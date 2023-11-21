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    Anlık Bildirim

    Apple, Macbook Pro'da dokunmatik OLED ekrana geçiş yapabilir!

    Apple iddialara göre 2026 yılında MacBook Pro modellerine OLED ekran yanında ilk defa dokunmatik ekran teknolojisini getirmeyi planlıyor. Macbook serisi ile iPad arasındaki fark iyice kapanabilir.
    Apple, Macbook Pro'da dokunmatik OLED ekrana geçiş yapabilir! Tam Boyutta Gör
    Gelecek yılın ilk yarısında Apple'ın 11 ve 13 inç iPad modellerinin OLED ekran ile güncellemesi bekleniyor. Yeni modeller güncellenmiş kasanın yanında ilk OLED ekranlı iPad modelleri olacak. Bununla yetinmeyen firma iddialara göre gelecekte MacBook Pro modellerinde de OLED ekran yanında ilk defa dokunmatik ekran teknolojisini getirmeyi planlıyor.

    Mevcut Macbook Pro'larda standart LCD ekranlara göre daha iyi renk üretimi ve kontrast değerlerine sahip olan mini LED ekranlar kullanann firma bununla yetinmeyerek çok daha iyi renk aralığı ve kontrast sağlayan OLED ekranlara geçmeyi planlıyor.

    Daha sonra MacBook Air'e de gelebilir

    Twitter (X)'da genellikle Samsung ile ilgili sızıntılarda bulunan Revegnus kullanıcısının iddiasına göre 2026 yılında gerçekleşmesi beklenen geçişe ek olarak firma MacBook Pro'lara dokunmatik ekranları da entegre edecek. Hatta daha sonraki yıllarda bu teknoloji MacBook Air serisine de gelecek.

    Eğer bu geçiş gerçekleşirse macOS arayüzünde büyük değişiklikler gerçekleşmesi gerekecek. Çünkü mevcut arayüzdeki elemanlar dokunmatik arayüz için küçük kalıyor.

    Yeni teknolojiyle dokumatik katman ekrana entegre olacak

    Kaynağa göre ekranlar Samsung ve LG tarafından sırasıyla "Y-OCTA" ve "Touch On Encapsulation" teknolojileriyle üretilecek. Bu teknoloji sayesinde dokumatik katman panele entegre olarak üretim gerçekleşecek. Böylelikle daha ince ve düşük maliyetli panel üretimi mümkün olacak. Şuanki teknolojide ise dokunmatik katman ayrı olarak imal edilip OLED panele ekleniyor.

    2026-2027 gibi gerçekleşmesi beklenen değişiklikler eğer hayata geçerse iPad ile MacBook'lar arasındaki ayrım iyice azalmış olacak. Böyle bir geçiş mantıklı mı değil mi siz ne düşünüyorsunuz?

    Kaynakça https://wccftech.com/oled-macbook-pro-with-touchscreen/ https://twitter.com/Tech_Reve/status/1726465957340787061
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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