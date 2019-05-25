Snapchat, gönderilerde şarkıların kullanılması için lisans anlaşmaları yapacak

Sony Music Entertainment, Universal Music Group ve Warner Music Group ile şu an için müzik lisanslama çalışmaları yürüten Snap, Snapchat kullanıcılarının gönderilerinde bu şarkılardan faydalanmasını hedefliyor.

Bu lisans anlaşmaları, teknoloji firmalarının gittikçe müziği kendi deneyimlerinin bir parçası hâline getirmesinin işareti olacak. Kısa formatlı videolarda deneyimin çekirdeğinde yer alan şarkılar, sosyal medya platformlarının eğlence sektörüne geçişini de hızlandırdı. Bunlara bir örnek olarak verilebilecek Lil Nas X’in “Old Town Road” şarkısı, ilk olarak TikTok’ta bir meme olarak çıkmıştı. Şarkı, Billboard Top 100’de birkaç hafta boyunca birinci sırada kaldı.

Benzer yola daha önce de girmiş olan Facebook, üç büyük müzik kayıt firmasıyla 2018 yılında anlaşma yaparak içeriklerini Facebook, Instagram, Messenger, Oculus gibi platformlarında kullanma hakkı elde etmişti. Firma bu lisansı kullanarak Lip Sync Live özelliğini piyasaya sürmüştü fakat asıl tutan uygulama bildiğiniz üzere TikTok oldu.

https://www.wsj.com/articles/snapchat-looks-to-let-users-add-music-to-posts-11558697400

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Snapchat’in girişimi, TikTok ile benzer özellikleri platformda kullanabilmeyi sağlayacak fakat aynı ölçekte olacağından emin değiliz. Zorluklar içinde yüzmeye devam eden Snapchat bu yolla kurtulacak mı sorusunun cevabı ise gelecekte saklı.