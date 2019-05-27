İlk dahili fanlı oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3 tanıtıldı

Telefon oyunlarının ve telefon işlemcilerinin güçlenmesiyle mobil oyunculuk adlı kategori kendiliğinden yükselmeye başladı. Bu oyunlar, konsol seviyesine yaklaşırken telefonların güçleri de yükselmeye devam etti. Bu yükseliş tabii ki aşırı ısınan cihazlar anlamına da geliyor. ZTE’nin alt markası Nubia, bu duruma çözüm olarak tıpkı bir oyun bilgisayarı gibi fanla soğutulan bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Daha önce Asus’da ROG Phone için bir aksesuarla fanlı soğutmayı sunuyordu.

Nubia Red Magic 3 Özellikleri

6.65-inç AMOLED; 2,340x1,080 piksel; 90Hz yenileme hızı, 338ppi

215g ağırlık

Android 9 Pie

48MP arka kamera

16MP ön kamera

8K video kayıt

Qualcomm Snapdragon 855

128 ya da 256GB depolama

8 ya da 12GB RAM

microSD kart desteği

5000mAh pil

USB-C

Başlangıç fiyatı 479 dolar

Donanımsal olarak hiçbir şaşırtıcı unsur içermeyen cihaz, Qualcomm Snapdragon 855, 8 ya da 12GB RAM ve 5000mAh bataryayla geliyor. Son derece önemli olan ekran da 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir panelden oluşuyor.

Cihazın arka tarafında yer alan RGB şerit, oyuncu tarafından istenildiği gibi özelleştirilebiliyor ve tıpkı bir konsol kontrolcüsü gibi cihaz yan tutulduğunda üstte kalan butonlar, oyunlarda esneklik sağlıyor. Firmanın önceki nesil oyuncu telefonu Red Magic Mars modelini iyi yapan şeylerden biri olan stok, temiz Android deneyimi bu modelde de korunuyor. Çinli üreticilerin saf Android kullanan modeller sunması pek de yaygın değil.

https://www.cnet.com/g00/news/nubia-red-magic-3-is-the-first-gaming-phone-with-a-built-in-fan/?i10c.ua=1&i10c.encReferrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%3d&i10c.dv=19

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Nubia Red Magic 3,başlayan fiyatıyla iyi bir telefon isteyen herkesin dikkatini kolaylıkla çekiyor. OnePlus 7 Pro, özelliklerin çoğunu aynen sunuyor fakat 190 dolar daha pahalı.