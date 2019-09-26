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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple şimdi de yan sanayi ekranlara yönelik iPhone 11 kullanıcılarını uyarıyor

    Apple'ın geçen günlerde yetkisiz pil değişimlerine yönelik yayınladığı güncellemenin ardından şimdi de aynı durum ekranlar için yayınlandı. Orjinal ekran kullanmayan cihazın değeri düşecek.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    iPhone
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Apple daha önce kullanıcılarını üçüncü parti bataryalara yönelik ayarlar içerisindeki bir özelliğin kullanımı durdurmak yoluyla uyarmaya karar vermişti. Firma bunun üzerine şimdi de orjinal olmayan ekranlara yönelik uyarısını iOS 13.1 ile ekledi. Apple yetkili servisleri dışında ekranını değiştiren kullanıcılar, ayarlarda rahatsız edici olmayan bir uyarı görecek. Bu uyarı, dediğimiz gibi rahatsız edici ve fark edilir olmasa da ikinci el sektöründe bilinçli alıcılara yönelik ciddi bir değer değişimi yaratacaktır.
    Apple şimdi de yan sanayi ekranlara yönelik iPhone 11 kullanıcılarını uyarıyor
    Destek sayfasında çok daha ciddi bir uyarı yapan Apple, yetkili tamir teknisyenlerinin eğitim aldığını, orjinal parçaların iPhone modellerine tam uyum için tasarlandığını ve bunlara uymamanın ciddi sonuçları olacağını belirtiyor. Yetkililer tarafından orjinal parçalarla yapılmamış bir değişimin performansında ve güvenliğinde düşüş olabileceği gibi, hatalı kullanımlar cihazın diğer parçalarına da zarar vererek aşırı ısınmaya ya da yaralanmaya sebebiyet verebilir.
    Ağustos ayında Apple tarafından yapılan açıklamaya göre tamir yapan işletmeleri sertifikalamaya başlayacak firma, bunlara orjinal parça desteği, aletler, eğitim, tamir rehberleri ve arıza tespit donanımları sunacak. Gerekli eğitimleri tamamlayan firmalara yetkili Apple servisi sertifikası verilecek ve cihazların tamirlerinde tam performans elde edilecek.


    https://support.apple.com/en-us/HT210321 Yorum Yaz
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    teknokaptan 1 sa.
    Cok iyi oldu simdi ekranlari degismis cihazlar ortaya cikacak ama bilerek alanda cok olacaktir.
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    Fashionality 1 sa.
    bu tür bir uygulamadan sonra ikinci el cihaz alırken ekran değişti mi her şeyi orjinal mi tarzı insanların içine şüphe düşüren şeyler biter en azından...
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    kaazto28 2 sa.
    Apple a helal olsun, en temizini yapıyorlar. Paran mı var kardeşim bizim dediğimizden çıkmayacaksın. Madem kalite istiyorsun, ferrari alıp tüp taktırmak yok. Adam zengin değil, cebinde parası yok asgari ücret maaş alır, ama gider kredi çeker iphone alır, sonra batarya biter ekrana bi şey olur gidip yan sanayisi alır... Madem paran yok, ayran yok içmeye atla çeşmeye ne diye gidiyorsun.
    Apple ın yaptığı yerinde ve doğru karar. Köle olmak isteyenleri köle edeceksin.
    Apple ı savunmuyorum. Adamlar kapitalist ise hakkını veriyorlar. Sonra forumlarda bu apple kadar paracı kullanıcısını düşünmuyor diyenlere iyi yapıyorlar...
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    smart1978 3 sa.
    fixpack ve turevleri bunu sevmedi :/ ^^ :)) ..
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