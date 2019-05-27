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İlk dahili fanlı oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3 tanıtıldı

ZTE'nin alt markası Nubia tarafından piyasaya sürülen son derece iddialı oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3, dâhili fanlı tasarımıyla oyunlarda çok daha yüksek performans sunacak.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,1b
1
15
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Telefon oyunlarının ve telefon işlemcilerinin güçlenmesiyle mobil oyunculuk adlı kategori kendiliğinden yükselmeye başladı. Bu oyunlar, konsol seviyesine yaklaşırken telefonların güçleri de yükselmeye devam etti. Bu yükseliş tabii ki aşırı ısınan cihazlar anlamına da geliyor. ZTE’nin alt markası Nubia, bu duruma çözüm olarak tıpkı bir oyun bilgisayarı gibi fanla soğutulan bir akıllı telefon piyasaya sürdü. Daha önce Asus’da ROG Phone için bir aksesuarla fanlı soğutmayı sunuyordu. 

Nubia Red Magic 3 Özellikleri 

  • 6.65-inç AMOLED; 2,340x1,080 piksel; 90Hz yenileme hızı, 338ppi
  • 215g ağırlık
  • Android 9 Pie
  • 48MP arka kamera
  • 16MP ön kamera
  • 8K video kayıt
  • Qualcomm Snapdragon 855
  • 128 ya da 256GB depolama
  • 8 ya da 12GB RAM
  • microSD kart desteği
  • 5000mAh pil
  • USB-C
  • Başlangıç fiyatı 479 dolar 
Donanımsal olarak hiçbir şaşırtıcı unsur içermeyen cihaz, Qualcomm Snapdragon 855, 8 ya da 12GB RAM ve 5000mAh bataryayla geliyor. Son derece önemli olan ekran da 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir panelden oluşuyor.
İlk dahili fanlı oyuncu telefonu Nubia Red Magic 3 tanıtıldı
Cihazın arka tarafında yer alan RGB şerit, oyuncu tarafından istenildiği gibi özelleştirilebiliyor ve tıpkı bir konsol kontrolcüsü gibi cihaz yan tutulduğunda üstte kalan butonlar, oyunlarda esneklik sağlıyor. Firmanın önceki nesil oyuncu telefonu Red Magic Mars modelini iyi yapan şeylerden biri olan stok, temiz Android deneyimi bu modelde de korunuyor. Çinli üreticilerin saf Android kullanan modeller sunması pek de yaygın değil.
Nubia Red Magic 3, 479 dolardan başlayan fiyatıyla iyi bir telefon isteyen herkesin dikkatini kolaylıkla çekiyor. OnePlus 7 Pro, özelliklerin çoğunu aynen sunuyor fakat 190 dolar daha pahalı.

https://www.cnet.com/g00/news/nubia-red-magic-3-is-the-first-gaming-phone-with-a-built-in-fan/?i10c.ua=1&i10c.encReferrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8%3d&i10c.dv=19 Yorum Yaz
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smart1978 1 hf. en beğenilen
Fan olayi absurt pazarlama otesi cihaz ister istemez toz alacaktir. Fan islevsiz kalacak hatta bazen tuhaf viziltilar da cikaracaktir... Aradabir fani temizletmek icin servise gitmek gerekecek.
IP sertifikasi da olmayacaktir ozellikle toza a karsi ..
Bence cok anlamsiz FAN isi ...
Fan olayi absurt pazarlama otesi cihaz ister istemez toz alacaktir. Fan islevsiz kalacak hatta bazen tuhaf viziltilar da cikaracaktir... Aradabir fani temizletm...
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DH Misafiri 1 hf.
Al bir iphone bak keyfine ne perfotmans dusmesi nede yazilim guncellemesi sorunu bu nedir fan filan geriye donuk teknoloji. Samsung kullanicisiyim.
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Askaparta 1 hf.
Oyun telefonu olmaz, telefon donanımıyla konsol olmaz.
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mekan54 1 hf.
Güzel telefon olmuş.
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onatba 1 hf.
Fan nasi anlamsız? Lan burası donanım haber forumu. Tanıtılan telefon oyuncu telefonu. Telefondan oyun oynayanların en büyük problemi isininan telefonun yavaşlaması. Isının telefona zarar vermesi.
Sizde çıkıp burda anlamsız diyorsunuz. Şaka gibi.
Mobil cihazlardaki isi transferi konusu mühendisliğin en zorlandığı konulardan biri. 1080p oyun oynadigin bilgisayarinda kafam kadar heatsink fan falan var. 1080p oyun oynadigin telefonda fan nasil mantiksiz? Nasi heat dissipation yapacaksin baska turlu cayir cayir isiniyor alet. Adamlar bir şekilde fan koymayı başarmış el kadar alete. Bırak suya düşüncede bozulsun o kadar olsun.
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Sacred Spirit 1 hf. yeni yorumcu
Dh eski Dh değil
Ergen yuvası oldu burası da
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mczaga 1 hf.
Amerika görmesin bunu kıskanır alırlar hemen kara listeye!
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Frk103 1 hf.
Yavaştan telefonlarda oyun makinesine dönüşmeye başladı
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Şeref60 1 hf. yeni yorumcu
Cepte fan nedir yaa.!
turbo boost mu var bu cihazda
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DH Misafiri 1 hf.
Al bir iphone bak keyfine ne perfotmans dusmesi nede yazilim guncellemesi sorunu bu nedir fan filan geriye donuk teknoloji. Samsung kullanicisiyim.
2 Yanıt Yanıtla +4
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saint42 1 hf.
Valla kardeş iphone fazla büyütmüşünüz gözünüzde arkadaşımda x var beraber pubg atlıyoz 15 dakika sonra fazla ısınmadan dolayı ayarları düşüğe çekmekte bense note 5 pro kullanıyorum metal kasa hiç sıkıntı çekmiyorum.
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Fenomenon 1 hf. DH Misafiri
tabi tabi. zaten 470$'a da xs max pro satıyorlar demi?? 64gb hafızalı, 5.5" ekranlı iphone 8 plus'un fiyatı 700$
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Penah000000 1 hf. DH Misafiri
iphone iyi de ama tüm oyun uygulama 99% i parali parami öduycen hepsine
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intel7mix 1 hf.
Fanlı olması iyi neden mi iyi ısınma olayını azaltıyor saatlerce oyun oynanırsada performans daha az düşüyor ve fps düşüşleri çok olmuyor.
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stalker(1979) 1 hf.
Fan varsa havayı da çekiyor demektir. Demek ki suya düşürmen demek bu telefonun komple kullanılamaz hale gelmesi demek.
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brkydurr 1 hf.
Dünyanın en saçma işi olabilir o havayı nereden verecek mesela? Elimize temas etmemesi mümkün değil. Kısacası pr için belki iyi olabilir ama saçma bir telefon unutulup gider
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