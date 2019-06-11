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Sony, 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek

Cep telefonu pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan ve bu nedenle birçok pazardan çekilen Sony, yakında 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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HMD Global'in amiral gemisi Nokia 9 PureView, şu an akıllı telefon piyasasında en fazla arka kameraya (5 adet) sahip akıllı telefon olma özelliğini koruyor. Ama gelen haberlere bakılırsa, Sony yakında bu rekoru kırabilir.

Sony pes etmeye niyetli değil

Akıllı telefon pazarında yıllardır beklediği ivmeyi yakalayamayan ve ürettiği cihazlarla yeni tasarım trendlerini sunmayan Sony, başarısızlığının cezasını birçok pazardan çekilerek çekmişti. Ancak raporlara göre şirket şimdilerde 6 arka kamera sensörüyle birlikte gelecek olan yeni bir Xperia akıllı telefon geliştiriyor. Görselde bu telefonun arka tasarımının nasıl olacağına dair örnek bir kamera yerleşimi görüyorsunuz.
Sony'nin arka kamera kurulumuyla ilgili kesin detaylar şu anda bir sır olsa da, şirketin bu akıllı telefonda bir telefoto kameraya yer vermesi bekleniyor. Raporda ayrıca cihazın iki ön kamerası olacağı da belirtilirken, gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisi sunacağına da dikkat çekilmiş. Cihazın diğer detaylarıyla ilgili bilgileri ise önümüzdeki haftalarda öğrenebileceğiz.

https://twitter.com/Samsung_News_/status/1138162759105961984 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
Arkaya kameralarla Sony yazarlarsa harika olur.
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Dişhekimi06 1 hf. Fenomenon
hocam öyle diyorsunda sony xperia s z z2 xz1 ve sonraki modeller rakiplerinden kat kat iyiydi.(z3(bir nebzer) z4 z5 kötüydü).
Telefon pazarında etik denen oluşum kalmadığı için Japon disiplini ve dayanıklı üretimi, Amerika ve Korenin Parayı ver Reklam ettir, Karşı rakibi kötülettir, çöp çıkarsanda piyasa senindir mantığıyla gitti.
Z2 Apple samsung htc lg rakiplerinden çok daha dolu ve iyi bir cihazdı. Bu cihazla rakiplerinin çok ötesindeydi. ÇERÇEVE ÇERÇEVE ÇERÇEVE dediler. Yukarıda ki tüm markaların cihazlarıda aynı çerçeveye sahipti. Su geçirmezdir stereo hoparlörü vardı gece çekimi s5 tende diğerlerindende daha iyiydi. Editörler kötülemek için kameraya laf attılar TR piyasasında o dönemde akıllı telefonlara ulaşmak şimdiki kadar mümkün olmadığı için ne dedilerse halk yuttu.
Hala eskisi gibi yutturabilecek kandırabilecek olsalar yine yuttururlar. Bu sitenin baş editörü bunu en son P20 Pro videosuyla ve daha sonra Mate 20 Pro videosuyla denedi. Aşırı tepki aldı linç yedi. İlk önce videoyu yayından kaldırdılar(p20 pro) sonra birkaç ay sonra tekrar yayınladılar sonra hepten kaldırdılar videoyu :) Oğlunun elinde p20 kendinin p20 pro vardı.
Donanımhaber ve ülkemizde ki diğer mecralar z2 tanıtıldığı gün ön kamera yok vb. tarzı haber yaptıklarını biliyorum maksat kullanıcı ilk haberi okuduğunda yanlış görsün cihaza ilgisi varsa sönsün HYPE öldürülsün. 1-2 gün sonra haber kaldırılıp orjinaliyle değiştirildi.
xz1 2000tl ye 960fps 720p video çeken fiyatına göre muazzam bir cihazdı. Onun yerine kronik sorunlu Xiaomi Mi6 yı hypeladılar. Xz1 in fotoğraf kalitesi rakiplerinden iyiydi :) Çerçeve diyecek varsa mi6 da çerçeveliydi.
