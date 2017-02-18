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Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı

Apple, akıllı telefonların dokunmatik ekranının parmak izi okuyabilmesini mümkün kılan teknolojinin patentini aldı. Şirketin bu teknolojiyi kullanıp kullanmayacağı henüz bilinmiyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,7b
1
23
Cep Telefonları
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı
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iPhone’un tasarımında ciddi değişiklikler yapmayı düşünen Apple, birkaç sene içerisinde akıllı telefonun Home tuşunu kaldırmayı hedefliyor. Söylentilere göre iPhone 8’in Home tuşunu dokunmatik bir panel gibi tasarlayacak olan şirket, Home tuşundan tamamen kurtulabilmesini mümkün kılacak yeni bir patent aldı.

Patentin içeriğine göre Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisi geliştirmeyi başardı. Bu teknolojiyle üretilen akıllı telefonlar, ekranlarından ötürü parmak izi okuma sensörüne ihtiyaç duymayacaklar.

Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı
 

U.S. Patent and Trade Office tarafından paylaşılan ve AppleInsider tarafından gündeme getirilen patent, Apple’ın birkaç senedir üzerinde çalıştığı bir teknoloji. İlk iPhone’dan beri Home tuşundan vazgeçemeyen ve seneler içerisinde Home tuşunun işlevselliğini değiştiren Apple, bu patent sayesinde Home tuşunu kaldırabilecek ve daha büyük ekranlı akıllı telefonlar üretmeye odaklanabilecek.

Apple bu patenti kullanacak mı? 

Şunu unutmamak gerekiyor ki, Apple aldığı her patenti kullanma taraftarı değil. Patentte bahsedilen donanımın üretim maliyeti, müşterilerin bu teknoloji hakkındaki fikirleri gibi etkenlerden ötürü Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekranları bir süre daha kullanmayabilir. Ancak diğer akıllı telefon üreticilerinin de buna benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabileceğini unutmamak gerek.


http://www.digitaltrends.com/mobile/apple-iphone-screen-fingerprint-scanner-patent/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
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0MG90 2 yıl en beğenilen
Sony 5 yıl önce patenti almıştı
bbc.com/...
1 Yanıt Yanıtla +34
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Siyahbeyaz 2 yıl
iPhone haberi ve gözlerim Ekrem71'i aradı.
1 Yanıt Yanıtla +10
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SCWS 2 yıl 12 Angry Men
Orijinalden alıntı: 12 Angry Men

Orijinalden alıntı: sarahaten
Tam tersi oluyor. Patentler sayesinde firmaların emeği korunduğu için Ar-Geye para harcıyorlar. Patentler olmasa herkes birisi üretsin de ondan kopyalar geçinirim mantığıyla hareket edeceğinden AR-GE olmaz. AR-GE ye para harcamam diyorlarsa patenti kullanmak için Apple'a gerekli ödemeyi yapacaklar.

Ne alakası var, telefonda kamera serbest herkes bir birinden kamera mı kopyalıyor ? Yoksa her yıl kameralarını daha da gelıstırıyorlar mı ? Sanırım bır bırımızı tam anlamadık, benım demek ıstedıgım ekrana gomulu parmak ızını apple dan baska fırma yapamayacak patentını aldıgı ıcın. Sadece apple yapacaksa teknolojı nasıl gelısecek ? Dıger markalar kasanın arkasına mı parmak ızı sensoru koysunlar ne kadar saçma ama.

Karşıdakinin fikrine katılmayınca ne alakası var gibi sığ bir cümle kurup karşıdakinin düşüncelerini yanlışa çıkardığını düşünmenin ne faydası var? Neredeyse iki yüz sene önce bulunan kamera artık anonimleşmiş bir teknoloji ama kamera diye genellediğimiz teknoloji kendi içinde patentler barındırır diğer markalar onları kopyalayamaz, sarahaten nickli arkadaşa katılıyorum teknoloji var olanı kopyalamakla değil yeni bir fikirle veya mevcudun dallanmasıyla gelişir, apple'ın yaptığını birebir kopyalayamayan diğer üreticiler değişik yöntemlere başvuracaktır bu da teknolojinin gelişmesine fayda sağlayacaktır, zaten bir patent elde en fazla 20 sene tutulabilir, sonunda kimseye kalmaz, teknolojiye fayda sağlasın sağlamasın fikri mülkiyet hakkına saygı gösterilmelidir sonuçta o buldu ve ona aittir, yasalar mutlak teknolojinin gelişmesi üzerine kurulu olmadığı için üzgünüm ama yapacağımız bir şey yok.
Orijinalden alıntı: 12 Angry MenOrijinalden alıntı: sarahatenTam tersi oluyor. Patentler sayesinde firmaların emeği korunduğu için Ar-Ge...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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xmen121 2 yıl
Güzel olmuş
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likeablex 2 yıl
Devam Apple. :)
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senjido 2 yıl
sony'nin aldığı patent apple'ınki ile birse apple nasıl patent almış oluyor? Ayrıca sony'nin 5 yıldır bir şey çıkardığını görmüyorum. Demek ki patent almak yetmiyormuş.
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kankixx123 2 yıl
İşte Apple ile Samsung farkı. Samsung yapar kullanır ama patentini kolay kolay almaz, Apple alır ve dava açar sürekli (çünkü paragözler). İris tarayıcıyı belki de başka firmalar da kullanmıştır bilmiyorum ama Samsung deneyip kullandı ve patentini almadı şimdi ise Apple dahil diğer firmalar iris tarayıcıyı telefona getirmeyi düşünüyorlar. İlk parmaz izi S8'de gelir diye söyleniyordu ve Samsung isteseydi kullanabilirdi. Ancak Apple patentini alıp şimdi Samsung'a patent davası açacaktı. Sony konuşmaya bile gerek yok. Adamlar yapıyor. Zamanında müzik ve ses sistemleri konusunda (özellikle transistörün yayılması ve hoparlör konusunda) öncüler. Diğerleri mp3 formatını yapıp kullanırken Sony hep kendi ekosistemini oluşturmaya çalıştı. Farklı formatlar kullandı (kendi müzik formatı). Tamam belki başarılı olamadı, pazarlaması olmadığı için piyasaya yayılamadı ama hep uğraştı. Şu anda kullandığım bütün ses sistemleri Sony marka. Kulaklığım dahil.
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Kerim5100 2 yıl
İNOVEYŞIN...
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Leingrad 2 yıl
şimdi patenti alıp üretebiliyorsa iphone 15'e yenilkçi teknoloji diye anca kullanır
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snotty0106 2 yıl
dogmamış bebege don biçme iphone 8
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koyunsavar 2 yıl
Nereye yazacağım bilmiyorum ama mobil versiyondan resim eklenip gorderilemiyor artık resim ekliyorum göndere basinca resimler kayboluyor kim tamir edecek bunu?
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0MG90 2 yıl en beğenilen
Sony 5 yıl önce patenti almıştı
bbc.com/...
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V4LKyR 2 yıl 0MG90
0MG90

Sony 5 yıl önce patenti almıştı

bbc.com/...

İşte SONY farkı.

SONY böyledir işte. ADAMIN AKLINI ALIR.

SONY.
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xnoname 2 yıl
Şu home tuşu 3 nesildir kalkacak :)
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