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Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü

Teknoloji devi Apple'ın yeni iPhone modellerinin satışlarından mutlu olmadığını biliniyor. Şirket düşük satış grafiğini yükseltmek için iPhone SE modeline sarılmış durumda.
4 ay
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Eylül ayında yeni nesil iPhone modellerini piyasaya süren Apple için işler yolunda gitmiyor. Şirket yüksek fiyat politikası nedeniyle yüksek satış rakamlarına ulaşamadı ve şimdi de bu durumu düzeltmek için eski modelleri tekrar satışa sunmaya başladı.

iPhone SE modelleri indirimli satılıyor

Gelen haberlere göre şirket iPhone SE modelini ABD'de tekrar satışa sunmaya başladı. Apple'ın büyük indirime gittiği bu cihazların 128 GB sürümü 299 dolardan satılırken 32 GB sürümü ise 249 dolar fiyat etiketine sahip. Mart 2016 tarihinde ilk kez piyasaya sürülen iPhone SE serisine kıyasla özelliklerde bir değişiklik yok.
Cihaz aynı 4 inç ekrana sahip ve A9 yonga seti ile çalışıyor. Şirket bu hamleyle girdiği panik modundan kurtulmayı deneyecek. Daha önceki haberlerimizde de sizlere duyurduğumuz gibi düşük iPhone satışları sadece Apple'ı değil, birçok tedarikçisini ve cep telefonu pazarını da etkilemiş durumda. Apple'ın bu durumun üstesinden nasıl geleceğini ise zaman gösterecek.

https://www.macrumors.com/2019/01/19/iphone-se-clearance-special-249/ Yorum Yaz
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TheMarjinaLs 4 ay en beğenilen kankixx123
Ekonomik kriz, sadece Türkiye'de yok. Bunun nedeni de hakikaten tüm blokların sallantıda olması.Allah borcu harcı olana sabır ihsan eylesin.
Geçtiğimiz ay Almanya'da Apple mağazasında, sinek avlanıyordu. iPhone XS Max'in yüzüne bakan yok.Gram sıra dahi yoktu.
Bu paralara telefon satamazlar.Kimse de almaz.Bunu öğrenmek zorundalar, kabullenmek zorundalar. Huawei kesinlikle, efsane bir şirket olacak gelecekte.
Ekonomik kriz, sadece Türkiye'de yok. Bunun nedeni de hakikaten tüm blokların sallantıda olması.Allah borcu harcı olana sabır ihsan eylesin.Geçtiğimiz ay ...
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4 Yanıt Yanıtla +46
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koyunsavar 4 ay kankixx123
Türkiye ile alakası yok bu fiyatlar bütün dünyanın boyunu aştı.
1 Yanıt Yanıtla +31
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kankixx123 4 ay
Apple ve diğer şirketlerin ekonomik çöküşü Türkiye ile aynı zamana denk geldi. Ne yani bütün telefonları Türk kullanıcılar mı alıyordu? Türkler almayınca telefon pazarı mı tükendi? Garip
Apple ve diğer şirketlerin ekonomik çöküşü Türkiye ile aynı zamana denk geldi. Ne yani bütün telefonları Türk kullanıcılar mı alıyordu? Türkler almayınca telef...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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darkmet86 3 ay
Xiaomi yıkacak ortaligi...
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Das Boot 3 ay
Se 2 cikmayacak herhalde?
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HardLoveBaby 3 ay
Apple en az 10 yil daha batmaz arkadaslar rahat olun.
Ulkede fiyatlarin pahali olmasinin sebebide tl nin degersizlesmesi . Baska yerlere baglamayin.
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DH Misafiri 3 ay
almayın arkadaşlar. biraz dişinizi sıkın şöyle bi 7 8 ay teknolojik birşey almayın bakın noluyor nasıl iniyor fiyatlar. inek olmayalım sağdırmayalım kendimizi artık yeter.
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elektrontan 4 ay
Aklıma Beyaz Show'daki dansöz çağıran buton geldi.
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gurkanse 4 ay
beter olsunlar
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zotacing 4 ay
ABD'de 250$ Türkiye'de 2000TL

Şu çöpü bile Türkiye'de lüks telefon diye alacaklar var hala.
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ArıKovanınaDalanAyı 4 ay
Apple bitti artık. Hem eski popülerliği yok hem de çıkardığı ürünler albenili değil. Telefon bakacağım zaman önce Samsung ve Huawei standına gidiyorum artık.
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arquebusier 4 ay
Iphone se sadece abd de satisa cikarilmis. Ciktigi aksam stogu eritmisler. O yuzden goremiyorsunuz.



Aslinda simdi kime sorarsak soralim iphone 6 veya 7 alinmaz derler. Ama se yi yazdan beri takip ediyorum almak icin, fiyatlari cok yukseldi. En sonunda da satisi bitti. Simdi bakin apple turkiye haricinde bile stokta yok. 3500 tl istiyorlar. Demekki milllet 6 ve 7 alinmaz dedigi halde SE yi supurmus. Hemde bu fiyatlara.



Normalde bizim gibi vatandaslarin kafasiyla sirket yonetilmez tabi :)) . Ama Se nin yeni versiyonla piyasaya cikarilmasi fikri cok gercekci. Keske yeni bir SE uretseler 10 sene kullanirim.
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cinemaker 4 ay
iphone 3gs,4, 4s, 5 çok iyi telefonlardı. Harika telefonlardı. Çünkü fiyatları makuldü (2000tl civarıydı). Şimdi 10.000tl den telefon çıkarırsan tabi satamazsın bunu anlamak için arif olmaya gerek yok
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mkyb 4 ay cinemaker
2.000 lira civarıydı çünkü çıktıkları yıllarda dolar ucuzdu.

Mesala 4S'in çıktığı yıl 2011'de 1 dolar = 1,67 TL.
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zultaran 3 ay cinemaker
O zamanın 2000 lirasıyla şimdinin 5000’i aynı değerde.Aynı değerde ama o zamanlar 2000 lirayı görüyorduk ama şu anki aynı değerde olan 5000 çok fazla geliyor insanlara.
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