Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu dizisi SEE'den ilk fragman paylaşıldı

Dijital yayın platformu TV+'ı yakında piyasaya sürmeye hazırlanan, orijinal içeriklerini de yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Bugünkü etkinlikte bazı duyurular yapan şirket,SEE'nin ilk fragmanını paylaştı.başrolünde yer aldığı SEE dizisi uzak bir gelecekte geçiyor. Dizinin dünyası kıyamet sonrası diyebileceğimiz yapıya sahip. Bir virüs nedeniyle. Virüs sonrasında hayatta kalmayı başarabilen insanlar isetamamıyla kaybetmiş. Görme kabiliyetinin artık efsanevi bir şey olarak kabul edildiği bu ilginç dünyada: Görme yeteneğine sahip iki çocuk doğuyor.SEE dizisiApple TV+ ile aynı anda çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV+'ınfiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği duyuruldu. Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor.