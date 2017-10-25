Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı

Yeni nesil iPhone modellerine kablosuz şarj teknolojisini ekleyen Apple, kablosuz şarj teknolojileri konusunda uzmanlaşmış ve 300'den fazla patente sahip olan PowerbyProxi'yi satın aldı.
1 yıl
2,6b
1
8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Akıllı telefon serisine kablosuz şarj özelliği kazandıran Apple, Yeni Zelanda merkezli bir şirket olan PowerbyProxi'yi açıklanmayan bir bedel karşılığında satın aldı. Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre Apple, Qi kablosuz standardını temel alan kablosuz şarj teknolojileri konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi bünyesine kattı.
Ayrıca Bkz. "Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor"
Auckland'lı girişimci Fady Mishriki tarafından 2007 yılında kurulan şirket insanların cep telefonu gibi günlük hayatta sıklıkla kullandıkları cihazları fişe takmadan şarj edebilmelerine yardımcı olmak amacıyla faaliyet gösteriyor. Raporda şirketin şu anda 55 çalışan istihdam ettiği ve kablosuz şarj ile ilgili 300'den fazla patente sahip olduğu da yer alıyor.
Apple'ın Donanım Mühendisliği'nden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dan Riccio, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "PowerbyProxi ekibi, kablosuz bir gelecek yaratmak için Apple'ın çalışmalarına büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

Apple'ın kablosuz şarj standı "AirPower" seneye gelecek

Teknoloji devi geçen ay iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X ile birlikte kablosuz şarj teknolojisini de duyurmuştu. Bu cihazlar, Belkin ve mophie'nin Apple Yetkili Bayilerinden temin edilebilen iki yeni kablosuz şarj matı dahil olmak üzere Qi standardını destekleyen şarj aksesuarlarıyla şarj edilebiliyor.
Şirket kendi tasarımı olan ve 2018 yılında piyasaya sürülecek AirPower isimli kablosuz şarj standıyla ilgili ön bilgi de vermiş durumda. AirPower sayesinde iPhone 8, iPhone 8 Plus veya iPhone X sahipleri Apple Watch Series 3 ve AirPods için sunulan kablosuz şarj kutusu da dahil olmak üzere aynı anda 3 farklı cihazı şarj edebilecekleri geniş bir şarj alanına sahip olacaklar.
Şu anda, iPhone 8 modelleri üçüncü taraf pedlerle şarj edilebiliyor ancak aktarım gücü 5 watt ile sınırlandırılmış durumda.

https://www.slashgear.com/apple-proves-wireless-charging-commitment-buys-powerbyproxi-25505334/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
omondoles 1 yıl en beğenilen
Şahsi fikrim telefon elimdeyken şarj etmeyen bir teknoloji tam olarak kablosuz şarj değildir. Mutlaka oraya doğru gidecektir ama bu şarj mantığında telefon şarjdayken kullanamıyorsun bile ..
Şahsi fikrim telefon elimdeyken şarj etmeyen bir teknoloji tam olarak kablosuz şarj değildir. Mutlaka oraya doğru gidecektir ama bu şarj mantığında telefon şar...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
omondoles 1 yıl en beğenilen
Şahsi fikrim telefon elimdeyken şarj etmeyen bir teknoloji tam olarak kablosuz şarj değildir. Mutlaka oraya doğru gidecektir ama bu şarj mantığında telefon şarjdayken kullanamıyorsun bile ..
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmckr 1 yıl omondoles
Aynı şekilde düşünüyoruz. Hatta kablosuz şarj teknolojisi bu durumdayken kablolu şarj etmenin çok daha mantıklı olduğunu düşünüyorum.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smsngneveriphone4ever 1 yıl
Beats i satın aldı kutunun içerisinden çıkan kulaklık ne yazık ki halen aynı kulaklık aynı şey bu firma içinde geçerli kendi ürünlerinin yanında pazarlamaya devam..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 1 yıl
ilk yapılmışcasına apple diye satın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 1 yıl
Apple daha geçen yıl çıkan 7 plusı bile çıkarttığı ios11 ile fırlattı attı ya daha ne yapsa boş.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
galaxyg 1 yıl deoks
deoks
Apple daha geçen yıl çıkan 7 plusı bile çıkarttığı ios11 ile fırlattı attı ya daha ne yapsa boş.

Ios 11 de iphone 7 plıs gayet stabil çalışıyo gibi gözlemledim ben ama ?
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ameliyatlarda robot kullanımı ameliyatın sonucunu etkilemiyor 1 yıl 10 soruda Turkcell'in yeni arama motoru Yaani hakkında merak edilenler 1 yıl Uber kendi kredi kartını kullanıma sunuyor 1 yıl Facebook'ta 4K video testleri başladı 1 yıl Sony Xperia Hello robot hoparlör duyuruldu 1 yıl NuTonomy firmasını satın alan Delphi otonom sürüş yarışında iddialı 1 yıl Vadaa ve Selpak fili gibi eşsiz karakterlerin tasarımcısı Ozan Kaygısız ile buluştuk 1 yıl Apple, iPhone X'in üretimi için kolaya kaçtı iddiası [Güncelleme] 1 yıl Daimler elektrikli kamyonunu Tesla'dan önce sahneye çıkardı 1 yıl Google Lens ilk nesil Pixel telefonlarına geldi 1 yıl Rusya'nın yeni nükleer füzesi Satan 2 test için hazır 1 yıl 8 çekirdek 16 izlekli devler kapışıyor! i7 7820X vs Ryzen 7 1800X! 1 yıl Apple'ın Safari tarayıcısı artık daha az bellek tüketiyor 1 yıl Milli işletim sistemi Pardus tekrar ayağa kaldırıldı 1 yıl Samsung, kablosuz şarj menzilini arttıran yeni bir patent başvurusunda bulundu 1 yıl Türk yapımı PC oyunu Tartarus 21 Kasım'da çıkacak 1 yıl Yeni nesil Sony robot köpek gelecek yıl bizlerle 1 yıl iMac Pro için AMD Radeon Pro Vega üretimi hızlanıyor 1 yıl Apple CEO'su Tim Cook görevini bırakmaya mı hazırlanıyor? 1 yıl Yerli jet motoru için anlaşma tamam, çalışmalar başlıyor! 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Apple kablosuz şarj konusunda uzmanlaşmış PowerbyProxi'yi satın aldı Sonraki Bad Rabbit fidye yazılımı Türkiye'yi de hedef alıyor 1 yıl Nintendo'nun Animal Crossing oyunu kamp temasıyla mobil platforma geliyor 1 yıl Teknotel Kurumsal Kısa 1 yıl Bitcoin'de yeni çatallanma: Bitcoin Gold ortaya çıktı 1 yıl Dünyanın ilk raysız treni denemelere başladı 1 yıl Netflix'ten Stranger Things için Barış Manço'lu fragman 1 yıl Instagram canlı yayınlarına yeni bir özellik eklendi 1 yıl AMD yıllar sonra kara geçmeyi başardı 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi dünyanın en hızlı alerji testini onayladı 1 yıl Yerli arama motoru Yaani resmen tanıtıldı! İşte tüm detaylar: 1 yıl HTC U11 Plus kablosuz şarj özelliğiyle mi geliyor? 1 yıl Huawei sadece 9 ayda 100 milyon akıllı telefon sattı 1 yıl MasterCard'dan blockchain tabanlı ödeme imkanı 1 yıl Yerli insansız su altı gözlem aracını inceledik 1 yıl Apple ve Samsung arasındaki patent davası sil baştan 1 yıl Singapur'da yeni otomobil ve motosikletler trafiğe çıkamayacak 1 yıl Dünyanın ilk mikroçipi 600 bin dolara satılıyor 1 yıl Call of Duty: WW2'nin PS4 versiyonu Xbox One'dan iki kat fazla alan kaplayacak 1 yıl Kamu kurumlarının F klavyeye geçişi yıl sonuna kadar tamamlanacak 1 yıl Razer'dan PS4'e kulaklık | Razer Tiamat 2.2 v2 inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim