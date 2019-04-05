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Apple'dan sürpriz indirim: HomePod'un fiyatı 299 dolara düştü

Apple, satış anlamında beklentilerin oldukça altında kalan akıllı hoparlörünün fiyatında indirime gitti. Piyasaya 349 dolardan giriş yapan HomePod artık tüm dünyada 299 dolara satılıyor.
1 ay
4,4b
1
16
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple sonunda HomePod'un fiyatını tüm dünya genelinde geçerli olmak üzere düşürdü. Akıllı hoparlör 349 dolar gibi inanılmaz yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmüştü. HomePod an itibariyle Apple Store’larda 299 dolar fiyatla satılmaya başlandı. Cihazın satış rakamları beklentilerin altında kalınca Apple çareyi 50 dolar indirime gitmekte buldu.
Ayrıca Bkz. "Nvidia mobil GTX 1660 Ti ve GTX 1650 hazırlığında"
HomePod için yapılan bu %15'lik indirim akıllı hoparlörün satıldığı tüm ülkeler için geçerli. Apple'ın ürün fiyatlarında indirime gitmesi pek sık karşılaştığımız bir durum değil. Şirket her ne kadar telefon ve tablet pazarında büyük bir oyuncu olsa da aynı şeyi akıllı hoparlör sektörü için söyleyemiyoruz. Zira karşısında Amazon Echo gibi sert bir rakip var.

Eleştiri oklarına hedef olmuştu

Fiyat düşürme kararı Apple'ın satışları artırma konusunda yapabileceği en iyi hamle gibi görünüyor. HomePod piyasaya sürüldüğünden beri çok fazla eleştiri aldı. Ancak şirket art arda yazılım güncellemeleri yayınlayarak akıllı hoparlörün performansını daha iyi hale getirmeyi başardı.
Fiyat etiketi anlamında da öncekine kıyasla çok daha rekabetçi bir seviyeye gelen HomePod'un satış grafiği ile Apple'ın yüzünü güldürüp güldürmeyeceğini önümüzdeki süreçte hep birlikte göreceğiz.

https://9to5mac.com/2019/04/04/apple-homepod-price-cut Yorum Yaz
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alaz1903 1 ay en beğenilen
Oovvvv bedava olmuş, tükenmeden hemen alayım 3-5 tane :D
1 Yanıt Yanıtla +21
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koyunsavar 1 ay Theologist
Şu düşünce yapısına, beyine hayranım.
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Theologist 1 ay
Telefon kulvarında da Huawei biraz daha güçlenip Samsung’un tahtını devirirse Apple telefonlarda da indirime gitmek zorunda kalacak.
Çinliler donanımda aştı bir de yazılım atağı yapsalar Apple’ın sayılı günleri kalmış olacak.
Telefon kulvarında da Huawei biraz daha güçlenip Samsung’un tahtını devirirse Apple telefonlarda da indirime gitmek zorunda kalacak.Çinliler donanımda aşt...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ozgur79 1 ay
Amazon bunu yakında bedava satacak, Apple hala 300 dolara satma peşinde.
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The.Mafia 1 ay
Altı üstü elli dolar küçük bir indirim yapmışlar
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galaxyg 1 ay
Dolar kazanıp harcayan biri için gerçekten bu sefer ucuz
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hazarRS 1 ay
Eşit yapacaklar diye bizler gibi kurdan dolayı zor durumda olan oyuncuların keyiflerine engel olacaklar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mcgoktug 1 ay hazarRS
Ne zaman bu görseli görsem, arkadaşımın söylediği bir şey aklıma geliyor.
Bu görsel tam anlamıyla adaleti göstermiyor çünkü; bu 3 kişi bedava izliyor, tribündeki insanlar para ile. 3 kişi için kendi içinde adaleti sağlarken diğer kişiler için adaletsiz bir durum ortaya çıkmış oluyor.
Konuya dönecek olursak; 50 dolar indirim bu ürün için yeterli değil çünkü rekabet etmesi gereken fiyat performans ürünleri var.
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Ayyıldız Türk 1 ay
Bunu Kullanan var mı ki
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Fenomenon 1 ay
Gerçekten çok indirmiş
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AlkanExclusive 1 ay
O ne indirim bee... şaştım kaldım valla..
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Mr. Jingles 1 ay
Senin indirim yaptığın fiyata rakip ürünler satılıyorken millet gidip de niye senin fahiş fiyatlı ürününe para versin?
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alaz1903 1 ay en beğenilen
Oovvvv bedava olmuş, tükenmeden hemen alayım 3-5 tane :D
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scorpion20 1 ay alaz1903
tam aklımdan geçenler
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WB 1 ay
Ne surpriz ama
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Apple, homepod ve
5 etiket daha akıllı hoparlör indirim Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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