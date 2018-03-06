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Apple akıllı hoparlörü için Oscar'lı yönetmen Spike Jonze'a reklam filmi çektirdi

Akıllı hoparlör piyasasındaki rekabet ortamı kızışırken şirketler farklılaşmak için yeni yollara başvuruyor. Apple da HomePod için Spike Jonze'a eğlenceli bir reklam filmi çektirdi.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Akıllı hoparlör sektörü daha da kalabalıklaşmaya başladıkça şirketler artık ön plana çıkmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Pazarın yenilerinden Apple, HomePod hoparlörü için hiçbir masraftan kaçınmayarak Oscar ödüllü yönetmen Spike Jonze'a bir reklam filmi çektirdi.
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Sonuç olarak Fatboy Slim'in “Praise You” klibini hatırlatan eğlenceli bir reklam filmi ortaya çıkmış. Ayırabileceğiniz birkaç dakikanız varsa aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz. Öte yandan şu anda HomePod'un ne kadar iyi sattığını bilmiyoruz. İlk rakamlar akıllı hoparlörün pazarın %3'lük kısmına hükmettiğini, geri kalanının ise Amazon ve Google'ın hakimiyetinde olduğunu gösteriyor.

Samsung da Bixby destekli akıllı hoparlör çıkaracak

Daha önce raporlar da HomePod'un ilk gün ön siparişlerinde diğer akıllı hoparlörlerden daha yüksek bir rakama ulaştığını öne sürmüştü ancak şirketin bu başarısını uzun vadeye yayıp yayamayacağını zaman gösterecek. Unutmamak gerekir ki Samsung bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı Bixby destekli akıllı hoparlörü üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde pazar çok daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak.

https://www.youtube.com/watch?v=305ryPvU6A8 Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 1 yıl en beğenilen
Apple öncü diyince mesajlarımızı sildiriyorlardı ;) o koca yürekliler haberleri de sildirsinler bakalım.
Kim ne derse desin Apple.
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MonitörKertenkelesi 3 ay
Video çok başarılı ve müziğin kalitesi ve sesi ile dar evreninin kafasında ne kadar genişlediği ve rahatlattığı iyi vurgulanmış. Ama bu bir etkileşimli hoparlör almak için yeterli mi? Hey Siri demek dışında ve bir parça dinlemek ve ışıklar dışında ürünün başkaca da bir özelliği vurgulanmamış. Yani eve girip müzik seti veya bilgisayarınızdan herhangi bir paça açıp renkli bir aydınlatma sisteminiz ile rahatlıkla bu atmosfer yaratılabilir ki? Niye 24 saat internete bağlı bir ev dinleme aygıtını evimize misaif edelim, o kadar mı yalnızız?
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ahmet_yıldırann 1 yıl
Apple, pazarlama için devasa bir bütçe ayırıyor. Samsung çok daha az bir bütçe. Apple daha fazla kar ediyor.
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eyoruk 1 yıl
Apple şöyle iyi bir docking station çıkarsa aslında.
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DH Misafiri 1 yıl
Hoparlörünu mobilya üzerinde bıraktığı iz için de bir film çeksinler
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brownness 1 yıl
Ben telefonumda bile kapattım "Hey Sİri" özelliğini. Stabil çalışmıyor, bazı zamanlar algılamıyor.
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feylosoft 1 yıl
Aparlo mu bu şimdi?
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darkdiva 1 yıl
Spike Jonze, Oscar'ı yönetmenlikten değil senaristlikten almıştır, bunu da ekleyim buraya :p
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frostburn 1 yıl
şimdi demeden edemeyeceğim , belki bu kadar başarılı görsel efektler uygulayabilecek bir ekibin parçası değilim ama çok daha başarılı bir reklam kurgusu size planlayabilirim.
Yoğun bir işgünü yağmurlu hava ve insan kalabalığından bunalan Jane , apple watch ile evindeki Homepod'a ev derecesini ayarlama komutu verir, ışık seçimi olarak loş sarı tonlar ayarlamasını söyler.
Evine varan jane kapının açılması ile siri aktif olur ve ışıkları önceden ayarladığı tona getirir.
Ev zaten istediği gibi 23 dereceye ayarlanmıştır.
Hey siri deyip rahat ( cousy) bir liste oluşturmasına söyler ve kanepesine oturup biraz rahatlar.
depresif ruh halinden sıyrılamayan Jane'e bir mesaj gelir , mesajı okumasını söyler.Arkadaşı Julia aramaktadır , partiye gittik ama elektrikler kesildi napıyorsun sana gelelim mi der.
Jane mesaj ile cevaplamasını söyler siriye ve arkadaşlarını davet eder.
Arkadaşları geldiğinde siriye hareketli bir dans listesi yapmasını söyler ve philips hue lambaları olduğu için ışığı da ona göre disco moduna getirmesini ister.
böylece partiyi eve taşımış olurlar.
Bunun için Homepod arama ve philips hue entegrasyonu, kapı kilidinin elektronik devre ile değiştirilmesi ( halihazırda kameralı ev kilitleri var ) , evin termostatın siri ile uyumlu olarak seçilmesi yeterli olacaktır.
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Kulak Misafiri 1 yıl frostburn
Seninki de iyimiş.
Ama kalabalıktan ziyade, sanırım Homepod’da anlatılmak istenen senin bir parçan, yalnızken arkadaşın demeye getirmişler. İşte ne bileyim mesela aynda kendisine bakmaya çekiniyor ama sonra alışması Homepod’un zamanla isteklerine göre davranması ve kendisine benzemesi, kendini tanıması falan anlatılmak istenmiş heralde.
Reklam mode off. Övdüm gidiyorum.
Bu arada kim ne derse desin Apple.
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frostburn 1 yıl
Video ve dans başarılı reklam etkisi ise başarısız.
açıkçası azıcık araştıran apple homepod'un mevcut haliyle ne kadar eksik ve yetersiz bir cihaz olduğunun farkına varır.
mevcut haliyle iphone içerisindeki siri'den fazlasını bırakın aynı performansı bile sunamıyor.
-Web arama yok
-Telefon ile arama yok
-mesaj okuma için ses tanıma özelliği yok , herhangi birisi mesajlarınızı okuyabilir.
-üzerindeki dokunmatik yüzey çok sınırlı kullanıma sahip
Apple bu özellikleri entegre etmeden çıkarmamalıydı bu cihazı , yada en azından güncelleme ile geleceğinin garantisini vermeli.
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PalaSakal 1 yıl
4 dakikalık reklamda sadece HomePod'un yalnızca müzik çal komutuna tepki vermesi ve çalan müziğe karşı üzerinizdeki depresifliği atmak için hayal gücünüzü kullanmamız gerektiğini anlıyorum.mp3 çalardan bir tık öte teknoloji gibi yansıtılmış.Başarısız.
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oscar, homepod ve
7 etiket daha akıllı hoparlör reklam filmi yönetmen spike jonze Müzik / Ses Sistemleri Ev Elektroniği Onur Seven
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