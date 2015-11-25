Apple iPad Pro ilk satış beklentileri yüksek





Apple iPad Pro son kullanıcıdan ziyade biraz daha profesyonellere ve içerik oluşturuculara hitap ediyor. Apple Pencil ekran kalemi ve özel klavyesi ile ofisleri de hedefine alan iPad Pro, uzun süredir iPad ailesindeki boşluğu da doldurmuş oldu.





Yıllardır iPad ve iPad mini ile pazarda yer alan Apple'ın üst seviye profesyonellere hitap eden bir markası yoktu. Bu bakımdan kullanıcılar daha çok Surface Pro gibi alternatiflere yöneliyordu. iPad Pro bu bakımdan yeni kullanıcı kitlesi kazanmaya elverişli bir tablet.





RBC Capital Markets tarafından yapılan analize göre iPad Pro modelinin aylık ortalama bir milyon satış yapacağı öngörülüyor. Yıl bitmeden ise 2 milyon rakamına ulaşmış olacak. iPad ailesinin yılın son çeyreğinde 10 milyon barajının altına düşebileceği konuşuluyordu. Apple eğer ivmeyi korursa, iPad Pro satışları ile toplam rakamı 11 milyona çıkartabilir.





iPad Pro ayrıca firmanın karına da önemli bir katkı yapacak zira fiyatlar 799$'dan başlıyor. Cihaz başına 200$ kar eden Apple yıl sonunda iPad Pro satışlarından 1.6 milyar dolar gelir, 400 milyon dolar civarında net kar elde edebilecek. Microsoft ise son çeyrekte Surface satışlarından 888 milyon dolar gelir elde edebilmişti. Ülkemizde de model 32GB kapasiteli versiyon 2999TL, 128GB kapasiteli versiyon 3599TL ve hücresel destekli versiyon 4099TL şeklinde satışta bulunuyor.

http://www.businessinsider.com/apple-ipad-pro-predicted-sales-2015-11?r=UK&IR=T