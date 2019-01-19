NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı

Teknoloji Editörü
ABD'nin gözde basketbol ligi NBA ve Take-Two Interactive'in alt şirketi olan 2K Games arasında oldukça astronomik bir anlaşma imzalandı. Anlaşmaya göre popüler basketbol oyun serisi olan NBA 2K'da uzun yıllar boyunca lisanslı basketbolcular ve takımlar yer almaya devam edecek.
7 yıl için 1.1 milyar dolar
Wall Street Journal tarafından yayınlanan habere göre, Take-Two Interactive gelecek yedi yıl boyunca lisanslama hakları için NBA'e 1.1 milyar dolar ödeyecek. Bu yeni anlaşma tutarının, önceki anlaşmaya oranla iki kat daha fazla olduğu belirtiliyor. NBA 2K serisinin yapımcısı Take-Two Interactive'in güvendiği tek şey ise oyunun yüksek satış rakamları.NBA Komiseri Adam Silver, Take-Two Interactive ile yapılan bu anlaşmadan çok memnun olduklarını dile getirirken, analistler oyun gelirinin yüzde 10 ila 15'inin büyük spor liglerine lisans ücreti olarak ödendiğini belirtiyorlar. Şirketin son oyunu NBA 2K18'nın 10 milyon kopya sattığını ve bu yıl serinim 20. yıldönümünün kutlandığını da belirtelim.
https://www.wsj.com/articles/nba-take-two-ink-licensing-deal-of-up-to-1-1-billion-11547550001 Yorum Yaz Paylaş Tweetle