Apple orijinal filmleri için Oscar avcısı A24 ile anlaştı

Son dönemde teknoloji ve internet şirketleri için de cazip bir pazar haline gelen orijinal içerik alanına yönelen Apple, orijinal dizilerden sonra ilk orijinal filmleri için de hazırlıklara başladı. Bu alanda Netflix ve Amazon gibi dijital platformlara rakip olmaya hazırlanan Apple, orijinal filmleri konusunda rakiplerinden farklı bir strateji izliyor.

Netflix ve Amazon orijinal filmlerini hazırlamak için kendi yapım şirketlerini kurarken, Apple, Hollywood'un kendini kanıtlamış film stüdyoları ile çalışmayı tercih ediyor. Variety'nin haberine göre Apple, bağımsız film stüdyosu A24 ile uzun yıllar sürecek bir ortaklığa imza attı.

Yapımcılığını üstlendiği övgü toplayan filmler ile dikkat çeken A24, son yıllarda Oscar yarışında sık sık ön plana çıkıyor. Stüdyonun son dönemde yayımladığı dikkat çekici filmler arasında Moonlight, Lady Bird, Room, The Disaster Artist, The Witch, The Lobster, Ex-Machina ve Hereditary yer alıyor.

Bu yılın başında çıkan haberlerde Apple'ın sinema dünyasına girmek istediği ve A24'ü satın alabileceği iddia edilmişti. Ancak görünen o ki Amerikalı teknoloji devi şimdilik A24 ile birlikte çalışmakla yetinecek.

https://variety.com/2018/film/news/apple-a24-films-1203029800/