Apple akıllı hoparlörü için Oscar'lı yönetmen Spike Jonze'a reklam filmi çektirdi

Akıllı hoparlör sektörü daha da kalabalıklaşmaya başladıkça şirketler artık ön plana çıkmak için farklı yollara başvurmaya başladı. Pazarın yenilerinden Apple, HomePod hoparlörü için hiçbir masraftan kaçınmayarak Oscar ödüllü yönetmen Spike Jonze'a bir reklam filmi çektirdi.

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Sonuç olarak Fatboy Slim'in “Praise You” klibini hatırlatan eğlenceli bir reklam filmi ortaya çıkmış. Ayırabileceğiniz birkaç dakikanız varsa aşağıdaki video aracılığıyla izleyebilirsiniz. Öte yandan şu anda HomePod'un ne kadar iyi sattığını bilmiyoruz. İlk rakamlar akıllı hoparlörün pazarın %3'lük kısmına hükmettiğini, geri kalanının ise Amazon ve Google'ın hakimiyetinde olduğunu gösteriyor.

Samsung da Bixby destekli akıllı hoparlör çıkaracak

Daha önce raporlar da HomePod'un ilk gün ön siparişlerinde diğer akıllı hoparlörlerden daha yüksek bir rakama ulaştığını öne sürmüştü ancak şirketin bu başarısını uzun vadeye yayıp yayamayacağını zaman gösterecek. Unutmamak gerekir ki Samsung bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı Bixby destekli akıllı hoparlörü üzerinde çalışıyor. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde pazar çok daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak.

https://www.youtube.com/watch?v=305ryPvU6A8