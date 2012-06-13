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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple sözcüsü, yeni Mac Pro ve iMac modellerinin 2013'te geleceğini onayladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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WWDC 2012 açılış konuşması, gerek yazılım gerekse donanım konusunda önemli yeniliklere, duyurulara sahne oldu. Fakat Apple'ın iMac ve Mac Pro bilgisayarlarından hiç bahsetmemesi, şirketin yeni masaüstü çözümleri piyasaya sürmeyeceği yönünde endişeleri beraberinde getirdi.
Mevcut Mac Pro'lar etkinliğin ardından resmi site üzerinden güncellenmişti. Yeni 2,499$'lık model; 3.2GHz dört çekirdekli Intel Xeon, 6GB RAM, 1TB hafıza ve 500$ ek ödeme ile 3.33GHz'lik 6 çekirdekli işlemci desteğine sahip.
3,799$ fiyat etiketine sahip Mac Pro ise; iki 6 çekirdekli 2.4GHz Intel Xeon işlemci, 12GB RAM ve 1TB hafızayla gelecek. Sunucu modeli olarak; 3.2GHz dört çekirdekli işlemci, 8GB RAM ve iki 1TB'lık hafıza donanımları kullanılacak.
Bazı donanım parçaları yenilenmiş olsa da USB 3.0, Thunderbolt ve yeni tasarım söylentileri asılsız çıktı. Sonraki neslin varlığı bile kesin değilken bazı internet siteleri, WWDC 2012'de irtibata geçtiği Apple sözcülerinden gelecek planları konusunda bilgi koparmayı başararak müjdeli haberler yayınladı.
Tim Cook'un bir e-postaya verdiği cevapla tamamen doğrulanan yeni iMac ve Mac Pro modelleri, 2013'te yenilenen tasarımlarıyla karşımıza çıkacak. iMac masaüstü bilgisayarlarının Macbook Pro'dakiyle benzer çözünürlükte bir Retina ekranla gelmesi bekleniyor.
15.4 inçlik Macbook Pro ile ilk adımı atan Apple'ın önümüzdeki dönemlerde 2880 x 1800 piksel çözünürlüğü daha yaygın kullanmaya başlayacağına işaret ediliyor. Umarız bu çözünürlük Cupertino merkezli üretici sayesinde diğer firmalara, platformlara taşınır, daha popüler hale gelir. 

http://9to5mac.com/2012/06/12/apple-spokesperson-confirms-new-models-and-designs-of-the-mac-pro-and-imac-slated-for-2013/ Yorum Yaz
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Patria o Muerte 7 yıl
armanatilgan
Arkadaşlar intel xeon işlemci i5 , i7 karşısında nasıl performans sergiliyor bilgisi olan var mı ?

biz ona performans demiyoruz. kısaca : uçmak diyoruz :D tabi diğer bileşenlerde önemli.
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armanatilgan 7 yıl
Arkadaşlar intel xeon işlemci i5 , i7 karşısında nasıl performans sergiliyor bilgisi olan var mı ?
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hogcada 7 yıl
bu apple her zaman en iyisini üretiyor.adamlar tek 1 numara
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demirparcasi 7 yıl
Apple'ın iMac ve MAc Pro'larda bu kadar geç işlemci ve RAM güncelleşmesi yapmasını anlamıyorum. PC üreticileri Intel, AMD ve Nvdia yeni bir ürün çıktıktan bir kaç ay hatta hafta içersinde bu ürünleri kullanan PC'leri çıkartıyor. Apple ise bazen aylar boyunca hiç bir güncelleme yapmıyor. MAc PRo nerdeyse 2 yıldır güncelleme almamıştı. Hala bir önceki nesil ekran kartını kullanıyor. Şimdi iMac'e yeni nesil işlemci teknolojisini getirmek ne kadar zor olurdu ki. Sadece anakartı değiştirecek belki ufak tefek kasa değişikliği olacak o kadar. Tasarım değiştirecekseniz onu 2013'te yapın ama donanımı şimdiden yapabilirdi.
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DH Misafiri 7 yıl
Bu şık ve ultra ince kablosuz klavye ve uzaktan masaüstü / dizüstü / tablet daha uygun ve rahat kullanım sağlar ki, 10 metre uzaklıkta, PC / dizüstü / tablet kontrol edebilirsiniz. url.ie/...
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yanchi0708 7 yıl
Yeni 2,499$'lık model; 3.2GHz dört çekirdekli Intel Xeon, 6GB RAM, 1TB hafıza ve 500$ ek ödeme ile 3.33GHz'lik 6 çekirdekli işlemci desteğine sahip.
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