Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisinin patentini aldı

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iPhone’un tasarımında ciddi değişiklikler yapmayı düşünen Apple, birkaç sene içerisinde akıllı telefonun Home tuşunu kaldırmayı hedefliyor. Söylentilere göre iPhone 8’in Home tuşunu ’un tasarımında ciddi değişiklikler yapmayı düşünen, birkaç sene içerisinde akıllı telefonunhedefliyor. Söylentilere göre iPhone 8’in Home tuşunu dokunmatik bir panel gibi tasarlayacak olan şirket, Home tuşundan tamamen kurtulabilmesini mümkün kılacak yeni bir patent aldı.

Patentin içeriğine göre Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekran teknolojisi geliştirmeyi başardı. Bu teknolojiyle üretilen akıllı telefonlar, ekranlarından ötürü parmak izi okuma sensörüne ihtiyaç duymayacaklar.

U.S. Patent and Trade Office tarafından paylaşılan ve AppleInsider tarafından gündeme getirilen patent, Apple’ın birkaç senedir üzerinde çalıştığı bir teknoloji. İlk iPhone’dan beri Home tuşundan vazgeçemeyen ve seneler içerisinde Home tuşunun işlevselliğini değiştiren Apple, bu patent sayesinde Home tuşunu kaldırabilecek ve daha büyük ekranlı akıllı telefonlar üretmeye odaklanabilecek.

Apple bu patenti kullanacak mı?

Şunu unutmamak gerekiyor ki, Apple aldığı her patenti kullanma taraftarı değil. Patentte bahsedilen donanımın üretim maliyeti, müşterilerin bu teknoloji hakkındaki fikirleri gibi etkenlerden ötürü Apple, parmak izi okuyabilen dokunmatik ekranları bir süre daha kullanmayabilir. Ancak diğer akıllı telefon üreticilerinin de buna benzer bir teknoloji üzerinde çalışıyor olabileceğini unutmamak gerek.

http://www.digitaltrends.com/mobile/apple-iphone-screen-fingerprint-scanner-patent/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds