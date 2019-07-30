Apple'ın 16 inç MacBook Pro modeli, ince çerçevelerle gelecek

Teknoloji Editörü
Apple'ın bu yıl piyasaya sürmek üzere yeni bir MacBook Pro modeli üzerinde çalıştığı artık su götürmez bir gerçek diyebiliriz. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmese de, Apple'ın planlarını tahmin etme konusunda müthiş bir geçmişe sahip olan analist Ming-Chi Kuo konuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı.
İnce çerçeveli tasarım
DigiTimes'ta yer alan rapora göre Apple'ın önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürmeye hazırlandığı 16 inçlik MacBook Pro modeli daha ince çerçeveli bir tasarımla gelecek. Kuo, bu yeni modelin, ince çerçevelerin etkisiyle de, 15 inçlik MacBook Pro ile aynı ebatlarda olacağını belirtiyor. Ürünün fiyat etiketinin ise kullanıcıları üzeceğini belirtmekte fayda var.Geçtiğimiz günlerdeki haberimizde de duyurduğumuz üzere Apple, 16 inçlik MacBook Pro modelini 3 bin dolardan satışa sunmayı planlıyor. Profesyonellere yönelik olan cihazın özellikle fiyat bakımından tüm kullanıcılara hitap etmeyeceğini söylememiz gerek. Apple'ın ise önümüzdeki günlerde yeni MacBook Pro ile ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.
https://www.digitimes.com.tw/tech/dt/n/shwnws.asp?CnlID=1&id=565184&query=apple+or+%C4%AB%AAG Yorum Yaz Paylaş Tweetle