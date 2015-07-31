Apple Watch'ın resmi Türkiye satışı başladı

Apple'ın bir süredir bazı ülkelerde satışa sunduğu Apple Watch bugün itibariyle Türkiye'de ki resmi satışına da başladı. Ülkemizde 18 ayar altın kaplama versiyonları dahil tüm modeller artık Apple Store mağazalarından veya çevrim içi marketten erişilebilir durumda. Ancak mağazadan satın almak isteyen kullanıcıların önce rezervasyon yaptırması gerekiyor.

Türkiye ile birlikte Rusya ve Yeni Zelanda'da da satışa sunulan akıllı saatin ülkemizdeki fiyatları şu şekilde: En ucuz model olan Apple Watch Sport'un 38mm fiyatı 1249 TL, 42mm fiyatı 1399 TL. Paslanmaz çelik kasa taşıyan sürüm 1999TL seviyesinden başlıyor ve boyut, kayış, pim ve toka tasarımlarına göre fiyatlar 2149TL, 2349TL, 2499TL, 2699TL, 3449TL, 3599TL, 3799TL, 3899TL şeklinde yükseliyor. En pahalı versiyon olan Apple Watch Edition adındaki 18 ayar altın kaplamaya sahip model de yine kayış ve toka çeşidine göre ve 38mm-42mm ölçülerine göre 34000TL seviyesinden başlıyor ve 40000TL, 50000TL ve 56000TL şeklinde gidiyor.

Apple Watch fiyatlarını sizler nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce Akıllı saatin ülkemizdeki popülaritesi ne durumda olacaktır? Gelir durumunuz karşılasaydı Apple Watch satın alır mıydınız?