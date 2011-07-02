Apple dört farklı Samsung cihazının ABD'de yasaklanması için dava açtı

Haber Editörü
Apple ile Samsung arasında yaşanan patent kavgası daha da sertleşiyor. Son olarak Samsung patent ihlali nedeniyle ABD'de Apple cihazların ithalatının yasaklanmasını talep etmiş ardından İngiltere'de yine patent ihlali gerekçesiyle yeni bir dava daha açmıştı.
Apple dün Kaliforniya'nın kuzey bölgesinde bulunan ABD Ticaret Mahkemesi'ne yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusunda Samsung'un yeni piyasaya sürülen 4 modelinin ABD'de yasaklanmasını istiyor.
FOSS Patents blogundan verilen habere göre başvuru kapsamında Galaxy S 4G, Infuse 4G, Droid Charge akıllı telefon ve Galaxy Tab 10.1 tablet modelinin imalat, satış ve ithalatının yürütmesinin durdurulması isteniyor. Apple üç tasarım patentinin ve bir yazılım patentinin ihlal edildiğini öne sürüyor.
Apple başvurusunda yürütmeyi durdurma talebinin sadece kendi haklarını değil ayrıca kamu menfaatini korumaya yönelik olduğunu belirtiyor. İddialarında başarıya ulaşma ihtimalini yüksek gören Apple, kendi patentlerini ihlal eden Samsung'un durdurulmasının kamu menfaatine büyük hizmet edeceğini düşünüyor.
Apple'ın yürütmeyi durdurma talebi içerisinde en iddialı iki model olan Galaxy S II ve Galaxy Tab 8.9 bulunmuyor. Ancak firma bu iki modelin kesin piyasaya çıkış tarihi resmileştikten sonra talep kapsamına alma hakkını saklı tutuyor.
Apple ve Samsung temsilcileri bu son başvuru hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor.
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Ya şöyle olsaydı cep telefonunu Apple icad etseydi Apple kimseye cep telefonu üretmezdi! ...
Apple öncülüğü inkar edilemez ama Samsung özellikle donnaımsal olarak daha iyisini yaparak Apple ı zorlamaktadır...
Apple diyorki tablette ince ben olacağım başkası yapamaz!... Komik.. Samsung daha incesini daha hafifini yapmış... Tebrik etmek gerekir... Rekabette en çok tüketici faydalanacaktır...
Yasaklama kararı çıkacağını sanmıyorum... Çıkarsa yuh derim...
Samsung donanımnsal üstünlüğü ilkleri ile yıllardır kendisini ispatlamış imaj yapmıştır... Aynı başarı Android için de zamanla olacak keza şimdiden hızla gelişiyor.. Apple bu gerçeği bildiği için rahatsız oluyor... Android in amirali Samsung ürünlerini hedef almış...
Halbuki Adnroid tabanlı olupta arayüzü birebir Iphone gibi olanlar dış kasası tıpatıp Iphone4 bir olan bir marka var ismi şimdi aklıma gelmiyor Apple asıl bu firmaya dava açmalı ama açmıyor neden? Çünkü Apple ı sürekli geçen Apple ı zorlayan Samsung gibi büyük bir firmaya saldırması kendilerine göre mantıklıdır...
Apple kendi çapında samimi olsaydı Samsung tan önce Apple ürünlerini BİREBİR taklid eden kasası birebir yazılımı Android arayüzü bile IOS benzetilen ürünler çıkartan firmnalara dava açmalıydı... Açmadığı için Apple ı samimi bulmuyorum...
Apple Nokia ya ciddi parasını kaptırdı acısını SAmsung tan çıkarmak istiyord olabilir...
Apple ayakta kalabilmek için sürekli rekabet içinde olmalı... Apple rekabet istemiyor.. Kendi diktası ile tüketiciye kabul ettirmek istiyor... Bunu kıran her firma özellikle büyük firmalara da saldırması ticareten ahlaksızlık olarak değerlendiriyorum...
Sonuç olarak Apple rekabet istemiyor.. Kendisini lider ettirmek istiyor.. Tüketici ise çeşit rekabet istiyor.. Rekabetten kazanan herzaman tüketicidir.. Rekabetin olmadığı piyasada kaybeden tüketicidir...
Samsung Apple dominantlığına yıllardır sarsıyor... Samsung olmasaydı Apple teknolojik diktatörlüğünü ilan etmiş olacaktı...
Apple öncü fikirleri için teşekkürler... Apple sürekli öncü olarak kalacak Samsung gibi firmalar daha iyisiyle rekabet edecek.. Bu böyle devam ediyor decekte...
Bu iş tarafların fanlığıla fanatikliğiyle alakası yoktur... Tüketici ilgilendiren bir meseledir...