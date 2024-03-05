Euro NCAP, otomobillerde fiziksel düğmelerin olmasını istiyor

Tam Boyutta Gör Otomotiv endüstrisi son yıllarda hızlı bir gelişim ve ilerleme içerisinde. Elektrikli otomobillerle gelen “modernlik” kavramı her ne kadar daha sürdürülebilir otomotiv teknolojilerinin hayatımıza girmesini sağlasa da bazı önemli şeylerin de hayatımızdan çıkmasına önayak oldu. Artık çoğu modern otomobilde devasa dokunmatik ekranlar bulunurken fiziksel düğme sayısının ise azaldığını veya hiç olmadığını görüyoruz. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performansını değerlendiren bağımsız kurum Euro NCAP, bu konuda yaptığı açıklamada 2026 yılında, bazı kontrollerin fiziksel olmaması halinde araçların puanlarının düşürüleceğini söyledi.

Euro NCAP, fiziksel düğmeleri geri istiyor

Euro NCAP'in stratejik gelişim direktörü Matthew Avery’e göre dokunmatik ekranların aşırı kullanımı sektör genelinde bir sorun haline gelmiş durumda. Avery, neredeyse her üreticinin temel kontrolleri merkezi dokunmatik ekranlara taşıdığını ve bu nedenle sürücülerin sürekli gözlerini yoldan ayırmak zorunda kaldığını söylüyor. Bu da haliyle dikkat dağınıklığı oluşturuyor ve kaza riskini artırıyor.

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre 2026’da yapılacak yeni Euro NCAP testleri, üreticilerin temel işlevler için ayrı, fiziksel kontroller kullanmaya teşvik edecek. Böylelikle sürücülerin dokunmatik ekrana bakması gerekmeyecek ve kas hafızasıyla birlikte temel kontrollere sezgisel olarak erişilebilecek. Öte yandan Euro NCAP, her şeyin fiziksel düğme olmasını istemiyor ancak sinyaller, dörtlüler, silecekler, korna, eCall gibi SOS özellikleri için düğmeleri talep ediyor.

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Ancak Euro NCAP, resmi bir devlet kurumu değil ve taleplerinin bir bağlayıcılığı bulunmuyor. Öte yandan üreticilerin Euro NCAP’ten beş yıldızlı güvenlik puanı almaları kendileri için güçlü bir pazarlama noktası olarak görülüyor. Kısaca, 5 yıldız isteniyorsa temel kontroller için fiziksel düğmelere dönüş yapılabilir.

Son olarak, geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma, fiziksel düğmelerin mi yoksa dokunmatik ekranların mı daha iyi olduğunu ortaya koymuştu. Yapılan testlerde sürücülerin araç kontrollerini ne kadar sürede gerçekleştirdiği (klima, radyo, yol bilgisayarı vb. kontroller) ölçülmüştü. Fiziksel düğmelere sahip olan araçlar tüm kategorilerde lider olmuştu.

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Euro NCAP, otomobillerde fiziksel düğmelerin olmasını istiyor