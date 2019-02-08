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Apple kendi modemini geliştirmek için kolları sıvadı

Son dönemde modem tedariği konusunda hukuki mücadeleye gidecek kadar kavgalar yaşayan Apple artık bu işi kendisi yapmaya karar verdi. Şirket içi değişim bunu işaret ediyor.
3 ay
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Uzun süre Qualcomm’dan modem tedariği yaptıktan sonra yaşadığı hukuki sıkıntılar Apple’ı zor durumda bıraktı. Qualcomm ile olan davalar nedeniyle modem tedarik edememesi ve Intel’e yönelmesi, sonrasında Intel’in tek başına yetemeyeceğini anladığı için Samsung veya MediaTek ile temasa geçmesi özelleştirilmiş bir yapıyı zorunlu kılıyor.

En ciddi adım

Apple’ın kendi modemini tasarlamak istediği bir süredir konuşuluyor ancak bugüne kadar ciddi bir hareket görülmemişti. Bu hafta yaşanan bir görev değişikliği Apple’ın artık proje için kolları sıvadığını gösteriyor.

Ayrıca Bkz. "Group FaceTime hatasını gideren iOS 12.1.4 güncellemesi yayınlandı"

Reuters tarafından elde edilen bilgilere göre Apple’ın modem geliştirme ekibi donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji’ye emanet edildi. Srouji yaklaşık 10 yıldır şirket bünyesinde çalışıyor ve özelleştirilmiş A serisi yonga setlerinde büyük emeği var.

Daha önce bu ekip tedarik zinciri ile temasta olan kablosuz sistem tasarımı bölümü başkanı Ruben Caballero yönetimi altındaydı. Yapılan değişikliğin özelleştirilmiş modem projesinin başlatıldığı yorumlarına sebep oldu. Zira aynı dönemde sürücüsüz araç ve zengin gerçeklik gözlüğü projelerinde küçülmeler yaşandığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Apple’ın 2020 yılına kadar Intel ile modem konusunda ortaklığının olduğu biliniyor. Hatta yanına Samsung veya MediaTek firmalarından birisinin daha eklenmesi planlanıyor. Özelleştirilmiş modem ise en erken 2021 yılında hayata geçebilecek.

Elbette Apple’ın bir anda tüm iPhone ve iPad modellerini özelleştirilmiş modem ile donatmasını beklemek gerçekçi olmaz. Firma ilk etapta bir veya iki modelde deneme yapacaktır. Hatta ilk olarak iPad modellerinde kullanılacağını bile tahmin edebiliriz. Sonraki yıllarda kademeli bir geçiş olacaktır.

 

https://www.phonearena.com/news/apple-in-house-iphone-modem-chip-design-report_id113498 Yorum Yaz
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tanerss 3 ay en beğenilen
Yeni modemi yaptıklarında ise çiğnedikleri patentler yüzünden davalık olacaklar.
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erturkcan2 2 ay
Modemi de artık ayriyetten satarlar...
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aozgec 3 ay
eğer işlemcinin ile birlikte tek bir devre yaparlarsa telefon devresi daha da küçülür
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esmerbuyucu 3 ay
İşin ucunda A serisi işlemcilerden sorumlu kişiler varsa Apple'ın kendi üretim modemleriyle de sektör seviyesine gelebileceklerine şüphe yok 👍🏼
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MaSSive 3 ay
İphone xs max ın kırılan arka kasa panelinin,değişimi için 300 dolar isteyen bir firma ,değil modem ,kendi otomobilini üretse alınmaz.
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Askaparta 3 ay
Başkasına yaptırıp kazıklarken kendi yaparsa baltalar artık.
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LittleMonster 3 ay
Qualcommdan çaldığı bilgilerle yapar artık güzel bir şeyler :DDD eee ne de olsa alışık senelerdir anroid ve samsungtan bir şeyler çalmaya
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tanerss 3 ay en beğenilen
Yeni modemi yaptıklarında ise çiğnedikleri patentler yüzünden davalık olacaklar.
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ezimuse 3 ay
Dandik intel modemden kurtulsun da bir an önce.
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