Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu dizisi SEE'den ilk fragman paylaşıldı

    Apple TV+'ın yüksek bütçeli orijinal bilim kurgu dizisi SEE'nin ilk fragmanı paylaşıldı. Jason Momoa'lı SEE dizisi 1 Kasım'da TV+ ile aynı anda yayınlanacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    7b
    1
    16
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Dijital yayın platformu TV+'ı yakında piyasaya sürmeye hazırlanan Apple, orijinal içeriklerini de yavaş yavaş ortaya çıkarmaya başladı. Bugünkü etkinlikte bazı duyurular yapan şirket, yüksek bütçeli bilim kurgu dizisi SEE'nin ilk fragmanını paylaştı.


    Jason Momoa'nın başrolünde yer aldığı SEE dizisi uzak bir gelecekte geçiyor. Dizinin dünyası kıyamet sonrası diyebileceğimiz yapıya sahip. Bir virüs nedeniyle neredeyse tüm insanlık yok olmuş. Virüs sonrasında hayatta kalmayı başarabilen insanlar ise görme yeteneklerini tamamıyla kaybetmiş. Görme kabiliyetinin artık efsanevi bir şey olarak kabul edildiği bu ilginç dünyada yüzyıllar sonra bir mucize gerçekleşiyor: Görme yeteneğine sahip iki çocuk doğuyor.

    SEE dizisi 1 Kasım'da Apple TV+ ile aynı anda çıkışını gerçekleştirecek. Apple TV+'ın 4,99 dolarlık fiyat etiketiyle piyasaya sürüleceği duyuruldu. Türkiye fiyatının da birazdan açıklanması bekleniyor. 


