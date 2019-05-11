Apple'dan, 10 yıl sonra yeni oyun: Warren Buffett's Paper Wizard

Teknoloji Editörü
Apple'ın uygulama marketi App Store oyunlarla dolu. Fakat bunların hiçbiri Apple tarafından geliştirilmiş değil. Ancak birkaç gün önce bu platformda Warren Buffett’s Paper Wizard adlı bir oyun ortaya çıktı. Apple'ın geliştirdiği bu oyun, milyarder yatırımcı Warren Buffett'ı konu alıyor.
Buffet gazete dağıtıyor
Oyun, Warren Buffett'ın kurucusu olduğu Berkshire Hathaway şirketinin Nebraska Omaha'daki yıllık toplantısında yapıla sürpriz açıklamayla duyuruldu. Paperboy'a çok benzeyen oyundaki amaç, gazeteleri mahalledeki evlere teslim etmek. Buffett'ın çocukluğundaki ilk işlerinden birinin gazete dağıtmak olduğu düşünüldüğünde oyunun konusuna anlam yüklenebiliyor.Oyunun açıklamasında ise: "Efsanevi Warren Buffett gibi gazete atabilir misin? Omaha, Nebraska sokaklarından Cupertino, California'ya kadar yolunuzu bulurken gazete atma becerilerinizi test edin." ifadeleri yer alıyor. Yüzde 100 ücretsiz olan oyunda reklam ve oyun içi satın alım da yer almıyor. Kaynak kısmındaki linke tıklayarak oyunu iOS cihazınıza yükleyebilirsiniz.
https://itunes.apple.com/us/app/warren-buffetts-paper-wizard/id1461432935?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle