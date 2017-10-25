Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı

Akıllı telefon serisine kablosuz şarj özelliği kazandıran Apple, Yeni Zelanda merkezli bir şirket olan PowerbyProxi'yi açıklanmayan bir bedel karşılığında satın aldı. Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre Apple, Qi kablosuz standardını temel alan kablosuz şarj teknolojileri konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi bünyesine kattı.

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Auckland'lı girişimci Fady Mishriki tarafından 2007 yılında kurulan şirket insanların cep telefonu gibi günlük hayatta sıklıkla kullandıkları cihazları fişe takmadan şarj edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Raporda şirketin şu anda 55 çalışan istihdam ettiği ve kablosuz şarj ile ilgili 300'den fazla patente sahip olduğu da yer alıyor.

Apple'ın Donanım Mühendisliği'nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Riccio, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "PowerbyProxi ekibi, kablosuz bir gelecek yaratmak için Apple'ın çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Apple'ın kablosuz şarj standı "AirPower" seneye gelecek

Teknoloji devi geçen ay iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X ile birlikte kablosuz şarj teknolojisini de duyurmuştu. Bu cihazlar, Belkin ve mophie'nin Apple Yetkili Bayilerinden temin edilebilen iki yeni kablosuz şarj matı dahil olmak üzere Qi standardını destekleyen şarj aksesuarlarıyla şarj edilebiliyor.

Şirket kendi tasarımı olan ve 2018 yılında piyasaya sürülecek AirPower isimli kablosuz şarj standıyla ilgili ön bilgi de vermiş durumda. AirPower sayesinde iPhone 8, iPhone 8 Plus veya iPhone X sahipleri Apple Watch Series 3 ve AirPods için sunulan kablosuz şarj kutusu da dahil olmak üzere aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilecekleri geniş bir şarj alanına sahip olacaklar.

Şu anda, iPhone 8 modelleri üçüncü taraf pedlerle şarj edilebiliyor ancak aktarım gücü 5 watt ile sınırlandırılmış durumda.

https://www.slashgear.com/apple-proves-wireless-charging-commitment-buys-powerbyproxi-25505334/