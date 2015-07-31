Apple Watch'ın resmi Türkiye satışı başladı

Apple'ın bir süredir bazı ülkelerde satışa sunduğu Apple Watch bugün itibariyle Türkiye'de ki resmi satışına da başladı. Ülkemizde 18 ayar altın kaplama versiyonları dahil tüm modeller artık Apple Store mağazalarından veya çevrim içi marketten erişilebilir durumda. Ancak mağazadan satın almak isteyen kullanıcıların önce rezervasyon yaptırması gerekiyor.
Türkiye ile birlikte Rusya ve Yeni Zelanda'da da satışa sunulan akıllı saatin ülkemizdeki fiyatları şu şekilde: En ucuz model olan Apple Watch Sport'un 38mm fiyatı 1249 TL, 42mm fiyatı 1399 TL. Paslanmaz çelik kasa taşıyan sürüm 1999TL seviyesinden başlıyor ve boyut, kayış, pim ve toka tasarımlarına göre fiyatlar 2149TL, 2349TL, 2499TL, 2699TL, 3449TL, 3599TL, 3799TL, 3899TL şeklinde yükseliyor. En pahalı versiyon olan Apple Watch Edition adındaki 18 ayar altın kaplamaya sahip model de yine kayış ve toka çeşidine göre ve 38mm-42mm ölçülerine göre 34000TL seviyesinden başlıyor ve 40000TL, 50000TL ve 56000TL şeklinde gidiyor.
Apple Watch fiyatlarını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Akıllı saatin ülkemizdeki popülaritesi ne durumda olacaktır? Gelir durumunuz karşılasaydı Apple Watch satın alır mıydınız?
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İkiside farkli ama cidden degmez be hocam cidden degmez...
Paraya yazik 1200 tl ye saat&saat ten super saat alirsin
Avrupa da Amerikada en sıkı Holiganboylar bile en fazla bir hafta dayanabilmiş bu çılgınlığa. Hepsi atmış bir köşeye. Çünkü vaadettiği hiç bir pratik kullanımı maalesef sunamamış. Yani öyle lansmanlarında tanıtıldığı gibi olmuyor gerçek hayatta. Ama en büyük handikapı pil tüketimi.
Kullanamayacağın şeye bu kadar para dökülebilindiğini göstermesi açısından apple bir kez daha farkını ortaya koyuyor. Birde yurt dışında bunun altın kaplama varyasyonlarıyla dalga geçiyorlardı. öylesine ince bir tabaka ki 1 gram anca ediyormuş. Yahu altının gramı ortada, altın kaplama diye geçirilen pardon verilen fiyat ortada? yaa arkadaş neredeyse lüx bir araba alınır o fiyata be şaka mısınız desem ciddisiniz? ne olmuş bu dünya ya böyle demekten kendimi alamıyorum.
Alan arkadaşlar şarj olayına nasıl katlandıklarını yazarlarsa çok makbule geçer. ta bi bizim buralarda kimse anlamaz diye kimsenin şarj edeceğini de sanmıyorum.
Kesinlik lansmanlarda tanıtıldığı gisi değil. Hiç bir kullanım pratikliği yok. Şarj bir gün!!! Amerika ve Avrupa da alanların %99'u bir hafta dayanabilmiş. Ve bir kenara atmış. Çekilecek çile değil diyorlarmış gibi bunu söyleyenler fanboy da değil bildiğin holigan.
Fiyatlar konusunda ki fikrimi yazdım. Şarj süreleri aylar mertebesine çıkarılabilinirse ve arayan ve mesaj atan kişi hemen bir elektrik şoku gibi(şaka tabi) uyarıyla bizi uyarması bile aslında cezbedici ama çok yol alması gerekiyor. İnsan her an her yerde yanında telefonu bulunduramıyor. ve arayanların es geçilmesi sonrasında sıkıntı yaratabiliyor.
Bu durumun gelir durumuyla bi ilgisi yok! Saatin kullanım pratikliği yok. Gelir durumun karşılasa ne olur karşılamasa. Ama düz bir cevap isterseniz Kesinlikle hayır.