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Apple gelecek iPhone modellerine çift Bluetooth ses cihazı desteği getirebilir

Kablosuz kulaklıkların zorunlu devriminin yaşanmasının ardından birçok sıkıntı baş göstermişti. Bunlardan biri olan çoklu bağlantılar, Apple'ın sonraki iPhone modelerinde çözülebilir.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,2b
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Mobil telefonlar ve tabletler için artık olmazsa olmaz hâle gelmeye başlayan kablosuz ses, başlarda büyük sinir bozukluklarına sebep olmuştu. Bu sıkıntılardan ikisi genelde cihazların birden fazla ses kaynağına aynı anda bağlanmaması ve bunun tam tersi, yani telefon ya da tabletlerin iki Bluetooth kulaklığa aynı anda bağlanmaması oldu.
Bazı Samsung telefonlar iki cihaza bağlansa, bazı kulaklık ve hoparlörler de birden fazla cihaza bağlanabilse de genelde hâlâ bu özellik kolay bulunmuyor. Apple, bu zorlukları atlatmak için Japon blogu Mac Otakara'ya göre iPhone modellerine de Samsung’un sunduğu özelliği yakında ekleyebilir.
Apple gelecek iPhone modellerine çift Bluetooth ses cihazı desteği getirebilir
Bir telefondan sesi iki farklı yere yönlendirmek bazı senaryolarda son derece gerekli hâle gelebiliyor. Bunlardan bir tanesi, uzun bir yolculukta arkadaşınızla aynı şeyi izlemek ya da dinleme olarak sayılabilir. Bu durumlar için önceden 3,5mm jak çoklayıcı bütün işi görüyordu fakat bildiğiniz üzere artık jaklar pek yaygın değil. Yeni kulaklık alacak kişiler de doğal olarak ileriye dönük düşünerek sadece kablosuz kulaklıklar alıyor.
Bu duruma son derece güzel bir çözüm bulan firmalardan Urbanears, kulak üstü modellerinde (Urbanears Plattan Adv Wireless modeli, üstte) bir tarafa 3,5mm jak koyarak kablolu kulaklığa Bluetooth’tan aldığı sesi aktarabiliyor. Urbanears modelleri bu güzel özelliğe rağmen çok yaygınlaşmadığından sanıyoruz ki kullanıcılar birileriyle müzik ya da filmini paylaşmayı pek de önemsemiyor.
Samsung’un modellerinde de Bluetooth 5 donanımı gerektiren bu özellik, Apple iPhone modellerinde de aynı standarttaki modellere uygulanabilecektir. Apple, Bluetooth 5 desteğini iPhone 8, iPhone X ve sonrası modellerinde sunuyor.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37549.html Yorum Yaz
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yuhaser 1 hf. en beğenilen
Ldac bağlanamıyorsa çöp ki apple dan böyle yenilkler beklemek manasız 😁
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Askaparta 1 hf.
Apple sever çifti. Çift ücret alır.
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yuhaser 1 hf. en beğenilen
Ldac bağlanamıyorsa çöp ki apple dan böyle yenilkler beklemek manasız 😁
1 Yanıt Yanıtla +4
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terimer 1 hf. yuhaser
Kesinlikle. Bir Sony WH-1000XM3 sahibi olarak LDAC son derece buyuk bir fark yaratiyor gercekten de. Ama isheep'ler icin fark etmez tabii :-)
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RAFREF 1 hf.
Samsungta zaten uzun zamandır var.
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smart1978 1 hf.
Snapdragon un bircok modelinde Android 9.0 ( 8.x te olabilir ) ayni anda 5 tane bluetooth cihazina baglama imkani vardir.
Apple bu islerde kasitli geride kalmistir...
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Batubolat 1 hf.
Snapdragon bir Android sürümü mü arkadaşım?
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Bodee 1 hf. smart1978
aynı anda birçok cihaza bağlanmak ayrı iki kulaklığa ses vermek ayrı.
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esmerbuyucu 1 hf. smart1978
Bluetooth 5.0 özelliği bu Snapdragonmuş Androidmiş ne alaka. Yorum yapmak için yapmayın. iPhone'ların bluetooth bağlantısı zaten daha sorunsuz büyük ihtimal çoklusu da Samsung gibi senkronizasyon problemleri olmadan daha sorunsuz olacaktır.
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bluetooth 5, bluetooth kulaklık ve
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