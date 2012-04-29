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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple ve Samsung 21 Mayıs'ta uzlaşma için masaya oturacak

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile Samsung arasında bir yıldan uzun süredir devam eden teknoloji gündemini epey meşgul eden patent savaşlarında önemli bir gelişme yaşandı.

San Fransisco mahkemesinin uzlaşma teklifini değerlendiren taraflar konuyu masada görüşme kararı aldı. Apple tepe yöneticisi Tim Cook bir süre önce uzlaşma yolunu seçeceklerine dair bazı işaretler vermişti. Sorunu mahkemede çözmek yerine masaya oturmayı seçen tarafların tepe yöneticileri ve baş avukatları bu görüşmelerde hazır bulunacak.

21 ve 22 Mayıs tarihlerinde sabah başlayacak oturumlar tüm gün devam edecek. Tim Cook bununla birlikte Samsung tarafından kopyalama olaylarının sona erdirilmesi sözünü almadıkça durmayacağını belirtiyor. Samsung ise görüşmelerde herhangi bir anlaşmanın sağlanamayacağını ifade ediyor.

Bugüne kadar firmalar arasında 10 ülkede 50 patent ihlali davası açıldı. Uzlaşma görüşmelerinde genelde firmalar arasında anlaşma sağlanırken Apple ve Samsung cephesinde buna dair bir işaret görünmüyor.

Bununla birlikte tarafların 9 Mayıs tarihinde mahkemeye sürece dair bildirimde de bulunması gerekecek.

http://www.electronista.com/articles/12/04/28/judge.schedules.apple.and.samsung.mediation/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 7 yıl en beğenilen
Adamlar sadece gündem oluşturup daha fazla ürün satmaya çalışıyor ve çokta güzel başarıyorlar..

Kapalı kapılar ardında ne anlaşmalar vardır belki..
Adamlar sadece gündem oluşturup daha fazla ürün satmaya çalışıyor ve çokta güzel başarıyorlar..Kapalı kapılar ardında ne anlaşmalar vardır belki.. ...
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DH Misafiri 7 yıl
Apple başlığı mı ? Apple dh'deki başlıkların da mı patentini aldı yoksa ?
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alper5398 7 yıl
O masa çöker demedi demeyin.
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Mike.xxlarge 7 yıl
Bu adamlar birlesse iki telin guzel yanini birlestirse ortaya sony- ericson tarzi bir alet ciksa ne guzel olmazmi
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battlefieldqik3 7 yıl
iphone 5 ekranını çünkü samsung yapacak
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lazloo 7 yıl
Parcalalari Samsung dan tedarik ettigi icin dusuneceklerdi tabi.
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sinuhe.s 7 yıl
Demek antlaşma haa

Ben bu işi bozarım arkadas bu tekere comak sokarım ulennn

Zuhahahaa
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danGerfuLL 7 yıl
Hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşırmış. Önce koklaştılar olmadı şimdi konuşmayı deniyorlar.
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PaFuSS 7 yıl
bunlardan bi cacık olmaz
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Recharged 7 yıl
En mantıklı bu olurdu zaten.
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E_Aydin35 7 yıl
carnador
Adamlar sadece gündem oluşturup daha fazla ürün satmaya çalışıyor ve çokta güzel başarıyorlar.. Kapalı kapılar ardında ne anlaşmalar vardır belki..

Allah bilir neler dönüyor.. Ama zaten böyle bir kavg aolsa iki firmanın arasında Apple'da Samsung'da naanyı yerler ikisininde birbirine ihtiyacı var..
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erdem3113 7 yıl
Androit le apple forumda çok tartışmaya neden oluyor buda pazarın nekadar geniş ve etkili olduğunun bir göstergesi bence.
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gopgop 7 yıl
samsungdan yine işlemcimi isteyecek ne yapcak apple kesin bişey isteyecekdir yoksa adım madım atmaz
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DH Misafiri 7 yıl
Apple başlığı mı ? Apple dh'deki başlıkların da mı patentini aldı yoksa ?
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zetnakah 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Apple başlığı mı ? Apple dh'deki başlıkların da mı patentini aldı yoksa ?


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spaydix 7 yıl
Samsung alır maçı koçum benim :-)
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Guest-F8946C419 7 yıl
Adamlar sadece gündem oluşturup daha fazla ürün satmaya çalışıyor ve çokta güzel başarıyorlar..

Kapalı kapılar ardında ne anlaşmalar vardır belki..
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