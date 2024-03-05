Euro NCAP, otomobillerde fiziksel düğmelerin olmasını istiyor

Euro NCAP, fiziksel düğmeleri geri istiyor
Euro NCAP'in stratejik gelişim direktörü Matthew Avery’e göre dokunmatik ekranların aşırı kullanımı sektör genelinde bir sorun haline gelmiş durumda. Avery, neredeyse her üreticinin temel kontrolleri merkezi dokunmatik ekranlara taşıdığını ve bu nedenle sürücülerin sürekli gözlerini yoldan ayırmak zorunda kaldığını söylüyor. Bu da haliyle dikkat dağınıklığı oluşturuyor ve kaza riskini artırıyor.
Ancak Euro NCAP, resmi bir devlet kurumu değil ve taleplerinin bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Öte yandan üreticilerin Euro NCAP’ten beş yıldızlı güvenlik puanı almaları kendileri için güçlü bir pazarlama noktası olarak görülüyor. Kısaca, 5 yıldız isteniyorsa temel kontroller için fiziksel düğmelere dönüş yapılabilir.
Son olarak, geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, fiziksel düğmelerin mi yoksa dokunmatik ekranların mı daha iyi olduğunu ortaya koymuştu. Yapılan testlerde sürücülerin araç kontrollerini ne kadar sürede gerçekleştirdiği (klima, radyo, yol bilgisayarı vb. kontroller) ölçülmüştü. Fiziksel düğmelere sahip olan araçlar tüm kategorilerde lider olmuştu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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