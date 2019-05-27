Apple gelecek iPhone modellerine çift Bluetooth ses cihazı desteği getirebilir

Mobil telefonlar ve tabletler için artık olmazsa olmaz hâle gelmeye başlayan kablosuz ses, başlarda büyük sinir bozukluklarına sebep olmuştu. Bu sıkıntılardan ikisi genelde cihazların birden fazla ses kaynağına aynı anda bağlanmaması ve bunun tam tersi, yani telefon ya da tabletlerin iki Bluetooth kulaklığa aynı anda bağlanmaması oldu.

Bazı Samsung telefonlar iki cihaza bağlansa, bazı kulaklık ve hoparlörler de birden fazla cihaza bağlanabilse de genelde hâlâ bu özellik kolay bulunmuyor. Apple, bu zorlukları atlatmak için Japon blogu Mac Otakara'ya göre iPhone modellerine de Samsung’un sunduğu özelliği yakında ekleyebilir.

Bir telefondan sesi iki farklı yere yönlendirmek bazı senaryolarda son derece gerekli hâle gelebiliyor. Bunlardan bir tanesi, uzun bir yolculukta arkadaşınızla aynı şeyi izlemek ya da dinleme olarak sayılabilir. Bu durumlar için önceden 3,5mm jak çoklayıcı bütün işi görüyordu fakat bildiğiniz üzere artık jaklar pek yaygın değil. Yeni kulaklık alacak kişiler de doğal olarak ileriye dönük düşünerek sadece kablosuz kulaklıklar alıyor.

Bu duruma son derece güzel bir çözüm bulan firmalardan Urbanears, kulak üstü modellerinde (Urbanears Plattan Adv Wireless modeli, üstte) bir tarafa 3,5mm jak koyarak kablolu kulaklığa Bluetooth’tan aldığı sesi aktarabiliyor. Urbanears modelleri bu güzel özelliğe rağmen çok yaygınlaşmadığından sanıyoruz ki kullanıcılar birileriyle müzik ya da filmini paylaşmayı pek de önemsemiyor.

http://www.macotakara.jp/blog/rumor/entry-37549.html

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Samsung’un modellerinde de Bluetooth 5 donanımı gerektiren bu özellik, Apple iPhone modellerinde de aynı standarttaki modellere uygulanabilecektir. Apple, Bluetooth 5 desteğini iPhone 8, iPhone X ve sonrası modellerinde sunuyor.