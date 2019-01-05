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Apple yeni nesil iPhone X'da Touch ID ve USB-C portuna yer verebilir

Atherton Research şirketinin analisti Jean Baptiste Su'ya göre Apple bu yıl yeniden tasarlanmış bir iPhone X çıkaracak. Şirket telefonda Touch ID teknolojisi ve USB-C portuna yer verebilir.
4 ay
6,2b
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21
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple son birkaç yıldır bazı ilginç kararlar alıyor. Cupertinolu şirket önce iPhone'lardan Touch ID sensörünü kaldırdı daha sonrasında ise 2018 model iPad Pro'larda Lightning portu yerine USB-C girişine yer verdi. Yayınlanan yeni bir rapor bu yılki iPhone'larda bazı radikal değişiklikler olabileceğini gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S10 Lite'ın pili ortaya çıktı"
Atherton Research'ün analisti Jean Baptiste Su'ya göre Apple bu yıl Touch ID teknolojisini iPhone'a geri getirecek. Deneyimli analist ayrıca şirketin yeni nesil iPhone X'da USB-C portuna yer vereceğini ve ekrandaki çentiği de küçülteceğini düşünüyor.

Touch ID'li iPhone'un maliyet avantajı var

Apple daha önce iPhone X ile birlikte Face ID'yi kullanmayı planladığını ve Touch ID'yi asla bir seçenek olarak düşünmediğini söylemişti. Şirketin yeniden Touch ID'yi kullanmaya başlaması Face ID konusunda yanıldığı anlamına gelecek. Aynı zamanda Touch ID'li iPhone'ların daha ucuza mal olması da bunda bir etken olabilir.

https://www.forbes.com/sites/jeanbaptiste/2019/01/03/apple-issues-profit-warning-cuts-revenue-outlook-by-17-billion-amid-pricey-iphone-sales-drop/#71260cff267e Yorum Yaz
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Ekrem71.5 4 ay en beğenilen
USB-C yüzyılın yeniliği olarak yeniden lanse edilecek. Yeni bir inivasyon olarak :D
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car_26 4 ay marsk35
USB-C portunu altın kaplama yapıp dilediğimiz zaman bozdurabilecek miyiz ? Daha nasıl tam yapacak gerçekten merak ettim ne düşünerek yazdığınızı
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mert1907 4 ay
Aslında tek yapmaları gereken fiyatı düşürmek.
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MAICO 4 ay
Apple’ın telefonları kullanıcıyı cezbetmiyor artık. Alana da marka gücü sayesinde satıyor.
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DH Misafiri 4 ay
Daha ucuz daha ucuz deyip duruyorsunuz, doğru Apple için daha ucuz oluyor ama bana yine yüksek fiyattan satıyor. Açıkçası Apple geride kaldı, Apple ürünü sadece iPad alırsanız iyi ve farklı bişey almış olursunuz, onun sorunuda bükülmesi :)
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deoks 4 ay
Usb c ile gelirse şimdiye kadar alınmış tüm aksesuarlar çöp olacak. Touch id nin gelmesi ise mantıklı olur. Birçok kullanıcının ben de dahil iphone x almamasının en büyük nedeni parmak izi olmamasıydı.
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tanriseven 4 ay deoks
Aksine, Face ID çok daha efektif çalışıyor. Özellikle spor gibi ellerin terlediği veya eldivenin giyildiği ortamlarda...
Geri geleceğini hiç sanmıyorum. Defalarca benzer haber yapıldı.
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Cute Hentai 4 ay
Tim Cook'un kadın versiyonu, Canan Karatay'ın erkek versiyonu gibi bir model bekliyorum Apple'dan.
Yenilik yok bu markada.

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esmerbuyucu 4 ay
Ucuz iPhone'a USB-C, FaceID yerine TouchID falan filan ekleyebilirler. iPhone XR'da olduğu gibi Android tayfayı çekerler.
Amiral gemisine 15W kablosuz şarj yapıp şarj girişini komple kaldırsınlar, kutuya da kablosuz şarj standı eklesinler. Beklenen gelişme portless iPhone.
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mert1907 4 ay
Aslında tek yapmaları gereken fiyatı düşürmek.
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Ayyıldız Türk 4 ay
Bu fiyatlarla c portu falan kurtarmaz alla pulla dönemi bitti artık
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interwap 4 ay
Apple Jobs'un izinden gidemiyor.
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freemanlevyesi 4 ay
Fiyat düşüşü gerek artık....
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dr20mouse 4 ay
Satışlar düşünce hemen sözde yenilikler gelmeye başlamış. Bende bir artı yapayım hala düşüş devam ederse ios 13'e beklediğim dosya yöneticisi gelecek. Bunlar Apple'ın gizli silahlarıydı kullanma vakitleri geldi. Kulaklık girişini bile geri getirebilirler.
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