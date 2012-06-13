Apple sözcüsü, yeni Mac Pro ve iMac modellerinin 2013'te geleceğini onayladı





WWDC 2012 açılış konuşması, gerek yazılım gerekse donanım konusunda önemli yeniliklere, duyurulara sahne oldu. Fakat Apple'ın iMac ve Mac Pro bilgisayarlarından hiç bahsetmemesi, şirketin yeni masaüstü çözümleri piyasaya sürmeyeceği yönünde endişeleri beraberinde getirdi.

Mevcut Mac Pro'lar etkinliğin ardından resmi site üzerinden güncellenmişti. Yeni 2,499$'lık model; 3.2GHz dört çekirdekli Intel Xeon, 6GB RAM, 1TB hafıza ve 500$ ek ödeme ile 3.33GHz'lik 6 çekirdekli işlemci desteğine sahip.

3,799$ fiyat etiketine sahip Mac Pro ise; iki 6 çekirdekli 2.4GHz Intel Xeon işlemci, 12GB RAM ve 1TB hafızayla gelecek. Sunucu modeli olarak; 3.2GHz dört çekirdekli işlemci, 8GB RAM ve iki 1TB'lık hafıza donanımları kullanılacak.

Bazı donanım parçaları yenilenmiş olsa da USB 3.0, Thunderbolt ve yeni tasarım söylentileri asılsız çıktı. Sonraki neslin varlığı bile kesin değilken bazı internet siteleri, WWDC 2012'de irtibata geçtiği Apple sözcülerinden gelecek planları konusunda bilgi koparmayı başararak müjdeli haberler yayınladı.

Tim Cook'un bir e-postaya verdiği cevapla tamamen doğrulanan yeni iMac ve Mac Pro modelleri, 2013'te yenilenen tasarımlarıyla karşımıza çıkacak. iMac masaüstü bilgisayarlarının Macbook Pro'dakiyle benzer çözünürlükte bir Retina ekranla gelmesi bekleniyor.

15.4 inçlik Macbook Pro ile ilk adımı atan Apple'ın önümüzdeki dönemlerde 2880 x 1800 piksel çözünürlüğü daha yaygın kullanmaya başlayacağına işaret ediliyor. Umarız bu çözünürlük Cupertino merkezli üretici sayesinde diğer firmalara, platformlara taşınır, daha popüler hale gelir.

http://9to5mac.com/2012/06/12/apple-spokesperson-confirms-new-models-and-designs-of-the-mac-pro-and-imac-slated-for-2013/