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Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor

Apple, online mağaza üzerinden 12.9inçlik iPad Pro satın alan kullanıcılara Microsoft 365 Kişisel veya Ev aboneliği satın almalarını öneriyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
2,9b
1
15
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Hatırlayanlar olacaktır 12.9inçlik iPad Pro lansmanında bir Microsoft yetkilisinin çıkıp iPad Pro ile Office 365’in ne kadar iyi bir ikili olduğundan bahsetmişti. Microsoft, bir dönem en büyük rakibi olarak gördüğü Apple’ın etkinliğinde, yeni ürünü anlatmak için sahnede yer alıyordu.

Bu konu teknoloji dünyasını yakından takip eden herkesi hem şaşırtmış hem de dijital dünyanın geldiği noktaya ilişkin yeniden düşünmeye sevk etmişti. Apple her fırsatta iPad Pro’nun kişisel bilgisayarların yerini almasını istediğini, zaman içinde bu durumun gerçekleşeceğine olan inancını vurgulamaktan kaçınmıyor. Kişisel bilgisayar pazarının %80’den fazlasının Windows’un elinde olması da aslında iPad Pro ile Apple’ın öncelikle Microsoft’u tehdit ettiği aşikar. Şimdi bu hamle işi biraz daha ilgi çekici bir noktaya taşıyor.

12.9inçlik iPad Pro’yu satın almak istediğinizde istediğiniz ürünü seçtikten sonra son aşamada aksesuar önerileri yapılıyor. Klavye, kılıf gibi seçeneklerin yanında Üretkenlik başlığı altında 199TL ve 299TL bedelle Microsoft Office de alınabiliyor.

 

Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor
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Office 365 ile Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamaları iOS temelli cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca Microsoft bir takım bulut temelli özellikleri de bu paket içerisinde kullanıcılara sunuyor.

9.7inç ekran boyutuna sahip yeni iPad Pro’yu satın alan kullanıcılar, AppStore’dan Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarını ayrı ayrı ücretsiz olarak indirebiliyor. Tabi ücretsiz indirme sonrasında bulut özelliklerinin tamamından faydalanmak mümkün değil.

Apple, son dönemde satışa sunduğu tüm cihazlar için Pages, Numbers, Keynote gibi ofis uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Buna rağmen Office 365 için bir kapı açılması da hayli ilgi çekici. Office 365’i satın aldığınızda diğer cihazlarınızda da ofis uygulamaları ücretsiz olarak indirilebilir oluyor.


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DH Misafiri 3 yıl
İyi de microsoft office zaten en başında mac bilgisayar için tasarlanmıştır yani ilk office programı mac için yazılmıştır. Burada anormal bir durum yok.
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kadirirdem 3 yıl
yüklü versen ölürsün demi Apple...
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buffon42 3 yıl
Bu fiyatlarla ne bekliyorlar anlamadım. Bıkmadılar insanların kanını emmekten. Zaten bir sürü kaliteli office uygulaması var app store ve google play'de.
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chamicals2 3 yıl
yıllık üyelik olayına ezelden beri uyuz oluyorum . nedir arkadaşım office kullanmak için aylık 20 tl mi verecem yani!
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BluePage 3 yıl
Üniversite öğrencilerine ücretsiz
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BekirTemel 3 yıl
300 lira da ordan ,hımm

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Master_Evil 3 yıl
oldu, 300 lira office'e verelim bide
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woozer 3 yıl
MadSlinger
Yanında yüklü olarak verse ölürdü değil mi? :)

önyüklü gelmesinin bir anlamı yok önemli olan üyelik vermesi
bazı android telefonlarda önyüklü geliyor ama bir işe yaramıyor zaten uygulamalar markette ücretsiz indirebiliyorsun
microfost un office üyeliği pahalı açıkçası şöyle aylık 5 lira filan olsa alınır şu hali ile insanlar diğer alternatiflere yönelir
1 Yanıt Yanıtla
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MadSlinger 3 yıl woozer
woozer

MadSlinger

Yanında yüklü olarak verse ölürdü değil mi? :)

önyüklü gelmesinin bir anlamı yok önemli olan üyelik vermesi
bazı android telefonlarda önyüklü geliyor ama bir işe yaramıyor zaten uygulamalar markette ücretsiz indirebiliyorsun
microfost un office üyeliği pahalı açıkçası şöyle aylık 5 lira filan olsa alınır şu hali ile insanlar diğer alternatiflere yönelir

Demek istediğim zaten oydu, sadece birkaç kelime kesik yazdım. Yüklü olarak gelse ve kutunun içinden bir de 1 yıllık/6 aylık kod çıksa ya da direk üyelik ilk açılışla beraber başlasa ölür müydü? Demek istediğim bu. Ama olmayacağını hepimiz biliyoruz.
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12 Angry Men 3 yıl
Normal microsoft office'ın pek rakibi yok.
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MadSlinger 3 yıl
Yanında yüklü olarak verse ölürdü değil mi? :)
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serkan78689 3 yıl MadSlinger
MadSlinger
Yanında yüklü olarak verse ölürdü değil mi? :)

microsoftla anlasmasi gerekirki apple asla boyle birsey yapmaz.
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There goes your life 3 yıl
microsoft'un saçma reklam çalışmalarından biri daha galaxy s7'dede önyüklü olarak geliyor office programları
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