Xzp xz1 gibi cihazlar google pixel ailesinden sonra ilk android 9 güncellemesini alan cihazlar oldu.2018 ekim ayında aldılar Güncellemeyle övünen oneplus ailesi ise 2019 şubat ayında android pie aldı. Sony Xperia ailesi Z den bu yana Android tarafında en iyi güncellemeyi en uzun süre ve en hızlı şekilde Amiral gemilerine veren marka.
Xzp güncellemeyle 1080p 960fps video çeker oldu. 720p den yükseltildi. Bu cihazdan tam 1sene sonra çıkan S9+ 720p 960fps çekebiliyor :) Super slow motion da en iyisi sony sonra samsung, huawei xiaomi oneplus gibi cihazların ki upscale edilerek oluşturulmuş gibi ve çok keyifsiz çekiyor.
HDR ekran
HDR ön Kamera
HDR fotoğraf ve video kaydı.
4K video çekim vurgusu
4K ekran
Su geçirmezlik
metal+cam tasarım kasa
960fps
ilk akıllı klavye ilk akıllı yapay zekalı kamera yazılımı
ilk gürültü engelleme çipine sahip akıllı telefon
vb birçok sistem geliştirdi. Tasarım noktasında samsung S7 ile ön plana çıktı. Apple ın çerçeve mevzusunda hiçbir farkı yoktu. Editörler toplanıp koca markayı, Çerçeve çerçeve diyerek yediler.
XZ2 Premium un özellikleri döneminde çıkan hiçbir cihazda yoktu.
Xperia 1 de rakiplerinden oldukça dolu bir cihaz, Ayrıca 21:9 Ultra Geniş ekrana sahip olduğu için rekabetçi oyunlarda %30-40lık bir görüş alanı artışı var. Netflix i fortnite ı pubg yı 21:9 formata geçmeleri için ücret ödeyip anlaşma yaptı. Bu sitenin baş editörü de netflix içerik koymayacak bekleyin vs diyor :D Bu ne kin ne celal ne saçmalık, Adam para ödeyerek ihale anlaşma usülü iş yapıyor sanarsın. Bir sohbet sırasında arkadaşlarla çay içerken bunu yaparmısınız diye sorup yaparız abi diyip öteleyeceklermiş gibi cahilce konuşuyor.
Youtube da 21:9 içerik sayısı yavaş yavaş artmaya başlar oldu ki zaten ürettikleri telefon 21:9 çekiyor.
4K 10bit HDR10+ BT2020 643ppi OLED Ekran ve HDR ekrana sahip olup HDR 10bit video çeken tek cihazlar hala Sony çatısında.
Bilmeyen düşman, bilipte para alamayanlar daha düşman, Japon elektronik devlerini piyasadan silen reklam sektörünü ve yalanlarını takip edememe olmuştur. Cep telefonu pazarı elektronikte en hızlı hareketli kısa süreli ve tüketilebilir pazar olduğu için insanlar uzun vadeli kullanamamakta, bu yüzden editörler ne derse kabul etmektedir.
hocam öyle diyorsunda sony xperia s z z2 xz1 ve sonraki modeller rakiplerinden kat kat iyiydi.(z3(bir nebzer) z4 z5 kötüydü).Telefon pazarında etik denen ...
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RaptorFX 1 hf.
6 az değil mi ya...
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many@ik 1 hf.
Sony' nin 2 büyük hatası vardı.
1. si kamera. Cidden kamerada hep geriden geldi. Yıllarca ois diye bağırdı millet ama biz eis ile işimizi hallederiz diyip durdular. Onun dışında kamera yazılımı da iyi değildi. Rakipleri bir tık daha iyi işleme yapıyordu. Ayrıca fotoğraf çekim hızı her zaman rakiplerinden gerideydi. Rakiplerinin ürettiği uyduruk telefonlarda bile dokunduğun anda çekiyordu ama sony' nin en iyi telefonu bile öyle değildi.
2. si ve en önemlisi iyi reklam yapamamak oldu. bugün diğer markalar tarafından bas bas bağırılan özelliklerin büyük bir çoğunluğunu ilk sony kullandı ama iyi bir reklam kampanyası yapamadılar. Hala z2 kullanıyorum. Geçenlerde s9+ a baktım telefonda eldiven modu yok. Sony 2014 ten beri kullanmasına rağmen bırakın piyasayı sony kullanıcılarının bile bir kısmı bilmiyor. Hdr ekran, slow motion video, su geçirmelizlik, vs sayamadığım bir sürü özelliği ilk kullanan markadır. Android yazılımı en stabil markadır. Hafıza ağzına kadar dolu bile olsa, telefonu alalı 2 yılı bile geçse yavaşlama olmuyor. İlk çıktığındaki hızını koruyor.
