Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü

Geçtiğimiz Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini piyasaya süren Apple için işler yolunda gitmiyor. Şirket yüksek fiyat politikası nedeniyle yüksek satış rakamlarına ulaşamadı ve şimdi de bu durumu düzeltmek için eski modelleri tekrar satışa sunmaya başladı.

iPhone SE modelleri indirimli satılıyor

Gelen haberlere göre şirket iPhone SE modelini ABD'de tekrar satışa sunmaya başladı. Apple'ın büyük indirime gittiği bu cihazların 128 GB sürümü 299 dolardan satılırken 32 GB sürümü ise 249 dolar fiyat etiketine sahip. Mart 2016 tarihinde ilk kez piyasaya sürülen iPhone SE serisine kıyasla özelliklerde bir değişiklik yok.

https://www.macrumors.com/2019/01/19/iphone-se-clearance-special-249/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Cihaz aynısahip veile çalışıyor. Şirket bu hamleyle girdiği panik modundan kurtulmayı deneyecek. Daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi düşüksatışları sadece Apple'ı değil, birçokve cep telefonu pazarını da etkilemiş durumda. Apple'ın bu durumunnasıl geleceğini ise zaman gösterecek.