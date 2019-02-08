Apple kendi modemini geliştirmek için kolları sıvadı

Uzun süre Qualcomm’dan modem tedariği yaptıktan sonra yaşadığı hukuki sıkıntılar Apple’ı zor durumda bıraktı. Qualcomm ile olan davalar nedeniyle modem tedarik edememesi ve Intel’e yönelmesi, sonrasında Intel’in tek başına yetemeyeceğini anladığı için Samsung veya MediaTek ile temasa geçmesi özelleştirilmiş bir yapıyı zorunlu kılıyor.

En ciddi adım

Apple’ın kendi modemini tasarlamak istediği bir süredir konuşuluyor ancak bugüne kadar ciddi bir hareket görülmemişti. Bu hafta yaşanan bir görev değişikliği Apple’ın artık proje için kolları sıvadığını gösteriyor.

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Reuters tarafından elde edilen bilgilere göre Apple’ın modem geliştirme ekibi donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Johny Srouji’ye emanet edildi. Srouji yaklaşık 10 yıldır şirket bünyesinde çalışıyor ve özelleştirilmiş A serisi yonga setlerinde büyük emeği var.

Daha önce bu ekip tedarik zinciri ile temasta olan kablosuz sistem tasarımı bölümü başkanı Ruben Caballero yönetimi altındaydı. Yapılan değişikliğin özelleştirilmiş modem projesinin başlatıldığı yorumlarına sebep oldu. Zira aynı dönemde sürücüsüz araç ve zengin gerçeklik gözlüğü projelerinde küçülmeler yaşandığı da dikkatlerden kaçmamıştı.

Apple’ın 2020 yılına kadar Intel ile modem konusunda ortaklığının olduğu biliniyor. Hatta yanına Samsung veya MediaTek firmalarından birisinin daha eklenmesi planlanıyor. Özelleştirilmiş modem ise en erken 2021 yılında hayata geçebilecek.

Elbette Apple’ın bir anda tüm iPhone ve iPad modellerini özelleştirilmiş modem ile donatmasını beklemek gerçekçi olmaz. Firma ilk etapta bir veya iki modelde deneme yapacaktır. Hatta ilk olarak iPad modellerinde kullanılacağını bile tahmin edebiliriz. Sonraki yıllarda kademeli bir geçiş olacaktır.