Z2 arka kapak harici sıkıntısız ama yakında gider diye düşünüyorum. 5 yılı bitirdi çünkü. Bazen yeni telefonlara(androidlere) alıcı gözüyle bakıyorum ama hiçbiri içime sinmiyor. Bunu değiştirince yine sony alırdım diyordum ama adamlar çekildi bu sefer.
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DH Misafiri 1 hf.
2014 yılında z1 compact telefon aldım, dile kolay 5 sene aktif olarak KILIFSIZ bir şekilde kullandım. son iki sene bataryasını yeniledim. Ardından bu yıl içerisinde 2.el xiaomi note3 aldım. bi süre xiaomi kullanınca sony nin değerini anladım. daha bir sürü zayıf yönü var, hele kamera konusunda her fotoğraf sonrası pişmanlığım bir kat daha arttı. aldığımın 2-3yüz aşağısına satmak istedim ilanın görüntüleme sayısı bir elin parmaklarını geçmedi.
velhasılı kelam dediklerinde tamamen haklısın
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Dişhekimi06 1 hf. DH Misafiri
hocam mi6 da ağır çöptü meizu pro 7 plus vardı GPU su harici her noktada daha iyiydi millet sd835 diye mi6 ya sarıldı. mi6 ülkemizdeyken Sony Xz1 2000tl idi mi6 ile aynı fiyata her noktada daha iyiydi. xz1 inde revizyon problemi vardı. mi6 nın kronik sorunu daha çoktu. Pro 7 plus sorunsuzdu. Millet gitti Xiaomi aldı :)
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DH Misafiri 1 hf.
tamamen haklısın, yıllarca sony kullanım medyanın gazına gelip xiaomi alınca insan herşeyi anlıyor
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sistemli adam 1 hf.
116 kamera da koysalar fotoğraf konusunda huawei nin tırnağı olamazlar.
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inifiesta 1 hf.
Fazla kamera trendini bırakıp yerine fazla mikrofon veya LED flaş koysunlar. 32 tane ledi yerleştir, A101de satılan 32 ledli ışıldak gibi kullan.
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MS4343 1 hf.
Telefonlarda 2 kameradan fazlası çirkin gozukuyor (istisna olarak Mate 20 pro var diyebiliriz)
Kimse 6 kamera koymayın demiyor ama estetik gorunume de el atmaları lazım....
Şahsen Nokia'nın 5 kameralı telefonunu gördükten sonra, bu tarz fazla kameralı telefonlar göze güzel gözükmüyor.
Ya arka kapağa gızleme (kullanmayınca tamamen kapağın rengını alma), ya da Oppo'nun on kameralarında kullandığı sistem tarzı(kullanmayınca gizlenme) bir şeyi arka kameralara da uygulamaları lazım
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yusufc2012 1 hf.
Yazılım konusunda iyi olamayınca 6 kamera da taksalar fayda etmez. Google'ı takdir ediyorum
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Dişhekimi06 1 hf. yusufc2012
yazılım konusunda zaten iyiler, Sony amiral gemisi alıp kullanmamışsın.
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Giresunlufuk 1 hf.
Bir telefonun 15 kamerasi yoksa alınmaz bu devirde. Sony yine geriden geliyor :)
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kuzgun_ 1 hf.
umarım olay buralara kadar tırmanmaz (görsel firmanın 1 nisan şakasıdır):
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Overkahan 1 hf. kuzgun_
Bir ara çekirdek savaşları vardı.8 ler 12 ler havada uçuşuyordu.Şimdi de kamera savaşları çıktı.O kadar kamera pratikte bir işe yarayacak mı önemli olan o.
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tolyo 1 hf.
Bence 6 kameranın hepsi de arka tarafta olmaz 4 ü arkada 2 si önde toplam 6 kameradır o.
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