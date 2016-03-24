Apple, iPad Pro alanlara Office 365 satın almayı öneriyor

Hatırlayanlar olacaktır 12.9inçlik iPad Pro lansmanında bir Microsoft yetkilisinin çıkıp iPad Pro ile Office 365’in ne kadar iyi bir ikili olduğundan bahsetmişti. Microsoft, bir dönem en büyük rakibi olarak gördüğü Apple’ın etkinliğinde, yeni ürünü anlatmak için sahnede yer alıyordu.

Bu konu teknoloji dünyasını yakından takip eden herkesi hem şaşırtmış hem de dijital dünyanın geldiği noktaya ilişkin yeniden düşünmeye sevk etmişti. Apple her fırsatta iPad Pro’nun kişisel bilgisayarların yerini almasını istediğini, zaman içinde bu durumun gerçekleşeceğine olan inancını vurgulamaktan kaçınmıyor. Kişisel bilgisayar pazarının %80’den fazlasının Windows’un elinde olması da aslında iPad Pro ile Apple’ın öncelikle Microsoft’u tehdit ettiği aşikar. Şimdi bu hamle işi biraz daha ilgi çekici bir noktaya taşıyor.

12.9inçlik iPad Pro’yu satın almak istediğinizde istediğiniz ürünü seçtikten sonra son aşamada aksesuar önerileri yapılıyor. Klavye, kılıf gibi seçeneklerin yanında Üretkenlik başlığı altında 199TL ve 299TL bedelle Microsoft Office de alınabiliyor.

Tam Boyutta Gör

Office 365 ile Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamaları iOS temelli cihazlarda kullanılabiliyor. Ayrıca Microsoft bir takım bulut temelli özellikleri de bu paket içerisinde kullanıcılara sunuyor.

9.7inç ekran boyutuna sahip yeni iPad Pro’yu satın alan kullanıcılar, AppStore’dan Word, Excel, PowerPoint ve OneNote uygulamalarını ayrı ayrı ücretsiz olarak indirebiliyor. Tabi ücretsiz indirme sonrasında bulut özelliklerinin tamamından faydalanmak mümkün değil.

Apple, son dönemde satışa sunduğu tüm cihazlar için Pages, Numbers, Keynote gibi ofis uygulamalarını ücretsiz olarak kullanıcılara sunuyor. Buna rağmen Office 365 için bir kapı açılması da hayli ilgi çekici. Office 365’i satın aldığınızda diğer cihazlarınızda da ofis uygulamaları ücretsiz olarak indirilebilir oluyor.