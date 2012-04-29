Apple ve Samsung 21 Mayıs'ta uzlaşma için masaya oturacak

Apple ile Samsung arasında bir yıldan uzun süredir devam eden teknoloji gündemini epey meşgul eden patent savaşlarında önemli bir gelişme yaşandı.





San Fransisco mahkemesinin uzlaşma teklifini değerlendiren taraflar konuyu masada görüşme kararı aldı. Apple tepe yöneticisi Tim Cook bir süre önce uzlaşma yolunu seçeceklerine dair bazı işaretler vermişti. Sorunu mahkemede çözmek yerine masaya oturmayı seçen tarafların tepe yöneticileri ve baş avukatları bu görüşmelerde hazır bulunacak.





21 ve 22 Mayıs tarihlerinde sabah başlayacak oturumlar tüm gün devam edecek. Tim Cook bununla birlikte Samsung tarafından kopyalama olaylarının sona erdirilmesi sözünü almadıkça durmayacağını belirtiyor. Samsung ise görüşmelerde herhangi bir anlaşmanın sağlanamayacağını ifade ediyor.





Bugüne kadar firmalar arasında 10 ülkede 50 patent ihlali davası açıldı. Uzlaşma görüşmelerinde genelde firmalar arasında anlaşma sağlanırken Apple ve Samsung cephesinde buna dair bir işaret görünmüyor.





Bununla birlikte tarafların 9 Mayıs tarihinde mahkemeye sürece dair bildirimde de bulunması gerekecek.