    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kulak Misafiri 2 hf. en beğenilen
    İyi de bebeklerin gördüğünü nasıl anlamışlar kafama takıldı
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Dodge 1 hf.
    Bu dizi kacmaz gibi duruyor.
    Apple' in projelerini merak etmiyor degilim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    arghh 1 hf.
    Bebeğin gördüğü şeyi takip edip başını döndürmesinden anlıyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galatas4ray 2 hf.
    Bence güzel bir dizi eleştirme kısmını yayınlandıktan sonra yapın.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    LKLC 2 hf.
    Film değil dizi olacakmış arkadaşlar. Yanlış bilgi için kusura bakmayın, düzelttim şimdi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    hasomen 2 hf.
    Bu dizi diye biliyorum ben
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kulak Misafiri 2 hf. en beğenilen
    İyi de bebeklerin gördüğünü nasıl anlamışlar kafama takıldı
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    tuuruls 2 hf. Kulak Misafiri
    Reklamdaki bebeğin yüz okumayı geçemediği anı diyorsan, bebekten dolayı değil o. Sahibinin yüzü olmadığı için izin vermemiştir.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kebimeva 2 hf. Kulak Misafiri
    Ben de sordum bu soruyu kendime. Sanırım yıllardır görmeyen bebekleri olduğu için göreni ayırt edebilecek yetenekler oluşmuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    asdf_13 2 hf.
    fragmandan gözüktüğü kadarıyla sinematografi netflix dizilerinden çok daha iyi. amazon dizileri ayarında. apple bütçeden kısmamış anlaşılan. umarım hikaye de kaliteli olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 2 hf.
    Bilim nerde ?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    a_y_k_u_t 2 hf.
    Dizi yapılabilir bir senaryosu var gibi geldi film olması üzdü. Ayrıca bu filmi bilim kurgu olarak tanımlamak ne kadar doğru bilemedim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    empire1530 2 hf.
    Gayet kaliteli gözüküyor, merakla bekliyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    deoks +237 KanGörünce Bayılan Vampir +145 Hanzoli +95 Dalette +78 mehmedaltair +76 Fenomenon +71 SC0RPI0N +66 Adoring +64 Farfaraway21 +60 Shagrath +56
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    6980 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    film, Sinema ve Dizi ve
    10 etiket daha see apple tv+ apple tv plus jason momoa dizi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili75,4b
    YouTube Kanalı241b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Razer'dan iPhone 11 için termal soğutma teknolojisine sahip kılıf 2 hf. Mercedes'in elektrikli SUV modeli 2020'de Türkiye'de 2 hf. Wikipedia yasağı hakkında Anayasa Mahkemesi'nden sevk kararı 2 hf. Samsung ve SK Telecom, 5G özellikli 8K TV'ler için ortak çalışacak 2 hf. TENAA onayı alan Redmi 8A'nın görüntüleri yayınlandı 2 hf. Küresel rüzgar türbini siparişleri, yılın ikici çeyreğinde yüzde 111 arttı 2 hf. 48 inç multimedya ekranına sahip Byton M-Byte elektrikli SUV, nihai tasarımıyla Frankfurt'ta 2 hf. Starship'in teslimat robotları Purdue Üniversitesi'nde hizmete başladı 2 hf. Intel, AMD’ye kaybettiği pazar payını doğruladı 2 hf. iPhone 11 Pro modellerinin, daha uzun pil ömrü sunmasının arkasındaki sır 2 hf. Galaxy Fold için geliştiriciler kolları sıvadı 2 hf. Makyajlı 2019 Mitsubishi L200 Türkiye fiyatı ve özellikleri 2 hf. AMD Ryzen 9 3950X çevrimiçi bir satıcıda ortaya çıktı 2 hf. Huawei yeni 65 inç Akıllı TV'sini 19 Eylül'de tanıtacak 2 hf. LG'nin 2019 OLED TV'lerine Nvidia G-Sync desteği geldi 2 hf. Audi'den sıra dışı konsept: AI:Trail quattro 2 hf. Apple Deep Fusion ile mobil fotoğrafçılık çağ atlıyor 2 hf. iPhone 11 serisi karşılaştırması 2 hf. iPhone 11 modellerinin kalbindeki A13 Bionic neler sunuyor? 2 hf. Apple Arcade servisine gelecek oyunlar belli olmaya başladı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın Jason Momoa'lı bilim kurgu dizisi SEE'den ilk fragman paylaşıldı Sonraki Apple Watch Series 5 akıllı saati tanıtıldı 2 hf. iPhone 11 serisi tanıtıldı: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max 2 hf. Apple TV+ Kasım ayında başlıyor 2 hf. 10.2 inç ekrana sahip 7. nesil iPad tanıtıldı 2 hf. Apple Arcade 19 Eylül'de çıkıyor! İşte fiyatı 2 hf. Deepfake ile mücadele etmek isteyen Facebook, kendi deepfake içeriğini hazırlıyor 2 hf. BMW, dev böbrek ızgaralı Concept 4'ü görücüye çıkardı 2 hf. Bakan Soylu açıkladı: Otoyollardaki hız limiti artabilir 2 hf. FIFA 20 demosu çıktı! İşte detaylar 2 hf. Apple yeni iPhone’ları tanıtıyor: Canlı Yayın! 2 hf. TAI’nin yerli dev İHA’sı Aksungur göreve hazırlanıyor 2 hf. Karbondioksiti saf sıvı yakıta dönüştüren reaktör üretildi 2 hf. Mercedes-Benz Vision EQS konsepti tanıtıldı: Geleceğin elektrikli lüks sedanı 2 hf. Baykar’dan dev ortaklık: Motor üretecek! 2 hf. 2020 Land Rover Defender, modern bir 4x4 olarak geri döndü 2 hf. Google Play Pass abonelik hizmeti yakında başlıyor 2 hf. 90'ların popüler bilim kurgu filmi 'Face/Off' yeniden çekiliyor 2 hf. 120000TL'lik oyuncu masası ve fazlası | IFA 2019'da Predator standını geziyoruz 2 hf. Gigabyte ilk kapalı devre sıvı işlemci soğutucusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Google’ın lisanslamadığı Huawei Mate 30 Pro’ya Google Play kur...
    DonanımHaber
    Amiral gemisi Xiaomi Mi 9 Pro 5G tanıtıldı: İşte özellikleri v...
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Turkcell'de cep telefonu kiralama dönemi başladı
    DH Forum
    The Last of Us Part II 21 Şubat 2020'de Türkçe Dublaj ve Altya...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim