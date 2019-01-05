Apple yeni nesil iPhone X'da Touch ID ve USB-C portuna yer verebilir

Apple son birkaç yıldır bazı ilginç kararlar alıyor. Cupertinolu şirket önce iPhone'lardan Touch ID sensörünü kaldırdı daha sonrasında ise 2018 model iPad Pro'larda Lightning portu yerine USB-C girişine yer verdi. Yayınlanan yeni bir rapor bu yılki iPhone'larda bazı radikal değişiklikler olabileceğini gösteriyor.

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Atherton Research'ün analisti Jean Baptiste Su'ya göre Apple bu yıl Touch ID teknolojisini iPhone'a geri getirecek. Deneyimli analist ayrıca şirketin yeni nesil iPhone X'da USB-C portuna yer vereceğini ve ekrandaki çentiği de küçülteceğini düşünüyor.

Touch ID'li iPhone'un maliyet avantajı var

Apple daha önce iPhone X ile birlikte Face ID'yi kullanmayı planladığını ve Touch ID'yi asla bir seçenek olarak düşünmediğini söylemişti. Şirketin yeniden Touch ID'yi kullanmaya başlaması Face ID konusunda yanıldığı anlamına gelecek. Aynı zamanda Touch ID'li iPhone'ların daha ucuza mal olması da bunda bir etken olabilir.

https://www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2019/01/03/apple-issues-profit-warning-cuts-revenue-outlook-by-17-billion-amid-pricey-iphone-sales-drop/#71260cff267e