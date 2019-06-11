Sony, 6 arka kameraya sahip bir akıllı telefon piyasaya sürecek

HMD Global'in amiral gemisi Nokia 9 PureView, şu an akıllı telefon piyasasında en fazla arka kameraya (5 adet) sahip akıllı telefon olma özelliğini koruyor. Ama gelen haberlere bakılırsa, Sony yakında bu rekoru kırabilir.

Sony pes etmeye niyetli değil

Akıllı telefon pazarında yıllardır beklediği ivmeyi yakalayamayan ve ürettiği cihazlarla yeni tasarım trendlerini sunmayan Sony, başarısızlığının cezasını birçok pazardan çekilerek çekmişti. Ancak raporlara göre şirket şimdilerde 6 arka kamera sensörüyle birlikte gelecek olan yeni bir Xperia akıllı telefon geliştiriyor. Görselde bu telefonun arka tasarımının nasıl olacağına dair örnek bir kamera yerleşimi görüyorsunuz.

Sony'nin arka kamera kurulumuyla ilgili kesin detaylar şu anda bir sır olsa da, şirketin bu akıllı telefonda bir telefoto kameraya yer vermesi bekleniyor. Raporda ayrıca cihazın iki ön kamerası olacağı da belirtilirken, gelişmiş bir yüz tanıma teknolojisi sunacağına da dikkat çekilmiş. Cihazın diğer detaylarıyla ilgili bilgileri ise önümüzdeki haftalarda öğrenebileceğiz.

https://twitter.com/Samsung_News_/status/1138162759105961984