilir düsünüyorum 117 milyor dolarim olsa ne yaparim diye gercekten ben bulamiyorum yapilacak birsey :) ama bu firma varligini sürdürmek icin daha fazla kazanmak icin var gücüyle devam ediyor yola üstelik ne fabrika kapatiyor ne isci cikariyor. gerci üretimlerinin cogu cin dne ama olsun gene de takdir edilmeyecek gibi degil.
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vitor reis 6 yıl
apple akar samsung bakar ;))
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