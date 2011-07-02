Apple dört farklı Samsung cihazının ABD'de yasaklanması için dava açtı





Apple ile Samsung arasında yaşanan patent kavgası daha da sertleşiyor. Son olarak Samsung patent ihlali nedeniyle ABD'de Apple cihazların ithalatının yasaklanmasını talep etmiş ardından İngiltere'de yine patent ihlali gerekçesiyle yeni bir dava daha açmıştı.

Apple dün Kaliforniya'nın kuzey bölgesinde bulunan ABD Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunda Samsung'un yeni piyasaya sürülen 4 modelinin ABD'de yasaklanmasını istiyor.

FOSS Patents blogundan verilen habere göre başvuru kapsamında Galaxy S 4G, Infuse 4G, Droid Charge akıllı telefon ve Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin imalat, satış ve ithalatının yürütmesinin durdurulması isteniyor. Apple üç tasarım patentinin ve bir yazılım patentinin ihlal edildiğini öne sürüyor.

Apple başvurusunda yürütmeyi durdurma talebinin sadece kendi haklarını değil ayrıca kamu menfaatini korumaya yönelik olduğunu belirtiyor. İddialarında başarıya ulaşma ihtimalini yüksek gören Apple, kendi patentlerini ihlal eden Samsung'un durdurulmasının kamu menfaatine büyük hizmet edeceğini düşünüyor.

Apple'ın yürütmeyi durdurma talebi içerisinde en iddialı iki model olan Galaxy S II ve Galaxy Tab 8.9 bulunmuyor. Ancak firma bu iki modelin kesin piyasaya çıkış tarihi resmileştikten sonra talep kapsamına alma hakkını saklı tutuyor.

Apple ve Samsung temsilcileri bu son başvuru hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.