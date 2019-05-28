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Apple gelecek yıl iPhone SE 2'yi piyasaya sürmeyi planlıyor

Yayınlanan yeni bir araştırma notu, Apple'ın beklenenden daha iyi performans sergileyen iPhone SE'nin devam modelini çıkarmayı planladığını ortaya koydu. Yeni tasarımlı iPhone SE 2 için hedef 2020.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Birçok kişi daha etkileyici ve yeni modeller karşısında iPhone SE'ye burun kıvırsa da cihaz özellikle küçük telefon seven kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi. Apple CEO’su Tim Cook da zaten daha önceki açıklamalarında telefonun, şirketin öngördüğünden çok daha iyi bir performans sergilediğini belirtmişti. Bu doğrultuda devam modelinin yolda olduğunu öğrenmemiz pek sürpriz olmadı.
Ayrıca Bkz. "Oppo F ve R serilerinin yerini Reno alıyor"
MacRumors adlı internet sitesi, Barclays analisti Blayne Curtis ve yardımcıları tarafından hazırlanan bir araştırma notunu ele geçirdi. Raporda Apple'ın 2020'de piyasaya sürülmesi planlanan iPhone SE 2 üzerinde çalıştığı belirtilmiş. Hepsi bununla sınırlı değil. Mevcut modelin tasarımı eski olsa da ikinci nesil iPhone SE'nin yepyeni bir tasarıma sahip olabileceği iddia ediliyor.

Tasarım yenileniyor

iPhone SE bildiğiniz üzere iPhone 5'i temel alan bir tasarımla piyasaya sürülmüştü. Devam modeli ise iPhone 6 ve sonrasında kullanılan daha kıvrımlı tasarımla gelebilir. Tabi şimdilik bu spekülasyonlar için kesin konuşmak zor. Daha önce de Apple'ın iPhone SE 2 üzerinde çalıştığına dair haberler çıkmıştı ancak telefon gerçeğe dönüşmedi. Dolayısı ile gelecek yıl piyasaya sürüleceğine dair de bir garanti yok.

https://www.macrumors.com/2019/05/24/2020-iphones-acoustic-full-screen-touch-id-rumor/ Yorum Yaz
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alaz1903 2 hf. en beğenilen
Bu arada tasarım için yapılan yorumlar trajikomik çünkü böyle bir telefon yok şu anda. Habere koyulan görsel kimbilir hangi internet kullanıcısı tarafından yapılan konsept bir tasarım. Dikkat ederseniz eski kasaya photoshopla full çerçeve ve çentik eklenmiş. Ama suç sizde değil asılsız bir görseli gerçekmiş gibi habere taşıyan haber editöründe. DH editörleri bunu çok sık yapıyor ve haberin hiçbir yerinde görselin gerçeği yansıtmadığını belirtmiyor.
Bu arada tasarım için yapılan yorumlar trajikomik çünkü böyle bir telefon yok şu anda. Habere koyulan görsel kimbilir hangi internet kullanıcısı tarafından yapı...
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porsoro 2 hf.
Yerli araba bir İphone SE iki. Bu ikisinin de çıkacağına dair inancımı kaybettim.
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adroid 1 hf.
Donanım haber sağlam clickbait yapmış Apple'den resmi açıklama gelmiş gibi başlık koymuşsunuz.
Neyse zaten Apple'nin kendisi çöp
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pranis 1 hf.
Şu konsept çıksa, harika bir kullanıcı deneyimi olur.
Küçük ekran, çerçeve yok, köşeli tasarım falan.
Ama apple'nin o kadar zeki bir hamle yapacağını düşünmüyorum
Konsept tasarımları applenin tasarımlarından her zaman iyi oluyor.
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RickCooL 1 hf.
Ne zamandır çıkacak bu iş yalan oldu bana kalırsa
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navigator_ 1 hf.
5s die küçümsemeyin kasası efsane bence ve sağlam. Tek sıkıntısı kasa açıklığı oluşuyor zamanla.
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terimer 1 hf.
Ne buyuk yenilik! Ne buyuk yaraticilik! Sahane! Olaganustu!
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Askaparta 2 hf.
Küçükçülere gelsin.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Apple'ın fiyat/performansı en iyi telefonuydu ilk iPhone SE ancak kıymeti pek bilinmedi. Yeni çıkacak cihaz da ufak kasada üst düzey donanım sunar diye düşünüyorum.
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porsoro 2 hf.
Yerli araba bir İphone SE iki. Bu ikisinin de çıkacağına dair inancımı kaybettim.
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WB 2 hf.
Ipod touch kasasinda uctan uca ekran..
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bio technolog 2 hf.
5s in çerçeveyi kaldır sadece ekran kalsın koy yeni cipleri face ıd yi bitti bunu yapmak bu kadar zor değil
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