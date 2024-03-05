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    Euro NCAP, otomobillerde fiziksel düğmelerin olmasını istiyor

    Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performansını değerlendiren bağımsız kurum Euro NCAP, güvenlik nedeniyle otomobillerde fiziksel düğmelerin geri dönmesini istiyor.
    Euro NCAP, otomobillerde fiziksel düğmelerin olmasını istiyor Tam Boyutta Gör
    Otomotiv endüstrisi son yıllarda hızlı bir gelişim ve ilerleme içerisinde. Elektrikli otomobillerle gelen “modernlik” kavramı her ne kadar daha sürdürülebilir otomotiv teknolojilerinin hayatımıza girmesini sağlasa da bazı önemli şeylerin de hayatımızdan çıkmasına önayak oldu. Artık çoğu modern otomobilde devasa dokunmatik ekranlar bulunurken fiziksel düğme sayısının ise azaldığını veya hiç olmadığını görüyoruz. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performansını değerlendiren bağımsız kurum Euro NCAP, bu konuda yaptığı açıklamada 2026 yılında, bazı kontrollerin fiziksel olmaması halinde araçların puanlarının düşürüleceğini söyledi.

    Euro NCAP, fiziksel düğmeleri geri istiyor

    Euro NCAP'in stratejik gelişim direktörü Matthew Avery’e göre dokunmatik ekranların aşırı kullanımı sektör genelinde bir sorun haline gelmiş durumda. Avery, neredeyse her üreticinin temel kontrolleri merkezi dokunmatik ekranlara taşıdığını ve bu nedenle sürücülerin sürekli gözlerini yoldan ayırmak zorunda kaldığını söylüyor. Bu da haliyle dikkat dağınıklığı oluşturuyor ve kaza riskini artırıyor.

    Euro NCAP, otomobil, fiziksel düğme Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre 2026’da yapılacak yeni Euro NCAP testleri, üreticilerin temel işlevler için ayrı, fiziksel kontroller kullanmaya teşvik edecek. Böylelikle sürücülerin dokunmatik ekrana bakması gerekmeyecek ve kas hafızasıyla birlikte temel kontrollere sezgisel olarak erişilebilecek. Öte yandan Euro NCAP, her şeyin fiziksel düğme olmasını istemiyor ancak sinyaller, dörtlüler, silecekler, korna, eCall gibi SOS özellikleri için düğmeleri talep ediyor.

    Ancak Euro NCAP, resmi bir devlet kurumu değil ve taleplerinin bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Öte yandan üreticilerin Euro NCAP’ten beş yıldızlı güvenlik puanı almaları kendileri için güçlü bir pazarlama noktası olarak görülüyor. Kısaca, 5 yıldız isteniyorsa temel kontroller için fiziksel düğmelere dönüş yapılabilir.

    Son olarak, geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, fiziksel düğmelerin mi yoksa dokunmatik ekranların mı daha iyi olduğunu ortaya koymuştu. Yapılan testlerde sürücülerin araç kontrollerini ne kadar sürede gerçekleştirdiği (klima, radyo, yol bilgisayarı vb. kontroller) ölçülmüştü. Fiziksel düğmelere sahip olan araçlar tüm kategorilerde lider olmuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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