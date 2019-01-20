Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini piyasaya süren Apple için işler yolunda gitmiyor. Şirket yüksek fiyat politikası nedeniyle yüksek satış rakamlarına ulaşamadı ve şimdi de bu durumu düzeltmek için eski modelleri tekrar satışa sunmaya başladı.
iPhone SE modelleri indirimli satılıyor
Gelen haberlere göre şirket iPhone SE modelini ABD'de tekrar satışa sunmaya başladı. Apple'ın büyük indirime gittiği bu cihazların 128 GB sürümü 299 dolardan satılırken 32 GB sürümü ise 249 dolar fiyat etiketine sahip. Mart 2016 tarihinde ilk kez piyasaya sürülen iPhone SE serisine kıyasla özelliklerde bir değişiklik yok.Cihaz aynı 4 inç ekrana sahip ve A9 yonga seti ile çalışıyor. Şirket bu hamleyle girdiği panik modundan kurtulmayı deneyecek. Daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi düşük iPhone satışları sadece Apple'ı değil, birçok tedarikçisini ve cep telefonu pazarını da etkilemiş durumda. Apple'ın bu durumun üstesinden nasıl geleceğini ise zaman gösterecek.
https://www.macrumors.com/2019/01/19/iphone-se-clearance-special-249/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Geçtiğimiz ay Almanya'da Apple mağazasında, sinek avlanıyordu. iPhone XS Max'in yüzüne bakan yok.Gram sıra dahi yoktu.
Bu paralara telefon satamazlar.Kimse de almaz.Bunu öğrenmek zorundalar, kabullenmek zorundalar. Huawei kesinlikle, efsane bir şirket olacak gelecekte.