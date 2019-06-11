Sony, 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek

Teknoloji Editörü
HMD Global'in amiral gemisi Nokia 9 PureView, şu an akıllı telefon piyasasında en fazla arka kameraya (5 adet) sahip akıllı telefon olma özelliğini koruyor. Ama gelen haberlere bakılırsa, Sony yakında bu rekoru kırabilir.
Sony pes etmeye niyetli değil
Akıllı telefon pazarında yıllardır beklediği ivmeyi yakalayamayan ve ürettiği cihazlarla yeni tasarım trendlerini sunmayan Sony, başarısızlığının cezasını birçok pazardan çekilerek çekmişti. Ancak raporlara göre şirket şimdilerde 6 arka kamera sensörüyle birlikte gelecek olan yeni bir Xperia akıllı telefon geliştiriyor. Görselde bu telefonun arka tasarımının nasıl olacağına dair örnek bir kamera yerleşimi görüyorsunuz.
Sony'nin arka kamera kurulumuyla ilgili kesin detaylar şu anda bir sır olsa da, şirketin bu akıllı telefonda bir telefoto kameraya yer vermesi bekleniyor. Raporda ayrıca cihazın iki ön kamerası olacağı da belirtilirken, gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisi sunacağına da dikkat çekilmiş. Cihazın diğer detaylarıyla ilgili bilgileri ise önümüzdeki haftalarda öğrenebileceğiz.
https://twitter.com/Samsung_News_/status/1138162759105961984 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefon pazarında etik denen oluşum kalmadığı için Japon disiplini ve dayanıklı üretimi, Amerika ve Korenin Parayı ver Reklam ettir, Karşı rakibi kötülettir, çöp çıkarsanda piyasa senindir mantığıyla gitti.
Z2 Apple samsung htc lg rakiplerinden çok daha dolu ve iyi bir cihazdı. Bu cihazla rakiplerinin çok ötesindeydi. ÇERÇEVE ÇERÇEVE ÇERÇEVE dediler. Yukarıda ki tüm markaların cihazlarıda aynı çerçeveye sahipti. Su geçirmezdir stereo hoparlörü vardı gece çekimi s5 tende diğerlerindende daha iyiydi. Editörler kötülemek için kameraya laf attılar TR piyasasında o dönemde akıllı telefonlara ulaşmak şimdiki kadar mümkün olmadığı için ne dedilerse halk yuttu.
Hala eskisi gibi yutturabilecek kandırabilecek olsalar yine yuttururlar. Bu sitenin baş editörü bunu en son P20 Pro videosuyla ve daha sonra Mate 20 Pro videosuyla denedi. Aşırı tepki aldı linç yedi. İlk önce videoyu yayından kaldırdılar(p20 pro) sonra birkaç ay sonra tekrar yayınladılar sonra hepten kaldırdılar videoyu :) Oğlunun elinde p20 kendinin p20 pro vardı.
Donanımhaber ve ülkemizde ki diğer mecralar z2 tanıtıldığı gün ön kamera yok vb. tarzı haber yaptıklarını biliyorum maksat kullanıcı ilk haberi okuduğunda yanlış görsün cihaza ilgisi varsa sönsün HYPE öldürülsün. 1-2 gün sonra haber kaldırılıp orjinaliyle değiştirildi.
xz1 2000tl ye 960fps 720p video çeken fiyatına göre muazzam bir cihazdı. Onun yerine kronik sorunlu Xiaomi Mi6 yı hypeladılar. Xz1 in fotoğraf kalitesi rakiplerinden iyiydi :) Çerçeve diyecek varsa mi6 da çerçeveliydi.
Xzp xz1 gibi cihazlar google pixel ailesinden sonra ilk android 9 güncellemesini alan cihazlar oldu.2018 ekim ayında aldılar Güncellemeyle övünen oneplus ailesi ise 2019 şubat ayında android pie aldı. Sony Xperia ailesi Z den bu yana Android tarafında en iyi güncellemeyi en uzun süre ve en hızlı şekilde Amiral gemilerine veren marka.
Xzp güncellemeyle 1080p 960fps video çeker oldu. 720p den yükseltildi. Bu cihazdan tam 1sene sonra çıkan S9+ 720p 960fps çekebiliyor :) Super slow motion da en iyisi sony sonra samsung, huawei xiaomi oneplus gibi cihazların ki upscale edilerek oluşturulmuş gibi ve çok keyifsiz çekiyor.
HDR ekran
HDR ön Kamera
HDR fotoğraf ve video kaydı.
4K video çekim vurgusu
4K ekran
Su geçirmezlik
metal+cam tasarım kasa
960fps
ilk akıllı klavye ilk akıllı yapay zekalı kamera yazılımı
ilk gürültü engelleme çipine sahip akıllı telefon
vb birçok sistem geliştirdi. Tasarım noktasında samsung S7 ile ön plana çıktı. Apple ın çerçeve mevzusunda hiçbir farkı yoktu. Editörler toplanıp koca markayı, Çerçeve çerçeve diyerek yediler.
XZ2 Premium un özellikleri döneminde çıkan hiçbir cihazda yoktu.
Xperia 1 de rakiplerinden oldukça dolu bir cihaz, Ayrıca 21:9 Ultra Geniş ekrana sahip olduğu için rekabetçi oyunlarda %30-40lık bir görüş alanı artışı var. Netflix i fortnite ı pubg yı 21:9 formata geçmeleri için ücret ödeyip anlaşma yaptı. Bu sitenin baş editörü de netflix içerik koymayacak bekleyin vs diyor :D Bu ne kin ne celal ne saçmalık, Adam para ödeyerek ihale anlaşma usülü iş yapıyor sanarsın. Bir sohbet sırasında arkadaşlarla çay içerken bunu yaparmısınız diye sorup yaparız abi diyip öteleyeceklermiş gibi cahilce konuşuyor.
Youtube da 21:9 içerik sayısı yavaş yavaş artmaya başlar oldu ki zaten ürettikleri telefon 21:9 çekiyor.
4K 10bit HDR10+ BT2020 643ppi OLED Ekran ve HDR ekrana sahip olup HDR 10bit video çeken tek cihazlar hala Sony çatısında.
Bilmeyen düşman, bilipte para alamayanlar daha düşman, Japon elektronik devlerini piyasadan silen reklam sektörünü ve yalanlarını takip edememe olmuştur. Cep telefonu pazarı elektronikte en hızlı hareketli kısa süreli ve tüketilebilir pazar olduğu için insanlar uzun vadeli kullanamamakta, bu yüzden editörler ne derse kabul etmektedir.