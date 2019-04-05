Apple'dan sürpriz indirim: HomePod'un fiyatı 299 dolara düştü

Apple sonunda HomePod'un fiyatını tüm dünya genelinde geçerli olmak üzere düşürdü. Akıllı hoparlör 349 dolar gibi inanılmaz yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. HomePod an itibariyle Apple Store’larda 299 dolar fiyatla satılmaya başlandı. Cihazın satış rakamları beklentilerin altında kalınca Apple çareyi 50 dolar indirime gitmekte buldu.

Ayrıca Bkz.

"Nvidia mobil GTX 1660 Ti ve GTX 1650 hazırlığında"

HomePod için yapılan bu %15'lik indirim akıllı hoparlörün satıldığı tüm ülkeler için geçerli. Apple'ın ürün fiyatlarında indirime gitmesi pek sık karşılaştığımız bir durum değil. Şirket her ne kadar telefon ve tablet pazarında büyük bir oyuncu olsa da aynı şeyi akıllı hoparlör sektörü için söyleyemiyoruz. Zira karşısında Amazon Echo gibi sert bir rakip var.

Eleştiri oklarına hedef olmuştu

Fiyat düşürme kararı Apple'ın satışları artırma konusunda yapabileceği en iyi hamle gibi görünüyor. HomePod piyasaya sürüldüğünden beri çok fazla eleştiri aldı. Ancak şirket art arda yazılım güncellemeleri yayınlayarak akıllı hoparlörün performansını daha iyi hale getirmeyi başardı.

Fiyat etiketi anlamında da öncekine kıyasla çok daha rekabetçi bir seviyeye gelen HomePod'un satış grafiği ile Apple'ın yüzünü güldürüp güldürmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

https://9to5mac.com/2019/04/04/apple-homepod-price-cut