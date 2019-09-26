Apple şimdi de yan sanayi ekranlara yönelik iPhone 11 kullanıcılarını uyarıyor

Teknoloji Editörü
Apple daha önce kullanıcılarını üçüncü parti bataryalara yönelik ayarlar içerisindeki bir özelliğin kullanımı durdurmak yoluyla uyarmaya karar vermişti. Firma bunun üzerine şimdi de orjinal olmayan ekranlara yönelik uyarısını iOS 13.1 ile ekledi. Apple yetkili servisleri dışında ekranını değiştiren kullanıcılar, ayarlarda rahatsız edici olmayan bir uyarı görecek. Bu uyarı, dediğimiz gibi rahatsız edici ve fark edilir olmasa da ikinci el sektöründe bilinçli alıcılara yönelik ciddi bir değer değişimi yaratacaktır.
Destek sayfasında çok daha ciddi bir uyarı yapan Apple, yetkili tamir teknisyenlerinin eğitim aldığını, orjinal parçaların iPhone modellerine tam uyum için tasarlandığını ve bunlara uymamanın ciddi sonuçları olacağını belirtiyor. Yetkililer tarafından orjinal parçalarla yapılmamış bir değişimin performansında ve güvenliğinde düşüş olabileceği gibi, hatalı kullanımlar cihazın diğer parçalarına da zarar vererek aşırı ısınmaya ya da yaralanmaya sebebiyet verebilir.
https://support.apple.com/en-us/HT210321 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple ın yaptığı yerinde ve doğru karar. Köle olmak isteyenleri köle edeceksin.
Apple ı savunmuyorum. Adamlar kapitalist ise hakkını veriyorlar. Sonra forumlarda bu apple kadar paracı kullanıcısını düşünmuyor diyenlere iyi yapıyorlar...