NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı

ABD'nin gözde basketbol ligi NBA ve Take-Two Interactive'in alt şirketi olan 2K Games arasında oldukça astronomik bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre popüler basketbol oyun serisi olan NBA 2K'da uzun yıllar boyunca lisanslı basketbolcular ve takımlar yer almaya devam edecek.

7 yıl için 1.1 milyar dolar

Wall Street Journal tarafından yayınlanan habere göre, Take-Two Interactive gelecek yedi yıl boyunca lisanslama hakları için NBA'e 1.1 milyar dolar ödeyecek. Bu yeni anlaşma tutarının, önceki anlaşmaya oranla iki kat daha fazla olduğu belirtiliyor. NBA 2K serisinin yapımcısı Take-Two Interactive'in güvendiği tek şey ise oyunun yüksek satış rakamları.

https://www.wsj.com/articles/nba-take-two-ink-licensing-deal-of-up-to-1-1-billion-11547550001

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

NBA Komiseri, Take-Two Interactive ile yapılan bu anlaşmadandile getirirken, analistler oyun gelirinibüyük spor liglerine lisans ücreti olarak ödendiğini belirtiyorlar. Şirketin son oyunu NBA 2K18'nınkopya sattığını ve bu yıl serinimkutlandığını da belirtelim.