Apple, Macbook Pro'da dokunmatik OLED ekrana geçiş yapabilir!

- Daha sonra MacBook Air'e de gelebilir
- Yeni teknolojiyle dokumatik katman ekrana entegre olacak
- Yorumlar
Mevcut Macbook Pro'larda standart LCD ekranlara göre daha iyi renk üretimi ve kontrast değerlerine sahip olan mini LED ekranlar kullanann firma bununla yetinmeyerek çok daha iyi renk aralığı ve kontrast sağlayan OLED ekranlara geçmeyi planlıyor.
Daha sonra MacBook Air'e de gelebilir
Twitter (X)'da genellikle Samsung ile ilgili sızıntılarda bulunan Revegnus kullanıcısının iddiasına göre 2026 yılında gerçekleşmesi beklenen geçişe ek olarak firma MacBook Pro'lara dokunmatik ekranları da entegre edecek. Hatta daha sonraki yıllarda bu teknoloji MacBook Air serisine de gelecek.
Eğer bu geçiş gerçekleşirse macOS arayüzünde büyük değişiklikler gerçekleşmesi gerekecek. Çünkü mevcut arayüzdeki elemanlar dokunmatik arayüz için küçük kalıyor.
Yeni teknolojiyle dokumatik katman ekrana entegre olacak
Kaynağa göre ekranlar Samsung ve LG tarafından sırasıyla "Y-OCTA" ve "Touch On Encapsulation" teknolojileriyle üretilecek. Bu teknoloji sayesinde dokumatik katman panele entegre olarak üretim gerçekleşecek. Böylelikle daha ince ve düşük maliyetli panel üretimi mümkün olacak. Şuanki teknolojide ise dokunmatik katman ayrı olarak imal edilip OLED panele ekleniyor.
2026-2027 gibi gerçekleşmesi beklenen değişiklikler eğer hayata geçerse iPad ile MacBook'lar arasındaki ayrım iyice azalmış olacak. Böyle bir geçiş mantıklı mı değil mi siz ne düşünüyorsunuz?Kaynakça https://wccftech.com/oled-macbook-pro-with-touchscreen/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1726465957340787061 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.