Apple gelecek yıl iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor

Birçok kişi daha etkileyici ve yeni modeller karşısında iPhone SE'ye burun kıvırsa da cihaz özellikle küçük telefon seven kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Apple CEO’su Tim Cook da zaten daha önceki açıklamalarında telefonun, şirketin öngördüğünden çok daha iyi bir performans sergilediğini belirtmişti. Bu doğrultuda devam modelinin yolda olduğunu öğrenmemiz pek sürpriz olmadı.

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MacRumors adlı internet sitesi, Barclays analisti Blayne Curtis ve yardımcıları tarafından hazırlanan bir araştırma notunu ele geçirdi. Raporda Apple'ın 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan iPhone SE 2 üzerinde çalıştığı belirtilmiş. Hepsi bununla sınırlı değil. Mevcut modelin tasarımı eski olsa da ikinci nesil iPhone SE'nin yepyeni bir tasarıma sahip olabileceği iddia ediliyor.

Tasarım yenileniyor

iPhone SE bildiğiniz üzere iPhone 5'i temel alan bir tasarımla piyasaya sürülmüştü. Devam modeli ise iPhone 6 ve sonrasında kullanılan daha kıvrımlı tasarımla gelebilir. Tabi şimdilik bu spekülasyonlar için kesin konuşmak zor. Daha önce de Apple'ın iPhone SE 2 üzerinde çalıştığına dair haberler çıkmıştı ancak telefon gerçeğe dönüşmedi. Dolayısı ile gelecek yıl piyasaya sürüleceğine dair de bir garanti yok.

https://www.macrumors.com/2019/05/24/2020-iphones-acoustic-full-screen-touch-id-rumor/